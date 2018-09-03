Политика

Новости

Костин извинился перед Джонсоном за сравнение экс-министра с уродом

Президент ВТБ Андрей Костин приносит «искренние извинения» бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону за свои ранее сказанные слова про «уродов», сообщает пресс-служба банка.

Деятельность Джонсона во главе британского МИДа пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений, отмечается в сообщении. «Эмоциональное высказывание г-на Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний», – подчеркивают в ВТБ.

В понедельник утром Костин вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым принимал участие в мероприятии МГИМО в честь начала учебного года.

«Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», – сказал Костин. Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», – обратился Костин к аудитории, которая отреагировала на его слова смехом и аплодисментами.

Джонсон руководил британским МИДом с июля 2016 г. по июль 2018 г. Он ушел из правительства из-за несогласия с позицией премьера Терезы Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза.

10 ярких цитат Бориса Джонсона