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Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

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Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Вертолет принадлежал авиакомпании «Ангара», с ним утеряна связь, сейчас организованы поиски.

Источник ТАСС в авиационных структурах региона рассказал, что вертолет вылетел для проведения аэрофотосъемки, но не вышел на связь в запланированное время и пропал с радаров. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что Ми-8 следовал из Усть-Кута в Северобайкальск. По его данным, вертолет проводил геологоразведку. В «Ангаре» ТАСС сообщили, что на борту находятся только работники авиакомпании.

На поиски пропавшего судна вылетели вертолет Ми-8 и самолет Ан-26, сообщили «Интерфаксу» в авиакомпании «Ангара». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что вертолет совершал рейс по заказу «Новосибирскгеологии» и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Собеседник агентства предположил, что вертолет совершил вынужденную посадку.

Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков Иркутской области, отмечает «РИА Новости». Доля регионального рынка ее авиаперевозок составляет около 70%. Парк воздушных судов насчитывает 34 единицы — это самолеты Ан-148, Ан-24, Ан-26-100, Ан-2 и вертолеты Ми-8 различной модификации.

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Политика
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В Москве начался митинг КПРФ против пенсионной реформы

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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против повышения пенсионного возраста. Акция согласована с властями, ее организатором является столичное отделение КПРФ.

Организаторы заявили 15 000 участников. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к 12.30 мск через рамки на территорию проведения акции прошли 7400 человек.

Акции против пенсионной реформы прошли в воскресенье и в других городах России. Во Владивостоке на митинг, по подсчетам организаторов, пришли около 2000 человек. В Новосибирске акция собрала примерно 2500 участников, ее организовали КПРФ, «Яблоко» и «Демократический выбор». В Екатеринбурге в акции под названием «Позорный полк» приняли участие 500 человек, они собрались в центре города с портретами депутатов фракции «Единой России».

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В среду президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, а также сохранить условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

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Путин приехал на церемонию прощания с Кобзоном

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили церемонию прощания с российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида проходит в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского.

Путин почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет у его подножия, передает «РИА Новости». После этого Путин подошел к родственникам Кобзона, чтобы выразить соболезнования. Президент сел рядом с вдовой, Нинель Кобзон, и некоторое время беседовал с ней.

Незадолго до приезда Путина церемонию прощания посетил Медведев. Он возложил цветы к гробу, а затем пообщался с вдовой, детьми и внуками Кобзона.

Попрощаться с артистом пришли несколько тысяч человек, люди несут венки и цветы, на Триумфальной площади выстроилась небольшая очередь. Церемония прощания началась в 8.00 по московскому времени, в числе первых в зал вошли Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

Кобзон будет похоронен в воскресенье в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Памяти Иосифа Кобзона

Политика
Новости

В Дагестане ликвидировали главаря нападавшей на полицейских банды

Ведомости
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева, причастного к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов.

Хубаев числился в федеральном розыске и был обнаружен вечером в субботу в лесном массиве в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НАК. На требование силовиков сложить оружие и сдаться властям главарь банды открыл огонь из автомата. В ходе боя преступник был убит.

По данным НАК, Хубаев причастен к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района республики в июле этого года.

На месте происшествия были обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Во время проведения контртеррористической операции никто из сотрудников правоохранительных органов и местных жителей не пострадал.

Политика
Новости

Путин рассказал о своем отношении к деловым костюмам

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи ответил на вопрос о его отношении к неформальной одежде и деловым костюмам. По словам президента, в последнее время он «изменил свое отношение» к одежде.

По мнению Путина, внешний вид имеет значение, поскольку неформальная одежда изначально располагает к неформальному общению, создавая определенную атмосферу.

При этом Путин вспомнил пословицу о том, что «встречают по одежке, а провожают по уму». «Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты», — считает президент. «Форма важна, но гораздо важнее содержание», — резюмировал он.

В этом году Путин пришел на встречу с воспитанниками «Сириуса» в костюме и галстуке, хотя годом ранее, во время съемки детской прямой линии в «Сириусе» (она называлась «Недетский разговор»), президент выглядел более неформально — он был без галстука, с расстегнутыми верхними пуговицами рубашки.

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Политика
Новости

Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 года лишения свободы

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Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 г. лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

«30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания 4 года и 6 месяцев лишения свободы», сказал Грицак.

Приговор вступит в силу через месяц. Грицак уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину. «Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — сказал руководитель СБУ.

Спецслужбы Украины в мае инсценировали убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.

Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко

Политика
Новости

Путин рассказал о неприличном предложении на переговорах

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Президент России Владимир Путин однажды получил от главы одного из государств предложение «договориться», не учитывая интересы других заинтересованных стран, прямо в присутствии руководителей этих государств. Об этом он рассказал на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Имени политика, от которого поступило такое предложение, Путин не назвал. Когда произошел этот разговор, президент тоже не уточнил, отметив только, что это «не вчера было».

По словам Путина, диалог состоялся после многочасового спора «с рядом коллег по одной из очень важных региональных проблем». «И вдруг, прямо в присутствии других коллег он мне говорит: «Да чего мы спорим – давай с тобой договоримся, а им придется согласиться», – рассказал президент. Путин, по его словам, от такого обсуждения отказался, удивившись, что предложение прозвучало в присутствии других президентов. «Хоть бы мне на ухо сказал», – отметил Путин.

Эту историю президент рассказал, отвечая на вопрос об особенностях переговорщиков из разных стран, заданный воспитанником «Сириуса». «Встречаются самые необычные ситуации», — резюмировал президент. По его словам, такие случаи возникают несмотря на выработанные годами стандарты переговоров.

Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.

Как шутят политики

Политика
Новости

Следователи назвали возможные причины аварии с Boeing в Сочи

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Следователи рассматривают несколько версий случившегося после выкатывания Boeing авиакомпании «Ютэйр» за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, сообщил Следственный комитет России. В качестве возможных причин рассматриваются ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия и неправильные действия наземных служб.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

Посадка самолета производилась в сложных метеоусловиях, сообщила Росавиация. В Сочи шел сильный дождь с порывами ветра. Экипаж не смог посадить самолет с первой попытки и вынужден был уйти на второй круг.

На борту самолета, по уточненным данным Росавиации, находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа (два пилота и четыре бортпроводника), 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи допрашивают членов экипажа, сотрудников аэропорта и наземных служб. Признаны потерпевшими и допрошены некоторые пассажиры. Кроме того, в аэропорту Сочи, организациях авиакомпании «Ютэйр», а также в московском аэропорту «Внуково», откуда вылетел самолет, производится выемка документации.

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Политика
Новости

Путин ответил на вопрос о своих достоинствах и недостатках

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Президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о том, какие качества помогли ему добиться успеха. По словам президента, он привык анализировать не то, что его приводит к успеху, а то, что мешает добиться больших результатов. Впрочем, и о своих недостатках он рассказать отказался: «Я это выявляю, но публично говорить об этом не хотел бы».

По мнению Путина, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, выявлять то, что мешает идти вперед, и устранять это, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.

Вопрос задал один из воспитанников образовательного центра «Сириус», с которыми в субботу, 1 сентября, президент встретился в Сочи.

Приехав в «Сириус», Путин поздравил всех учеников, их родителей и учителей с 1 сентября. По мнению президента, День знаний – это особенный день для первоклассников. «Для них это вообще новая страница в жизни начинается. Они приходят знакомиться с новыми друзьями, учителями, преподавателями. И что самое главное – они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний», – сказал Путин, отметив, что в этом году в первый класс пойдут 1,8 млн россиян.

Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.

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Политика
Новости

Появилась запись переговоров диспетчера с пилотом попавшего в аварию Boeing

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В интернете появилась запись переговоров диспетчера с пилотом Boeing авиакомпании «Ютэйр», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи. Ее опубликовал портал Life, фрагменты записи также появились в эфире канала «Россия 24».

Из опубликованной записи следует, что пилот был обеспокоен неблагоприятными погодными условиями. Во время посадки самолета в Сочи шел дождь. «Метеорологи что вообще говорят про прогноз?» — спросил он у диспетчера. «Метеорологи говорят, [ливень] на всю ночь», — ответил сотрудник аэропорта. «Это печально», — отреагировал пилот.

Вскоре после начала снижения диспетчер предложил экипажу лайнера уйти на второй круг. «Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти», — согласился пилот. После этого он снова уточнил, подходит ли погода для посадки. «Погодные условия подходят», — ответил диспетчер.

После того как самолет приземлился и выкатился за пределы полосы, диспетчер пытался выяснить, что происходит на борту. «Эвакуация проходит у вас?» — спросил сотрудник аэропорта. «Мы горим», — сказал пилот. Позже он ответил, что эвакуация началась.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», — сообщила авиакомпания.

На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти стал сердечный приступ. После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщила авиакомпания, Boeing, попавший в аварию в Сочи, был выпущен 19 ноября 2002 г. Командир воздушного судна имеет общий налет более 14 000 часов, из них на самолете данного типа — более 6300 часов. Второй пилот налетал свыше 12 000 часов, на данном типе — около 5000 часов.

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Политика
Новости

Минобороны обвинило США в подготовке боевиков в Сирии

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Рано утром в субботу недалеко от Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с группой боевиков. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.

«В результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания», – говорится в сообщении центра, поступившем в редакцию.

На допросе пленные боевики рассказали, что они из бандформирования «Восточные львы», которое насчитывает около 500 человек. Их лагерь подготовки находится рядом с американской военной базой в районе населенного пункта Эт-Танф.

«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», – сообщили российские военные. Эти показания еще раз подтверждают, что на территории базы США находятся центры по подготовке боевиков, «обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», считает Минобороны России.

Боевики, пытавшиеся прорваться в сторону Пальмиры, планировали провести серию терактов, чтобы обеспечить проход остальным членам группировки для захвата города, полагают российские военные.

Рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, где находятся более 60 000 женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора, которые, по сути, являются «живым щитом» для боевиков, добавило Минобороны.

Пальмиру опять освободили