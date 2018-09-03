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ВЦИОМ зафиксировал смену кандидата на второе место на выборах мэра Москвы

Второе место на выборах мэра Москвы займет кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Это следует из результатов опроса «Электоральные предпочтения москвичей, пишет РБК.

По данным ВЦИОМ, прогнозный результат действующего мэра Сергея Собянина вырос с 65,5 до 69,4%. Показатель Кумина увеличился с 10,1 до 13,2%, тогда как показатель Михаила Дегтярева от ЛДПР снизился с 11,1 до 7,8%. У остальных двух кандидатов — Ильи Свиридова («Справедливая Россия») и Михаила Балакина («Союз горожан») — результаты снизились с 7,1 до 6,5% и с 4,3 до 1,4% соответственно.

ВЦИОМ обращает внимание на то, что среди тех, кто «точно намерен» участвовать в выборах, есть высокая доля неопределившихся с выбором — это 16%. Среди определившихся 68% хотят голосовать за Собянина, 7% - за Кумин, а за остальных кандидатов — 3% и менее.

Явка, согласно прогнозу ВЦИОМ, составит 31,8%. Как рассказали «Ведомостям» источники, близкие к мэрии, власти надеются на выборах мэра Москвы явку в диапазоне от 32 до 40%. По словам одного из собеседников, пока выходит 25-37%, другой говорит, что, по предварительным подсчетам, явка составит 20%.

Опрос ВЦИОМ проводился с 28 по 30 августа среди 1800 совершеннолетних москвичей методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Оппозиционерам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и главе муниципалитета Красносельский Илье Яшину — не удалось пройти муниципальный фильтр.