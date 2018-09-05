ВЦИОМ зафиксировал спад протестных настроений после телеобращения Путина
Уровень общественного протестного потенциала в России, начавший расти с конца июля (53 п.), снизился до 44 п. к началу сентября. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа. Директор центра связал падение показателя с телеобращением президента России Владимира Путина 29 августа.
39% респондентов на вопрос о том, насколько в их городе или сельском районе вероятны массовые акции против повышения пенсионного возраста, дали ответ «вполне возможны». В конце июля этот ответ дали 51% опрошенных. О маловероятности массовых акций заявили 55% (44% в конце июля).
По данным ВЦИОМа, упал — с 42 до 36 п. — и уровень личного протестного потенциала. На вопрос о том, допускают ли они для себя возможность участия в акции протеста из-за пенсионной реформы, 31% респондентов ответил «скорее допускаю». В конце июля количество давших этот ответ было выше — 38%. 66% при этом сказали, что скорее не допускают участие в акциях протеста, в то время как в конце июля так отвечали 59% респондентов.
Снизилось и количество тех, кто верит в эффективность массовых акций. 71% опрошенных сказали, что акции не повлияют на решение властей о повышении пенсионного возраста. В конце июля такой ответ давали 54%. Количество респондентов, которые заявили о том, что акции повлияют на властей, составил 21%, в то время как в конце июля таких было 36%.
По словам директора ВЦИОМа Валерия Федорова, телеобращение Путина к нации о пенсиях, «по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы». Он отметил, что «стало понятно, что тема закрыта», и что в этой связи «протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных».
29 августа Путин выступил с телеобращением и объявил об изменении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также он сказал, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо — на четыре года; для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».
О пенсионной реформе правительство объявило в июне. В том же месяце соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.
За неделю после объявления о пенсионной реформе рейтинг Путина, согласно данным ФОМа, упал с 62 по 54%. Доля доверяющих ему снизилась с 75 до 67%. Количество россиян, которые одобряют его деятельность, уменьшилось с 75 до 68%.
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин