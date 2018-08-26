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Франция сократит 4500 госслужащих в следующем году

Правительство Франции сократит 4500 госслужащих в 2019 г. Об этом рассказал французский премьер-министр Эдуард Филипп в интервью Le Journal du Dimanche.

«Сокращение числа государственных служащих – это не основа, а следствие трансформации государственных действий, которые набирают обороты с течением времени. Могу сказать, что в 2020 г. эта цифра превысит 10 000», – заявил французский премьер.

Например, сокращения коснутся министерства финансов и общественного радиовещания, отметил Филипп. Он также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон обещал за пять лет сократить всего 50 000 госслужащих. При этом, по словам Филиппа, в 2019 г. французские власти наймут 2000 сотрудников для полиции, жандармерии и главного управления внутренней безопасности, а также 1300 человек – в органы юстиции. Это касается приоритетов, подчеркнул Филипп.

В интервью Филипп рассказал и о других бюджетных мерах. Например, рост пенсий больше не будет индексироваться по инфляции, а также изменится выплата компаниями компенсаций при больничных.

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