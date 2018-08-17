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Минкомсвязи предложило перевести россиян на одобренные ФСБ сим-карты

Минкомсвязи предложило ввести отечественную криптографическую защиту в сетях связи, что потребует от операторов перевести абонентов на новые сим-карты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», обратившая внимание на текст проекта соответствующего приказа.

Новые требования обусловлены вступлением в силу «закона Яровой». Идентификация абонентов должна проходить с помощью сертифицированного Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрования, говорится в проекте документа. Сим-карты, таким образом, становятся по статусу сертифицированными средствами защиты информации, и продавать их обычным образом - на массовом рынке – уже нельзя.

На регистрацию в Минюст проект был направлен 3 августа, а 15 августа документ вернули на доработку, следует из данных consultant.ru. Минэкономразвития выдало на документ положительный отзыв, но призвало его доработать. В обсуждении участвовали также МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ». Пресс-служба Минкомсвязи комментировать изданию эту информацию не стала.

По оценке самих операторов, исполнение предложенных мер будет стоить не менее 5 млрд руб., а также потребует необходимости регулярной замены сим-карт у абонентов, уточняет газета. Согласно оценке МЭР, расходы на реализацию требований могут составить 83,2 млрд руб. Кроме того, потребуются затраты на усиление криптозащиты в 700 млн руб., полагает ведомство.

Сейчас российские операторы покупают сим-карты у двух иностранных производителей. Те встраивают в них собственную криптографическую защиту. Собеседник в одном операторов связи в беседе с газетой признал, что нет гарантий того, что зарубежные компании по запросу иностранных спецслужб не передадут им ключи доступа к сим-картам. «Пока мы видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов», – заявил газете собеседник в МТС.