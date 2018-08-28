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ФАС обяжет владельцев стратегических компаний раскрывать двойное гражданство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена обязать акционеров стратегических компаний, получивших второе гражданство, уведомлять ее об этом. Сообщение о разработке таких изменений в федеральный закон «Об иностранных инвестициях» опубликовано на портале нормативных правовых актов.

ФАС указывает, что это устраняет правовую неопределенность: человек, контролирующий стратегическую компанию и получивший двойное гражданство, в понимании закона № 57-ФЗ становится иностранным инвестором, но не предоставляет соответствующего ходатайства или уведомления в ФАС. Иностранный инвестор обязан подавать ходатайства о предварительном согласовании сделок с более чем 25% акций стратегической компании, а также согласовывать с правительственной комиссией покупку более 50% акций стратегических предприятий.

Предполагается, что российский гражданин, контролирующий стратегическое предприятие, должен будет подать ходатайство в ФАС в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства другой страны, сообщил РБК со ссылкой на начальника Управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олесю Мильчакову. Если другое гражданство получил человек, который владеет не контрольным пакетом акций, он должен отправить только уведомление. То же относится к лицам без гражданства, то есть лишившимся гражданства России.

В начале года сообщалось, что гражданство Мальты получил миллиардер, основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож, тогдашний владелец O1 Group Борис Минц и еще несколько российских бизнесменов. В мае израильское гражданство получил миллиардер роман Абрамович.