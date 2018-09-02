Проститься с Захарченко в Донецке пришли более 120 000 человек
Более 120 000 человек пришли на церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом сообщил журналистам представитель администрации ДНР.
Люди заполнили практически всю площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка, в котором проходила траурная церемония, передает «РИА Новости». Они несли цветы к гробу Захарченко и к месту его гибели — к кафе «Сепар», которое находится в одном квартале от театра.
На церемонии прощания присутствовали министр обороны ДНР Владимир Кононов и исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников. Также церемонию посетила делегация представителей России, Южной Осетии и Абхазии. В ее составе были депутаты Госдумы, в том числе Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и другие официальные лица.
Церемония прощания с Захарченко продлилась более четырех часов, передает Донецкое агентство новостей. По его данным, в траурном шествии приняли участие около 200 000 человек. Похоронят главу ДНР на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы рядом с Арсеном Павловым (позывной «Моторола») и Михаилом Толстых (позывной «Гиви»), которые также погибли в результате терактов.
Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По мнению властей ДНР, убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Киев отвергает эти обвинения.