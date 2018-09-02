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Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Вертолет принадлежал авиакомпании «Ангара», с ним утеряна связь, сейчас организованы поиски.

Источник ТАСС в авиационных структурах региона рассказал, что вертолет вылетел для проведения аэрофотосъемки, но не вышел на связь в запланированное время и пропал с радаров. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что Ми-8 следовал из Усть-Кута в Северобайкальск. По его данным, вертолет проводил геологоразведку. В «Ангаре» ТАСС сообщили, что на борту находятся только работники авиакомпании.

На поиски пропавшего судна вылетели вертолет Ми-8 и самолет Ан-26, сообщили «Интерфаксу» в авиакомпании «Ангара». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что вертолет совершал рейс по заказу «Новосибирскгеологии» и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Собеседник агентства предположил, что вертолет совершил вынужденную посадку.

Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков Иркутской области, отмечает «РИА Новости». Доля регионального рынка ее авиаперевозок составляет около 70%. Парк воздушных судов насчитывает 34 единицы — это самолеты Ан-148, Ан-24, Ан-26-100, Ан-2 и вертолеты Ми-8 различной модификации.

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