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«Коммерсантъ» опубликовал секретную директиву ООН по Сирии

Газета «Коммерсантъ» опубликовала секретную директиву ООН о работе в Сирии, ранее раскритикованную российскими властями. В документе указывается, что ООН будет готова содействовать реконструкции в стране только после того, как в Сирии произойдет «подлинный» и «всеобъемлющий» переход власти.

О том, что такой документ существует, стало известно 20 августа. О нем рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года распространил директиву, запрещающую входящим в организацию структурам участвовать в восстановлении Сирии.

Документ носит название «Параметры и принципы ООН содействия Сирии». Он имеет статус внутреннего документа секретариата ООН.

Из документа следует, что ООН «будет стремиться гарантировать максимально возможный поток гуманитарной помощи в Сирию», «защищать весь комплекс долгосрочных решений для временно перемещенных лиц и беженцев во всей Сирии», но содействовать реконструкции организация намерена только после перехода власти.

Среди основных принципов, которыми ООН руководствуется при работе в Сирии, перечислены принцип нейтралитета, беспристрастности и независимости, а также принцип справедливости, равноправности. В директиве отмечается, что помощь ООН не должна оказываться сторонам, причастным к военным преступлениям или преступлениям против человечества.

По данным «Коммерсанта», автором документа является американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший свой пост этой весной.