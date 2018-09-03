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Песков исключил возможность участия Путина в посвященной ему программе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о возможном участии Владимира Путина в новой телепрограмме Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин». «Нет, никаких планов участия у президента нет», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.

На вопрос, станет ли программа регулярной, представитель Кремля ответить затруднился, отметив, что «это все-таки проект ВГТРК, а не Кремля». Песков также не стал оценивать новую программу: «Какие-то любительские оценки нам давать не с руки». «Нам важно, чтобы информация о президенте, о его рабочем графике подавалась корректно, без искажений и в полной мере. Это, мне кажется, (в программе) делается. А что касается понравилось-не понравилось, наверное, здесь свое веское слово говорит зритель, и это его отношение измеряется в рейтинге, которого я пока не знаю», – пояснил Песков.

Пресс-служба ВГТРК анонсировала выход новой программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 1 сентября. Первый выпуск новой программы был показан 2 сентября. Ведущим программы стал Владимир Соловьев. Он рассказал, чем занимался Путин за прошедшую неделю: российский лидер побывал в Кемерове, Новосибирске, Омске, Москве и Сочи. Во время первого выпуска Соловьев уделил внимание подготовке обращения Путина о пенсионной реформе: по его словам, решение записать его президент принял самостоятельно. Над текстом тоже работал сам. Во время программы было также показано интервью пресс-секретаря президента.

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