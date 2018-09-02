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Проститься с Захарченко в Донецке пришли более 120 000 человек

Более 120 000 человек пришли на церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом сообщил журналистам представитель администрации ДНР.

Люди заполнили практически всю площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка, в котором проходила траурная церемония, передает «РИА Новости». Они несли цветы к гробу Захарченко и к месту его гибели — к кафе «Сепар», которое находится в одном квартале от театра.

На церемонии прощания присутствовали министр обороны ДНР Владимир Кононов и исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников. Также церемонию посетила делегация представителей России, Южной Осетии и Абхазии. В ее составе были депутаты Госдумы, в том числе Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и другие официальные лица.

Церемония прощания с Захарченко продлилась более четырех часов, передает Донецкое агентство новостей. По его данным, в траурном шествии приняли участие около 200 000 человек. Похоронят главу ДНР на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы рядом с Арсеном Павловым (позывной «Моторола») и Михаилом Толстых (позывной «Гиви»), которые также погибли в результате терактов.

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По мнению властей ДНР, убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Киев отвергает эти обвинения.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка