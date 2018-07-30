Политика правительства Британии по выходу из ЕС все меньше нравится избирателям

Уже две трети жителей Британии уверены, что правительство заключит невыгодную сделку с ЕС (в марте таких было 50%) Matt Dunham / AP

Около 78% британцев отрицательно оценили линию властей на переговорах с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. С марта число недовольных выросло на 23 процентных пункта. Положительную оценку работе правительства дали только 10% британцев – на 13 п. п. меньше, чем в марте. Такие данные опубликовал в понедельник британский телеканал Sky News. Кроме того, опрос показал снижение уровня доверия к премьер-министру Терезе Мэй: с 60 до 74% увеличилось число британцев, недовольных ее деятельностью на этом посту. Уже две трети жителей Британии уверены, что правительство заключит невыгодную сделку с ЕС (в марте таких было 50%).

6 июля была обнародована «Белая книга» – план выхода Великобритании из ЕС, предполагающий, в частности, сохранение зоны свободной торговли, сохранение права граждан ЕС и Великобритании на беспрепятственные поездки, работу и учебу, передавала The Telegraph. Не согласившись с таким мягким вариантом Brexit, в отставку подали главные сторонники жесткого варианта – министр по Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон. В связи с планом Мэй все больше политиков стало говорить о необходимости повторного референдума. По данным опроса Sky News, сейчас 50% британцев выступают за референдум с тремя вариантами ответа: «заключение сделки с ЕС согласно плану правительства», «выход из ЕС без соглашения» и «сохранение Великобритании в составе ЕС», 40% – против. Если такой референдум будет проведен, то только 13% проголосовали бы за выход с заключением сделки, 27% – за выход без соглашения и 48% – за сохранение членства в ЕС.

Британская экономика – это не самодостаточная национальная система, это в первую очередь европейская экономика, в основе которой лежат торговые связи с другими европейскими странами, объясняет газета The Independent. Процесс выхода Великобритании должен официально завершиться 29 марта 2019 г., однако с момента начала процедуры в марте 2017 г. Лондону и Брюсселю не удалось преодолеть разногласия. В политической плоскости отношения ЕС и Великобритании согласно резолюции Европарламента от 5 марта 2018 г. будут регулироваться Соглашением об ассоциации по примеру Украины, Израиля и Марокко, передает издание Politico. Однако в экономической сфере конкретных договоренностей не было достигнуто. Если Великобритания выйдет из ЕС без специального соглашения, пострадает 60% торгового оборота Британии, что станет угрозой благосостоянию миллионов граждан, предупреждает The Independent. Повторный референдум – единственный выход, поскольку британские власти сами уже не смогут принять финальное решение, считает бывший член кабинета министров Джастин Грининг (цитата по Politico).

В результате ожесточенных споров, продолжившихся и после принятия плана Мэй и отставки непримиримых Джонсона и Дэвиса, премьер-министр Мэй потеряла пространство для маневра, пишет руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в статье для Российского совета по международным делам. По ее словам, «никогда еще выражение «при должности, но не при власти» не было столь уместным». Если Мэй не удастся преодолеть внутриполитический кризис и она окончательно утратит контроль в парламенте, переговоры с ЕС потеряют всякий смысл, отмечает эксперт, объясняя опасения ЕС.