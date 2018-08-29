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Песков отреагировал на жалобу США в ВТО против России

Кремль не считает нормальным иск США во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не считаем это нормальным», - заявил пресс-секретарь президента. В то же время, по словам представителя Кремля, подача иска - «законное право США». «Безусловно, Россия будет использовать здесь всю широкую палитру контраргументов», - заключил Песков.

Ранее стало известно, что США подали иск в ВТО против России. Таким образом Вашингтон пытается оспорить введенные Москвой «специальные защитные меры» в отношении импорта из США. Соединенные Штаты в своем заявлении подчеркивали, что Россия нарушает правила международной организации, поскольку ее пошлины применяются лишь к товарам из США и не затрагивают товары других стран. По словам американской стороны, размер пошлин, введенных Россией, также превышает допустимые по условиям членства в ВТО.

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу американского президента, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия в начале июля ответила на заградительные меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.