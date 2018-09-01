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CNN узнал о появлении у США списка целей для ударов по Сирии в случае химатаки

Американские военные эксперты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые планируется подвергнуть ударам с воздуха, если такое решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, Трамп пока не принял решения о нанесении нового удара по Сирии, но США «могут очень быстро отреагировать», если Дамаск снова применит химическое оружие в ходе военной операции в Идлибе.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

Провокацию готовит группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) при содействии НПО «Белые каски», утверждает Минобороны. Россия передала эти данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В апреле США, Великобритания и Франция уже наносили ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия.

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