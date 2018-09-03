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Минюст предложил направлять заключенных в колонии вблизи их дома

Минюст готовит законопроект, позволяющий осужденным отбывать наказание в исправительных учреждениях вблизи их места жительства, сообщает министерство.

Поправки в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса предусматривают «возможность направления осужденного и право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников». Документ разрабатывается с участием уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Ранее Москалькова указывала, что из-за невозможности переводить осужденного в колонию с учетом места его жительства у находящихся в местах лишения свободы рвутся социальные связи. «И это очень большая беда. У людей даже со средним заработком нет возможности доехать из Москвы в Архангельск, в Карелию, из Чечни – в Красноярский край. И таким образом разрываются социальные связи, не говоря уже о нравственных страданиях, которые переживают люди», – подчеркивала омбудсмен.

Инициатива «даст возможность не разрушить семьи, добраться до близких: родственники хотели бы посетить (заключенного), но иногда это очень дорого, страна большая, требуются большие средства на проезд», объясняла Москалькова. О необходимости таких изменений также говорил председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Сейчас в законодательстве предусмотрена норма, согласно которой человек должен отбывать наказание в том регионе, где он проживает, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, а также за исключением случаев, когда в регионе нет колонии, где в соответствии с приговором человек мог бы отбывать наказание.