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Удальцова госпитализировали из спецприемника

В 11.15 мск координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника, где он отбывает административный арест. Об этом сообщается в Twitter политика. Каких-либо подробностей о его состоянии здоровья не приводится. Жена Удальцова Анастасия подтвердила информацию о госпитализации «Интерфаксу».

Сергея Удальцова госпитализировали сегодня в 11.15 в больницу 67. Подробности пока не известны - сообщим после 16.00 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 26 августа 2018 г.

В середине августа суда арестовал Удальцова на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Сам политик свою вину не признал и назвал обвинения надуманными. Он также говорил, что выдвинутые против него обвинения связаны с тем, что он перед началом митинга против повышения пенсионного возраста на проспекте Сахарова 28 июля во время сбора участников «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

После этого решения суда Удальцов объявил сухую голодовку. 19 августа его госпитализировали из спецприемника, но 20 августа его снова отправили туда из больницы. Политик продолжил голодовку.

У Удальцова плохое самочувствие, в госпитализации отказывают, писала на своей странице в Facebook его жена в субботу. «Мы ведь помним, что врачи теперь слушаются приказы полиции», – говорится в ее сообщении.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста