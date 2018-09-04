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Трамп призвал Россию не совершать «тяжелейшую гуманитарную ошибку» в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия и Иран будут участвовать в атаке сирийского президента Башара Асада на провинцию Идлиб, они совершат «тяжелейшую гуманитарную ошибку». Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Сирийский президент Башар Асад не должен атаковать провинцию Идлиб. Россия и Иран совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциально человеческой трагедии. Сотни тысяч человек могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» - подчеркнул Трамп.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках вооруженной оппозиции.

25 августа Минобороны России заявило, что боевики в провинции «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. Эта провокация, по мнению российского министерства, «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские военные эксперты подготовили предварительный перечень объектов в Сири, которые планируется подвергнуть ударам с воздуха, если такое решение примет Трамп. Президент США пока не принял решения о нанесении нового удара по Сирии, но страна может «очень быстро отреагировать», если Дамаск применит химоружие во время военной операции в Идлибе.