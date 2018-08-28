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ФАС обяжет владельцев стратегических компаний раскрывать двойное гражданство

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена обязать акционеров стратегических компаний, получивших второе гражданство, уведомлять ее об этом. Сообщение о разработке таких изменений в федеральный закон «Об иностранных инвестициях» опубликовано на портале нормативных правовых актов.

ФАС указывает, что это устраняет правовую неопределенность: человек, контролирующий стратегическую компанию и получивший двойное гражданство, в понимании закона № 57-ФЗ становится иностранным инвестором, но не предоставляет соответствующего ходатайства или уведомления в ФАС. Иностранный инвестор обязан подавать ходатайства о предварительном согласовании сделок с более чем 25% акций стратегической компании, а также согласовывать с правительственной комиссией покупку более 50% акций стратегических предприятий.

Предполагается, что российский гражданин, контролирующий стратегическое предприятие, должен будет подать ходатайство в ФАС в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства другой страны, сообщил РБК со ссылкой на начальника Управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олесю Мильчакову. Если другое гражданство получил человек, который владеет не контрольным пакетом акций, он должен отправить только уведомление. То же относится к лицам без гражданства, то есть лишившимся гражданства России.

В начале года сообщалось, что гражданство Мальты получил миллиардер, основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож, тогдашний владелец O1 Group Борис Минц и еще несколько российских бизнесменов. В мае израильское гражданство получил миллиардер роман Абрамович.

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Финансы
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Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года

Ведомости
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Зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ждет коррекции рубля к доллару до конца года к значениям 65-66 рублей за доллар. Такое мнение Клепач выразил в кулуарах форума «Технопром-2018» в Новосибирске, передало агентство ТАСС.

«Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал», - сказал Клепач. Экономист, впрочем, указал на риск «некоторого ослабления рубля» из-за вероятного снижения цен на нефть в конце 2018 - начале 2019 года к $55-60 за баррель. «Но оснований ни для паники, ни для обвала нет», - подчеркнул он.

Курс доллара 23 августа превышал отметку 69 руб., а евро достигал отметки 79,7 руб. После решения ЦБ приостановить покупки валюты до конца сентября курс доллара остановил рост. За август российская валюта потеряла порядка 10% в условиях неопределенности с судьбой российских ОФЗ и госбанков из-за готовящихся новых санкций США.

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Экономика
Новости

СМИ узнали о готовящемся отказе от антикризисной поддержки машиностроения

Ведомости
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Рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. предложила пересмотреть антикризисную практику поддержки машиностроения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол ее заседания. В документе говорится в том числе об отказе от стимулирования спроса на промышленную продукцию, «в связи с положительной динамикой развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, снижением ключевой ставки ЦБ и ростом платежеспособного спроса.

Речь идет о планах отказа от прямых субсидий, но не от отказа бюджетной поддержки отрасли в целом. Например, госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» даже увеличат на 1,3 млрд руб. вместо планировавшихся 857 млрд руб. на 2019–2021 гг. Об отказе от прямых субсидий ранее говорили Минэкономики и Минфин. В Минпромторг идею не поддерживал, но отмечал связь субсидирования с динамикой рынка. По мнению одного из собеседников издания, уход от прямой поддержки может компенсироваться переводом расходов в нацпроект.

В числе претендентов на сокращение – закупка инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось в 25 тонн. По бюджетным проектировкам, в 2019–2021 гг. на это цели запрошено по 2,5 млрд руб. в год. Выделять их не планируют. На продолжении субсидирования настаивают угольщики. Спрос на инновагоны косвенно стимулируется и тарифными скидками от ОАО РЖД (до 27% к базовому уровню оплаты порожнего пробега). Ряд операторов добивается ее отмены. Собеседник среди вагоностроителей признает, что «кризис в отрасли действительно прошел», но все остальное «пока на уровне разговоров».

Обсуждается постепенный отказ от господдержки судостроения «с учетом развития отрасли и обеспечения производства конкурентоспособных видов судов». Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что в связи с поручением руководства страны довести долю гражданской продукции в заказах корпорации до 50% к 2030 г. «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов». В ОСК подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.

Также рассматривается возможность отказа от прямой поддержки автопрома, в частности, льготного лизинга. Один из собеседников отмечает, что уход от стимулирования спроса может стать критичным для легкого коммерческого транспорта (LCV), поскольку он очень зависит от состояния экономики.

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Финансы
Новости

Соглашение США и Мексики вызвало рост на азиатских рынках

Ведомости
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Достигнутое в понедельник США и Мексикой соглашение об отказе от Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в пользу двухсторонней сделки с Мексикой, к которой может присоединиться Канада, вызвало позитивную реакцию азиатских рынков во вторник. Об этом сообщила Financial Times.

В то же время реакция оказалась ограниченной, так как в Азии восприняли сделку как силовую победу США. Там не ждут от администрации президента США Дональда Трампа окончания торговой войны с Китаем, отмечает газета. На открытии торгов японский индекс Topix вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng также на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 на 0,6%.

Сутью сделки США с Мексикой является ужесточение требований к локализации производства автомобилей в США и Мексике (до 75% с 62,5%) для беспошлинного режима при сохранении режима свободной торговли для сельскохозяйственных товаров. До соглашения Трамп угрожал пошлинами в 25% на импорт всех автомобилей в США.

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Финансы
Новости

СМИ узнали о смене контролирующего акционера НПФ «Благосостояние»

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Один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России - НПФ «Благосостояние» - сменит контролирующего акционера: им станет Газпромбанк, пишет «Коммерсантъ». В соответствии с законом учредители обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 г.

По данным издания, РЖД, являющаяся крупнейшим учредителем «Благосостояния», сохранит 25% минус 1 акцию в НПФ, у Газпромбанка будет 50% плюс 2 акции, у Россельхозбанка - 25% минус 1 акция. О таком распределении долей после акционирования фонда говорилось на заседании совета «Благосостояния» 24 августа, сообщили источники газеты.

О том, что РЖД может продать контрольный пакет «Благосостояния», в июле писал Reuters. РЖД надо продать фонд, чтобы после акционирования обязательства фонда (почти 330 млрд руб.) не повлияли на баланс госкомпании и не повысили для нее стоимость заимствований, утверждал собеседник Reuters. Одним из вариантов источники агентства называли продажу контроля структурам «Газпрома».

Политика
Новости

В прощальном послании Маккейна найдена скрытая критика Трампа

Ведомости
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В прощальном послании скончавшегося 25 августа сенатора США от Аризоны Джона Маккейна можно найти «не слишком хорошо скрытую» критику президента США Дональда Трампа, с которым у Маккейна при жизни были напряженные отношения, пишет NBC News. «В послании Трамп не упоминается по имени, но очевидно, на кого нацелены его слова», - пишет агентство. Текст послания в понедельник зачитал близкий друг Маккейна и руководитель его президентских кампаний в 2008 и 2000 гг. Рик Дэвис.

«Мы подрываем основы нашего величия, когда путаем патриотизм с племенной враждой, которая посеяла семена розни, ненависти и насилия по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стены, вместо того, чтобы рушить их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов вместо того, чтобы нести их как великую силу изменений, которым они всегда служили», - говорится в тексте.

Это прозрачный намек на идею Трампа о стене на границе с  Мексикой, отмечает NBC.

«Не отчаивайтесь из-за нынешних трудностей, но верьте в потенциал и величие Америки, потому что здесь нет неизбежного. Американцы никогда не сдаются. Мы не прячемся от истории. Мы делаем историю», - говорится в обращении.

Сенатор Джон Маккейн, многолетний сторонник жесткой линии в отношении России, скончался в возрасте 81 года от рака мозга. На минувшей неделе Маккейн прекратил лечение, сообщили его родственники.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не приедет прощаться с покойным - самым высокопоставленным представителем администрации США на церемонии прощания в Капитолии 31 августа будет вице-президент страны Майк Пенс. О том, чтобы Трамп не присутствовал на его похоронах, Маккейн просил еще при жизни. Сегодня Трамп написал, что несмотря на разногласия с Маккейном во внешней и внутренней политике, он признает его заслуги перед страной. В соответствии с указаниями президента США, государственные флаги США будут приспущены на все время прощальных церемоний до похорон Джона Маккейна 2 сентября.

Умер сенатор США Джон Маккейн

Политика
Новости

Пентагон опроверг стягивание носителей крылатых ракет к Сирии

Ведомости
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Представитель Пентагона США Эрих Пэхон опроверг агентству ТАСС стягивание американских носителей крылатых ракет к Сирии для удара по силам, верным  президенту страны Башару Асаду.

«Что я могу сказать вам, так это то, что российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой. Они неверны», - цитирует агентство заявление Пэхона. Он подчеркнул, что США не готовы дать вооруженный ответ, если такое указание даст президент США Дональд Трамп.

О стягивании к Сирии носителей крылатых ракет США в понедельник сообщило Минобороны России. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сказал, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, причем в Персидском заливе уже находится корабль УРО USS The Sullivans с 56 такими ракетами. По мнению российского Минобороны, это еще одно подтверждение того, что США намерены воспользоваться инсценировкой химической атаки боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») для удара по сирийским правительственным силам. 

Минобороны России обвиняет в содействии сирийским боевикам спецслужбы Великобритании. По этой информации, в район провинции Идлиб прибыла группа исламистов, подготовленных специалистами британской частной военной компании Olive Group, и восемь баллонов хлора. «Провокация, которая планируется при активном участии британских спецслужб, должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», - заявил на выходных руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

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Бизнес
Новости

Toyota инвестирует $500 млн в Uber для создания беспилотных автомобилей

Ведомости
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Автопроизводитель Toyota инвестирует около $500 млн в сервис по вызову автомобилей Uber. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Оценка Uber в ходе сделки вырастет до $72 млрд, пишет издание. По данным The Information, Uber тратит на разработку беспилотных автомобилей по $200 млн в квартал. Теперь компания ищет способы снизить затраты на разработку беспилотников и поэтому договорилась о партнерстве с Toyota, отмечает WSJ.

По данным издания, Toyota вложится в компанию, основанную Трэвисом Калаником, в рамках соглашения о совместной работе над беспилотными автомобилями. Сервис в марте 2018 г. приостановил тестирование таких автомобилей после того, как один из них сбил пешехода. Uber возобновила поездки лишь спустя четыре месяца.

Uber отказался комментировать газете эту информацию. Связаться с представителем Toyota изданию не удалось.

По результатам I квартала 2018 г. инвесторы оценивали Uber в $62 млрд.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Бизнес
Новости

Суд отказал «Росгосстраху» в иске к «РГС – медицине» из-за товарного знака

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отказал «Росгосстраху» в иске к страховщику «РГС – медицина», сообщает ТАСС. Истец требовал признать недействительной сделку о передаче медицинскому страховщику права на использование товарного знака «Росгосстраха».

Договор о праве на использование товарного знака был заключен в 2017 г. перед сменой собственника «Росгосстраха». В июне 2018 г. компания подала иск к «РГС – медицине». Третьими лицами были заявлены Центробанк и Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Сумма иска тогда не раскрывалась. Представители истца утверждали, что прошлый владелец компаний Данил Хачатуров перед сменой контроля над «Росгосстрахом» заключил с «РГС – медициной» договор на право использования товарного знака по заниженной цене.

По мнению «Росгосстраха», сделка нанесла компании существенный ущерб. В исковом заявлении «Росгосстрах» просил суд запретить «РГС – медицине» использовать товарный знак, а также взыскать с медицинского страховщика 61 млн руб. за его использование в 2017 г. Представитель истца заявлял, что за этот период «РГС – медицина» уплатила «Росгосстраху» лишь 800 000 руб. (по ставке 15 000 руб. за квартал за один товарный знак). «Ответчик должен знать о явном ущербе, причиненным этим договором», – подчеркивал представитель «Росгосстраха». Он уточнял, что всего были нарушены права в отношении 30 товарных знаков, но компания просит взыскать ущерб за последнюю сделку.

Представитель ответчика с требованиями не согласился, отметив, что справедливая цена за использование каждого товарного знака составляет 15 000 руб. за квартал. Суд принял решение в удовлетворении исковых требований отказать.

В июне «Росгосстрах» подал иск против «Росгосстрах жизни» на 116,6 млрд руб., претензии также касались использования товарного знака. В конце августа 2017 г. контроль над «Росгосстрахом», куда входили и страховщик жизни, и медицинский страховщик, оформил банк «ФК Открытие». При этом «РГС Жизнь» и «РГС – медицина» в сделку не вошли. Владельцем «ФК Открытие», в свою очередь, теперь является Центробанк. До этого конечными бенефициарами компании были братья Данил и Сергей Хачатуровы.

Технологии
Новости

Владелец «Евросети» может отказаться от использования бренда

Ведомости
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У SLV Group, владеющей объединенными «Связным» и «Евросетью», может появиться новый бренд. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор объединенного ритейлера Александр Малис. По его словам, этот бренд через год может прийти на смену «Евросети». «Какой это будет бренд – пока мы думаем над этим», – отметил Малис.

Объединенная сеть «Связного» и «Евросети» сейчас включает более 5000 магазинов. Выручка объединенной под брендом «Связной» сети в 2018 г. должна составить 150–160 млрд руб., рассказывал ранее «Ведомостям» владелец группы SLV Олег Малис. Из них 5% приходится на платежи операторов за подключения новых абонентов, уточнил он.

Объединение «Связного» и «Евросети» завершилось в мае этого года. По условиям сделки, SLV Олега Малиса принадлежит 75% минус одна акция объединенного ритейлера, «Мегафону» – 25% плюс одна. «Мегафон» консолидировал 100% «Евросети» в конце февраля 2018 г. Компания выкупила 50% сети у «Вымпелкома» («Вымпелком», в свою очередь, купил половину розничных салонов «Евросети» – примерно 1800 магазинов). О переговорах о слиянии «Связного» и «Евросети» «Мегафон» и SLV сообщили в марте.

Бизнес
Новости

ГТЛК откажется от закупок модернизированных Ил-96 в следующем году

Ведомости
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Правительство изменило правила субсидирования Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 2019 г. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно прежней редакции постановления, подписанной в конце 2017 г., ГТЛК получила средства из бюджета для авансирования заказа двух пассажирских Ил-96-400М. Их производством занимаются предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Теперь же правительство решило направить эти деньги на закупку ГТЛК 15 вертолетов Ми-8 на 6,4 млрд руб., четырех «Ансатов» на 999 млн руб. производства «Вертолетов России», а также четырех самолетов Л-410 производства Уральского завода гражданской авиации на 1,7 млрд руб. Общая стоимость закупки составит 9,1 млрд руб., из них бюджетных инвестиций - 4 млрд руб. Все сделки запланированы на 2019 г.

ГТЛК - крупнейшая в России лизинговая компания была создана в 2009 г., она на 100% принадлежит Минтрансу. Компания поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и спецтехнику для предприятий транспортной отрасли. Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ в первом полугодии 2018 г. составила 380 млн руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась в 1,9 раза до 17 млрд руб.

ОАК занимается разработкой широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М (свыше 400 кресел) по поручению президента Владимира Путина c 2016 г. Ранее правительство выделило на эти цели 5,995 млрд руб. В феврале прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что модернизация пассажирской версии самолета Ил-96-400М может обойтись государству более чем в 40 млрд руб. В конце июля этого года Медведев подписал постановление о выделении ОАК 1,32 млрд руб. на модернизацию производства самолета Ил-96-400М. Эти средства ОАК должна внести в уставный капитал дочернего Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Мексикой

Ведомости
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Американские власти договорились с Мексикой о новом торговом двустороннем соглашении взамен Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Большое соглашение с Мексикой», – написал Трамп в микроблоге. Ранее он также говорил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о NAFTA и пойдет на пользу обеим странам. Президент США подчеркивал, что стороны откажутся от наименования NAFTA, поскольку, по его мнению, с ним связаны «плохие ассоциации». «Мне нравится называть его "Торговое соглашение США – Мексика", я считаю, что это элегантное название», – добавил президент США.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заметил, что соглашение, вероятнее всего, будет подписано «в конце ноября» и в пятницу Белый дом отправит соответствующее письмо в конгресс США. Консультации по поводу сделки шли в Вашингтоне в течение последних недель, пишет New York Times. Издание отмечает, что часть положений, которые были пересмотрены, связаны с цифровой экономикой. Представители администрации Трампа также добивались изменения норм таким образом, чтобы больше автомобилестроительных компаний перенесли свои производственные мощности из Мексики обратно в США.

Пенья Ньето поблагодарил Трампа за политическую волю, проявленную во время переговоров, передает Reuters. В телефонном разговоре с американским лидером президент Мексики высказал пожелание, чтобы Канада, которая была третьей участницей NAFTA, присоединилась к новой сделке США и Мексики. Трамп в ответ заявил, что вскоре обсудит с канадским премьер-министром Джастином Трюдо это соглашение и надеется начать переговоры с ним о присоединении Канады к сделке «почти сразу».

Торговое соглашение NAFTA было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 г. В 1994 г. документ вступил в силу. Американский президент Трамп критиковал его и говорил, что оно стимулирует мигрантов приезжать в США для получения работы. Президент США требовал пересмотреть условия соглашения, и этот пункт был одним из главных в его предвыборной программе. Переговоры на эту тему начались в 2017 г.

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