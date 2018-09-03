Политика

Новости

ФСИН создаст в колониях новую систему видеоконтроля

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) внедрит в колониях систему тотального видеонаблюдения. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Такая мера должна защитить заключенных от неправомерных действий сотрудников.

Собеседник агентства уточнил, что ФСИН договорилась о поставках видеорегистраторов, которые нельзя будет отключить. До конца года будет создана система, которая сделает невозможным вмешательство в базу хранения видеозаписей не только сотрудниками учреждений, но и руководителями региональных управлений службы.

«Теперь вот, видеорегистраторы, которые должны применяться при контакте с заключенными во всех СИЗО и исправительных учреждениях, будут новой модели - человек не сможет ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи», - рассказал Максименко.

Он уточнил, что каждый сотрудник перед сменой будет получать включенный видеорегистратор, который будет записывать весь его рабочий день. Запись будет передаваться на сервер и храниться достаточно большой срок, а записи о применении силы и спецсредств - бессрочно. «То есть, и через 10 лет поднимем видеозапись, если выявится нарушение», - добавил собеседник ТАСС.