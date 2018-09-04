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Политика
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Трамп призвал Россию не совершать «тяжелейшую гуманитарную ошибку» в Сирии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия и Иран будут участвовать в атаке сирийского президента Башара Асада на провинцию Идлиб, они совершат «тяжелейшую гуманитарную ошибку». Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Сирийский президент Башар Асад не должен атаковать провинцию Идлиб. Россия и Иран совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциально человеческой трагедии. Сотни тысяч человек могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» - подчеркнул Трамп.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках вооруженной оппозиции.

25 августа Минобороны России заявило, что боевики в провинции «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. Эта провокация, по мнению российского министерства, «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские военные эксперты подготовили предварительный перечень объектов в Сири, которые планируется подвергнуть ударам с воздуха, если такое решение примет Трамп. Президент США пока не принял решения о нанесении нового удара по Сирии, но страна может «очень быстро отреагировать», если Дамаск применит химоружие во время военной операции в Идлибе. 

Бизнес
Новости

Монополист на рынке лотерей выйдет на рынок лизинга автомобилей

Ведомости
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Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, монополиста на рынке лотерей в России, запускает онлайн-сервис лизинга автомобилей Next.Car. Об этом в S8 рассказали «Коммерсанту».

Как рассказали в компании, сервис предлагает взять машину минимум на год в лизинг или в аренду от трех месяцев, а после выкупить ее или заключить новый договор на этот или другой автомобиль. Договор заключается онлайн, машина предоставляется в течение суток. Услуга включает страховку, налоги, зимнюю резину и сезонный шиномонтаж.

Расчет ежемесячного платежа делается на основе срока аренды, пробега и размера депозита, вносимого клиентом при заключении сделки. Новый Ford Focus будет стоить почти 13 тыс. руб. в месяц при аренде на три года, депозит — 395 тыс. руб.

Сервис проходит бета-тестирование, тарифы к запуску могут измениться, отметили в S8. Вначале, на запуске, планируется предоставить около 2 тыс. машин, а за три года — до 40 тыс. Для взаимодействия с автодилерами Accenture разработала IT-платформу.

Как отмечает «Коммерсантъ», СМИ ранее назвали бизнес-партнером Саркисяна владельца автодилеа «Авилон» Александра Варшавского. Операционный директор массового и премиум-сегмента компании Александр Никонов подтвердил, что «Авилон» участвует в запуске. «Большинство автомобилей, которые находятся в нашем стоке, представлены на платформе Next.Car», - сказал он. Варшавский отметил, что целевая аудитория сервиса иная, чем у дилера: речь идет о клиентах, готовых выбирать автомобиль онлайн и пользоваться им, а не владеть. 

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о контракте «Энергомаша» на поставку в США ракетных двигателей РД-181

Ведомости
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Химкинское НП «Энергомаш» заключило с американской Orbital ATK контракт на поставку четырех дополнительных двигателей РД-181 для ракет-носителей типа Antares. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров космической промышленности. В «Энергомаше» ситуацию не комментируют.

Контракт на поставку должен быть исполнен до 2021 г. Его сумма не раскрывается. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не планирует разрывать космическое сотрудничество с США, несмотря на санкции, и будет поставлять двигатели до тех пор, пока в этом заинтересован Вашингтон. Он также указал на «взаимную зависимость» двух стран в вопросе о поставке двигателей.

У «Энергомаша» уже есть обязательство по поставке РД-181 для ракеты-носителя Antares, разработанной той же Orbital. Она предназначена для запуска на орбиту грузов, прежде всего для МКС. Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказывал о заключении контракта с американской United Launch Alliances (ULA) на поставку дополнительных ракетных двигателей РД-180. Сейчас же, по его словам, переговоры на поставку двигателей ведутся не только с США, но и с Китаем, а также Аргентиной, Бразилией и Индией.

Тем не менее, зависимость «Энергомаша» от поставок в США пока остается критической, отмечает собеседник, близкий к руководству «Роскосмоса». Ни одна другая стране не готова начать серийные закупки двигателей – более 10 единиц. В случае с поставками в Китай, в российском СБ полагают, что речь может идти о закупке Пекином минимальной партии для последующей разработки своих аналогов. При подписании с Китаем соглашения необходимо будет подписать и документы по защите интеллектуальной собственности, подчеркнул Рогозин.

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК рассказал об основных задачах политуправления Минобороны

Ведомости
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Основными задачами Главного военно-политического управления Минобороны (ГВПУ), о создании которого было объявлено в конце июля, будут «организация военно-политической пропаганды», предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект положения об управлениии. Подлинность проекта подтвердил изданию источник в министерстве.

Согласно документу, «военно-политическая пропаганда» и агитация в Вооруженных силах станет одной из главных задач управления. ГВПУ будет заниматься разработкой учебных планов военно-политической подготовки для всех категорий личного состава от рядовых до высшего командования.

ГВПУ будет проводить информационно-разъяснительную работу по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики» и реализации избирательных прав, следует из проекта. Также управления будет организовывать «военно-социологические исследования для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».

Кроме того, ГВПУ будет заниматься психологической работой с военнослужащими, в частности отбором поступающих на военную службу и согласованием назначений в армии, включая «профилактику отклоняющегося поведения».

Политуправление будет контролировать работу ведомственных СМИ. Оно будет выделять субсидии телерадикомпании «Звезда» и газете «Красная звезда». Структура будет заниматься организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов».

В задачи ГВПУ войдет поддержание дисциплины в армии. Оно должно будет предупреждать «негативные социальные процессы», включая процессы «на межнациональной и межрелигиозной основе». Политуправление также будет принимать меры по «предупреждению экстремизма» в Вооруженных силах и координировать деятельность по борьбе с наркоманией и торговлей наркотиками среди военных.

В ближайшее время положение должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу. пишет РБК. Издание направило запрос в Минобороны с с просьбой подтвердить подлинность документа.

Как пояснил РБК близкий к Минобороны источник, идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Шойгу, первым шагом было создание «Юнармии». Устанавливать идеологию в качестве государственной или обязательной запрещено Конституцией, речь идет «о ценностях и традициях, существующих в российской армии веками, - в идее служения Отечеству», подчеркнул собеседник издания.

О создании Главного военно-политического управления стало известно 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал два указа: первый посвящен введению должности 11-го замминистра - начальника ГВПУ, второй - назначению на эту должность генерал-полковника Андрея Картополова.

Бизнес
Новости

РЖД выступила против идеи Минтранса отдать до 10% дальних маршрутов частным операторам

Ведомости
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Компания РЖД, показывающая стабильный рост пассажиропотока в дальнем следовании, выступает против целевой модели рынка пассажирских перевозок до 2025 г., разработанной Минтрансом, в частности против отсутствия компенсации за передачу частникам прибыльных маршрутов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова заместителю министра транспорта Алану Лушникову.

В проекте Минтранса до 10% перевозок в дальнем следовании после 2021 года предлагалось отдавать на 15 лет частным перевозчикам и выставлять на конкурсы наборы направлений, включающие прибыльные и убыточные. РЖД выражало мнение, что это не целевая модель рынка, а модель регулирования работы самой монополии, ограничивающая ее самостоятельность.

Пегов в письме Лушникову обратил внимание на отсутствие механизма компенсации РЖД за то, что у нее будут отбирать прибыльные маршруты в пользу частников. По мнению монополии, закрепление за частниками до 10% создает неравные условия и не ведет развитию конкуренции. Кроме того, Пегов указал на дискриминирующие РЖД пункты программы — недопуск аффилированных с ней компаний к ряду конкурсов, приоритетность независимых перевозчиков перед монополией при определении победителя. Значительная часть претензий РЖД относится к приданию услугам локомотивной тяги публичного статуса и введения регулируемых цен на них.

РЖД подчеркивает, что заинтересована в качественной переработке целевой модели пассажирских перевозок. Знакомый с ситуацией источник рассказал «Коммерсанту», что недавно целевая модель рассматривалась на совещании в Аналитической центре при правительстве, РЖД покк не видело исправленной редакции. В Минтрансе сказали, что прорабатывают финальную версию целевой модели с учетом позиции монополии.

За период с января по август РЖД перевезла 760,1 млн человек — это на 3,2% больше, нежели годом раньше, в дальнем следовании показатель вырос на 8,3% до 76,2 млн человек. Пассажирооборот вырос на 5,1%, в дальнем следовании — на 6%.

Бизнес
Новости

«Новатэк» привлечет китайских инвесторов в судоходный бизнес

Ведомости
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«Новатэк» нашел китайских партнеров для развития созданной им в мае судоходной компании для грузовых перевозок «Морской арктический транспорт» (МАТ) - это COSCO и Фонд Шелкового пути (ФШП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, компания готовится подписать соглашение о партнерстве на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Четвертой стороной в соглашении будет «Совкомфлот».

Как рассказал знакомый с ситуацией источник, в рамках договоренности предлагается закрепить намерения о финансировании и реализации новых логистических маршрутов круглогодичной транспортировки углеводородов по Севморпути в страна АТР, а также организацию транзита между Азией и Западной Европой. Также соглашение предполагает приоритет в размещении заказов на строительство судов на верфях Китая и России.

Контроль в МАТ останется за российскими компаниями, максимальная доля COSCO и ФШП будет ограничиваться 49,99%, говорит собеседник газеты. При этом китайские партнеры предоставят большую часть заемных денег на строительство арктического флота.

«Новатэк» не смог предоставить оперативный комментарий. В «Совкомфлоте» отказались обсуждать проект.

О создании транспортной компании — ООО «Морской арктический транспорт» - «Новатэк» сообщил 18 мая. Как пояснял «Новатэк», МАТ создается для оптимизации затрат и наращивания компетенций арктического мореплавания.

Политика
Новости

Минпромторг предложил расширить список запрещенной к закупкам медтехники

Ведомости
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Минпромторг предложил расширить перечень медицинских изделий, запрещенных к импорту для государственных и муниципальных нужд. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Под запрет, согласно проекту, могут попасть иностранные оториноскопы, тонометры измерения внутриглазного давления, аппараты искусственной вентиляции легких, функциональные медицинские кровати.

Документ в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

В феврале 2015 г. председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которым был утвержден список медицинских изделий, закупка которых возможна только при отсутствии конкурирующих предложений от российских, армянских, белорусских и казахских производителей.

Изначально в перечне было 46 позиций. В том же году – в августе – Минпромторг предложил расширить список, в частности внести в него презервативы для профилактики СПИДа, антисептики, бинты, марлевые салфетки, различные виды костылей.

В сентябре 2015 г. Медведев опубликовал в своем Facebook сообщение, в котором заверил, что правительство не будет отказываться от импортной медицинской техники «до тех пор, пока не появится стопроцентная уверенность в наличии доступных по цене отечественных аналогов надлежащего качества». В настоящее время в списке более 100 позиций.

Политика
Новости

Порошенко предложил включить в Конституцию Украины заявления о стремлении в ЕС и НАТО

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную раду в ускоренном порядке рассмотреть предложенные им изменения в Конституцию страны, призванные закрепить «евроатлантический вектор» политики Украины, включая стремление в Евросоюз и НАТО. Об этом президент страны заявил на встрече с представителями фракций и групп парламента.

«Очень просил бы, чтобы эти проекты как можно скорее были рассмотрены, включены в повестку дня и направлены в Конституционный суд для того, чтобы сделать те движения, те изменения, которые произошли после Революции достоинства, необратимыми и не допустить реванша», – привел слова Порошенко его официальный сайт.

О внесении в Конституцию изменений Порошенко заявил во время парада в День независимости Украины 24 августа. Он сказал, что будет «настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО» и внесет документ еще до открытия осенней сессии Верховной рады 4 сентября. Уже в преамбуле Конституции будет зафиксирован цивилизационный выбор Украины и «ее место как члена европейской семьи» и курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, сказал Порошенко членам Рады.

Сегодня, 3 сентября, текст президентского законопроекта № 9037 о внесении изменений в Конституцию Украины появился на сайте парламента Украины.

Порошенко намерен включить в 85-ю статью Конституции (список полномочий Верховной рады) пункт «реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора». В статью 102 (президент Украины) вносится фраза о том, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО, а в статью 116 (функции кабинета министров) вписана реализация правительством стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

Помимо этого из переходных положений Конституции исключается норма о том, что «использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной радой». Речь идет о Черноморском флоте России, сказал сегодня Порошенко.

Выбор редактора
Политика
Новости

Костин извинился перед Джонсоном за сравнение экс-министра с уродом

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин приносит «искренние извинения» бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону за свои ранее сказанные слова про «уродов», сообщает пресс-служба банка.

Деятельность Джонсона во главе британского МИДа пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений, отмечается в сообщении. «Эмоциональное высказывание г-на Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний», – подчеркивают в ВТБ.

В понедельник утром Костин вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым принимал участие в мероприятии МГИМО в честь начала учебного года.

«Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», – сказал Костин. Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», – обратился Костин к аудитории, которая отреагировала на его слова смехом и аплодисментами.

Джонсон руководил британским МИДом с июля 2016 г. по июль 2018 г. Он ушел из правительства из-за несогласия с позицией премьера Терезы Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза.

10 ярких цитат Бориса Джонсона

Авто
Новости

СМИ узнали о планах Ford сократить 12% сотрудников

Ведомости
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Автомобильный концерн Ford сократит до 12% из 200 000 сотрудников по всему миру, в основном в Европе, сообщили в минувшие выходные The Guardian и Sunday Times. Кроме этого, эти СМИ сообщили, что компания урежет модельный ряд, отказавшись от Mondeo в кузове хетчбэк, S-Max и Galaxy в пользу кроссоверов Kuga и EcoSport.

В понедельник представитель Ford опроверг отказ от Mondeo, подтвердив планы фейслифтинга модели, но сказал, что компания намерена агрессивно снижать себестоимость как на производственном, так и сбытовом этапе. Он назвал цифры сокращений «чистой спекуляцией», однако признал необходимость коренных изменений в европейском бизнесе с целью достигнуть 6%-ной прибыльности до вычета процентов и налогов.

В прошлом году прибыль Ford Europe упала на 81% дo $234 млн. Причинами стали растущая себестоимость и нестабильность фунта стерлингов в контексте Brexit.

Выбор редактора
Политика
Новости

Правительство одобрило безвизовый въезд болельщиков на Евро-2020 по футболу

Ведомости
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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о безвизовом въезде в Россию для болельщиков чемпионата Европы 2020 г. Об этом сообщил официальный сайт правительства. «С учетом положительного опыта законодательного регулирования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.» действие соответствующего Федерального закона предлагается распространить и на организацию и проведение матчей UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге, говорится на сайте правительства.

Болельщики UEFA Евро 2020 смогут въезжать в Россию «без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность», волонтеры UEFA - по обыкновенным гуманитарным визам. Помимо этого зрителям чемпионата Европы 2020 г. будет предоставлено право на бесплатный проезд городским и пригородным транспортом в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Государство будет регулировать стоимость гостиничного обслуживания во время чемпионата.

Безвизовый въезд для болельщиков Россия успешно опробовала во время ЧМ-2018 по футболу. После чемпионата президент Владимир Путин продлил безвизовый въезд в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков (Fan ID) до конца года и предложил распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. Речь, в частности, шла об Универсиадах и конкурсе Чайковского в 2019 г.

Чемпионат Европы 2020 г. по футболу пройдет на 12 стадионах, расположенных в 11 государствах (при этом в Великобритании матчи пройдут на двух стадионах, так как у Великобритании нет единой футбольной федерации). Санкт-Петербург примет четыре матча: три групповых и один из четвертьфиналов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Порошенко назвал дату уведомления России о прекращении договора о дружбе

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко намерен до 30 сентября уведомить Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 г. Договор не разрывается, а прекращает свое действие в связи с непродлением, поскольку «это (разрыв) сложная и длительная процедура», уточнил Порошенко на встрече с лидерами фракций Верховной рады Украины в понедельник.

По словам Порошенко, хотя непродление договора находится в компетенции президента Украины, но он проконсультируется с Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и Верховной радой. «Это не требует голосования в парламенте, но, безусловно, я бы хотел провести по этому поводу соответствующие консультации, чтобы учесть позицию, мнение парламента», – передал слова Порошенко ресурс 112.ua.

Подготовить пакет документов о непродлении договора МИД Украины поручил сам Порошенко. На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что документы готовы к формальному внесению в администрацию президента. «Я всегда говорил, что Россия нарушила все, что только можно, в этом договоре», – отметил Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 г. президентами стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Договор вступил в силу 1 апреля 1999 г. и был автоматически продлен на 10 лет с 1 апреля 2009 г. Согласно договору, в отношениях стран закреплялся принцип стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2014 г. после присоединения Крыма Украина обвинила Россию в нарушении договора и в 2016 г. подготовила иск в международный суд. Замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко тогда говорил, что Украина не планирует разрывать договор, так как его наличие дает возможность вести суды с Россией.

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