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Россия передала ОЗХО данные о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии

Россия передала гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу информацию о готовящейся в Сирии провокации с применением химического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.

«В последнее время появляются сообщения о том, что боевики в провинции Идлиб планируют провести очередную провокацию с применением химического оружия. Сценарий хорошо известен, он был апробирован еще в апреле 2017 г. в Хан-Шейхуне, потом позднее использовался в городе Дума в начале мая этого года», – сказал Шульгин.

«Есть заслуживающая доверия информация о том, что боевики получили запасы химических веществ – восемь емкостей с хлором», – отметил постпред. Он подчеркнул, что России известно, куда планируется перебросить эти вещества, о чем ранее заявляло Минобороны. «Уже в позиции низкого старта находятся пресловутые активисты псевдогуманитарной организации "Белые каски", и в любой момент это может произойти», – сказал Шульгин.

Ранее Минобороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным минобороны, эта провокация »должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

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