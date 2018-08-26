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Лукашенко предложил Асаду «всестороннюю помощь» в восстановлении Сирии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту Сирии Башару Асаду помощь в восстановлении страны. Соответствующее заявление содержится в поздравительной телеграмме, которую Лукашенко отправил Асаду в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между странами. Она опубликована на официальном сайте президента Белоруссии.

«Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», – говорится в обращении Лукашенко.

Лукашенко отметил, что между Белоруссией и Сирией установились прочные связи, которые характеризуются «высоким уровнем доверия и искренней дружбой». Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, добавляет белорусский президент.

В прошлом году Белоруссия купила 12 российских истребителей Су-30СМ. Это самый крупный разовый контракт по закупке Белоруссией российских вооружений. Первое официальное боевое применение Су-30СМ произошло в ходе российской операции в Сирии.

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