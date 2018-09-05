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Политика
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ВЦИОМ зафиксировал спад протестных настроений после телеобращения Путина

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Уровень общественного протестного потенциала в России, начавший расти с конца июля (53 п.), снизился до 44 п. к началу сентября. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа. Директор центра связал падение показателя с телеобращением президента России Владимира Путина 29 августа.

39% респондентов на вопрос о том, насколько в их городе или сельском районе вероятны массовые акции против повышения пенсионного возраста, дали ответ «вполне возможны». В конце июля этот ответ дали 51% опрошенных. О маловероятности массовых акций заявили 55% (44% в конце июля).

По данным ВЦИОМа, упал — с 42 до 36 п. — и уровень личного протестного потенциала. На вопрос о том, допускают ли они для себя возможность участия в акции протеста из-за пенсионной реформы, 31% респондентов ответил «скорее допускаю». В конце июля количество давших этот ответ было выше — 38%. 66% при этом сказали, что скорее не допускают участие в акциях протеста, в то время как в конце июля так отвечали 59% респондентов.

Снизилось и количество тех, кто верит в эффективность массовых акций. 71% опрошенных сказали, что акции не повлияют на решение властей о повышении пенсионного возраста. В конце июля такой ответ давали 54%. Количество респондентов, которые заявили о том, что акции повлияют на властей, составил 21%, в то время как в конце июля таких было 36%.

По словам директора ВЦИОМа Валерия Федорова, телеобращение Путина к нации о пенсиях, «по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы». Он отметил, что «стало понятно, что тема закрыта», и что в этой связи «протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных».

29 августа Путин выступил с телеобращением и объявил об изменении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также он сказал, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо — на четыре года; для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

О пенсионной реформе правительство объявило в июне. В том же месяце соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.

За неделю после объявления о пенсионной реформе рейтинг Путина, согласно данным ФОМа, упал с 62 по 54%. Доля доверяющих ему снизилась с 75 до 67%. Количество россиян, которые одобряют его деятельность, уменьшилось с 75 до 68%.

Экономика
Новости

Годовая инфляция достигла максимума с августа 2017 года

Ведомости
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Инфляция в годовом выражении в августе ускорилась до максимальных с августа прошлого года 3,1%, свидетельствуют данные Росстата. Это связано с эффектом низкой базы – в августе 2017 г. в России была зафиксирована рекордная дефляция в 0,5%. С начала года к 3 сентября общая накопленная инфляция составила 2,3%.

За последнюю неделю цены на товары и услуги в целом не изменились. Сильнее всего подорожали куриные яйца (1,6%), пшено (1,3%) и свинина (1,1%). Плодоовощная продукция подешевела на 3,2%: морковь – на 7,8%, картофель – на 5,4%, лук – на 4,7%. Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

В августе в 13 регионах цены выросли на 0,3% и более, сильнее всего в Республике Алтай и Крыму – на 0,5%. В шести регионах цены снизились на 0,3-0,5%, заметнее всего в Чукотском автономном округе – на 0,5%. В Москве в августе цены снизились на 0,1%, а с начала года выросли на 2,7%. В Санкт-Петербурге за месяц цены снизились на 0,2%, а с начала года выросли на 2,4%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2018 г. составит 3,4% (среднегодовая – 2,7%). Центробанк прогнозирует до конца года ускорение инфляции до 3,5–4%.

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Бизнес
Новости

Трамп обрушился на Nike из-за новой рекламной кампании

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сегодня резко высказался в адрес производителя спортивной экипировки Nike. Компания запустила новую рекламную кампанию, лицом которой стал тогдашний квотербек San Francisco Колин Каперник, в 2016 г. первым вставший на одно колено во время исполнения гимна США – в знак протеста против притеснения афроамериканцев.

«Как и NFL, чьи рейтинги очень сильно упали, Nike просто убивает негодование и бойкоты. Интересно, они об этом подумали?», - написал Трамп. По словам президента, ему тяжело смотреть матчи NFL, когда игроки не встречают флаг страны стоя. Как отмечает агентство Reuters, доказательств бед Nike Трамп не привел.

Котировки компании в среду менялись незначительно после падения на 3% во вторник на фоне недовольства инвесторов. Накануне по соцсетям прокатилась кампания под тэгом #NikeBoycott, в ходе которой недовольные рекламой пользователи размещали фото порванных и сожженных носков и кроссовок Nike.

В понедельник Nike запустил рекламную кампанию к 30-летию слогана Just do it. На рекламном постере изображено лицо Каперника с надписью: «Верь во что-то. Даже если для этого нужно пожертвовать всем».

10 кандидатов на звание «Человек года» Time

Политика
Новости

Суд арестовал бывшего гендиректора ОЗК по делу Магомедовых

Ведомости
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Тверской суд Москвы отправил под арест до 3 ноября бывшего гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, задержанного по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, передает «Интерфакс».

Поляков подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ). Накануне Тверской суд санкционировал арест на два месяца его предполагаемого сообщника – бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова.

По версии следствия, подозреваемые в 2012-2013 гг. вместе с неустановленными соучастниками похитили $20,25 млн у ОЗК через фиктивные контракты на поставку и перевалку сельхозпродукции с британской компанией Newbay Investments. По словам следователя, вина Полякова подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами почерковедческой экспертизы.

Находясь на свободе, подозреваемый, имея второе гражданство – Белоруссии, может скрыться, а также, «имея доступ к фонду похищенных денежных средств, сокрыть их, в том числе путем вывода за границу», заявил следователь, мотивируя ходатайство об аресте Полякова. Также следствие считает, что, используя подконтрольный Магомедову бойцовский клуб Eagles, подозреваемый имеет возможность оказать давление на свидетелей.

Сам Поляков просил суд не заключать его в следственный изолятор, назвав такую меру пресечения избыточной. «Я готов способствовать следствию. И на самом деле три года назад я уже являлся на следственное действие по этому эпизоду в МВД Москвы. (...) Я готов сдать все документы, белорусский паспорт. У меня на иждивении трое детей, еще одному я помогаю», – выступил бывший топ-менеджер ОЗК.

Поляков заявил о своей непричастности к преступлениям и подчеркнул, что сделки не были фиктивными. «Ни к какой преступной группировке я также не имею отношения. Из ОЗК я как раз ушел, поскольку был не согласен с методами управления Магомедова», – добавил подозреваемый.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Еще одним обвиняемым по деле проходит экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, ему инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Через ООО «Инвестор» Магомедов владеет 49% акций государственной ОЗК. Российский Forbes оценивает состояние бизнесмена в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Технологии
Новости

Телеканалы «Газпром-медиа» потребовали от «Яндекса» компенсацию за пиратские сериалы

Ведомости
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Телеканалы ТНТ, ТВ3, «Супер» и «2х2» (входят в «Газпром-медиа») обратились в Мосгорсуд с исками к компании «Яндекс» из-за пиратских копий сериалов в сервисе «Яндекс.Видео». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает «Интерфакс».

По ее словам, в суд поступило четыре иска. В них телеканалы «просят обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение произведений на сайте Яндекс.ру». Каждый из телеканалов попросил взыскать с компании 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права и 400 руб. госпошлины.

Мосгорсуд 24 августа обязал «Яндекс» по заявлению этих телеканалов убрать из списка выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов. Роскомнадзор направил компании уведомление о необходимости удалить пиратский контент и заявил, что если меры не будут приняты, то сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован.

«Яндекс» 29 августа назвал необоснованным требование удалить ссылки. На следующий день компания убрала пиратский контент, подчеркнув, что продолжает считать требования необоснованными.

4 сентября «Яндекс» обжаловал решение Мосгорсуда, попросив отменить обеспечительные меры Мосгорсуда.

Экономика
Новости

РБК сообщил о подготовке Совбезом плана защиты России от санкций

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Совет безопасности готовит сводный план ответных мер России на новые санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к Совбезу источник и собеседника в одной из госструктур.

По данным издания, в этой работе принимают участие Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Центробанк, Внешэкономбанк, «Ростех», а также отраслевые монополии. В пресс-службе Совбеза отказались от комментариев, отметив, что периодически аппарат и эксперты совета «обсуждают меры по обеспечению национальных приоритетов в сфере экономики».

По словам источника РБК, среди обсуждаемых инициатив в сфере международного права рассматривается возможность включения в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, а в международные коммерческие соглашения – оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США. Эта инициатива призвана защитить Россию от вторичных (экстерриториальных) санкций США, которые распространяются за сотрудничество с государствами и компаниями из черного списка.

Кроме того, Совбезом обсуждается возможность приоритетных закупок пока не попавших под санкции технологий и разработки альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий, указывает издание.

Кто попал под новые санкции США

Выбор редактора
Экономика
Новости

Кудрин прокомментировал переход ЦСР под контроль Минэкономразвития

Ведомости
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Центр стратегических разработок (ЦСР) рассмотрит возможность вхождения Минэкономразвития в состав учредителей, а министра Максима Орешкина – в его совет. Об этом сообщил ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ранее возглавлявший совет ЦСР.

«Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул Кудрин.

Кудрин добавил, что Счетная палата сама станет экспертной площадкой, в том числе по разработке стратегических предложений для руководства страны.

О том, что ЦСР «сворачивает» самостоятельную деятельность и переходит под контроль Минэкономразвития, сообщал сайт News.ru со ссылкой на двух близких к ЦСР источников и члена совета центра Олега Вьюгина. Информацию о том, что ЦСР перейдет под контроль Минэкономразвития, также подтвердили The Bell чиновник правительства и бывший сотрудник центра.

10 цитат нового председателя Счетной палаты

Бизнес
Новости

«Газпром» начал укладку морской части «Северного потока – 2»

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Трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas) начало работы по укладке подводной части газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе. Сегодня об этом сообщила проектная компания газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG (100%-ная «дочка» «Газпрома»).

По словам представителя компании, проект, напрямую соединяющий Россию с газораспределительной сетью Германии, реализуется по графику и первый газ по трубе планируется подать к концу 2019 г. Укладка началась в водах Финляндии, российский участок начнут прокладывать в конце года, отметил он.

Nord Stream 2 AG получила разрешения от четырех из пяти стран, в водах которых должен пройти газопровод.

Проектная мощность «Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 50% капитальных затрат финансирует сама компания, оставшуюся часть – европейские партнеры. «Газпром» подписал в 2017 г. соглашения с пятью европейскими компаниями – австрийской OMV, французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper – о том, что они предоставят займы на общую сумму 4,75 млрд евро.

В конце 2019 г. должно закончиться действующее соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа в Европу через Украину.

Выбор редактора
Авто
Новости

Volvo представила беспилотный электрокар без руля

Ведомости
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Volvo Cars представила концепт беспилотного электрокара 360c. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В пресс-релизе говорится, что автомобиль полностью автономен и передвигается без водителя. Он может быть оборудован четырьмя разными способами в соответствии с нуждами пассажира: как место для сна, мобильный офис, жилая комната или место для развлечений.

Новые электрокары «открывают такие перспективы, как большая свобода в выборе места жительства, снижение нагрузки на рынок недвижимости и более доступная собственность», отмечает Volvo. Компания утверждает, что у автомобиля «есть потенциал стать серьезным конкурентом воздушным перевозкам на короткие расстояния».

Как пишет The Mashable по итогам презентации концепт-кара в Швеции, у автомобиля нет руля. Volvo представила новый «язык» для взаимодействия с другими транспортными средствами на дороге - при помощи звуков, цветов и других визуальных элементов.

В июле 2017 г. Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все ее автомобили будут оснащаться электродвигателями и что электрификация впредь будет основой ее бизнеса. Компания планирует производить только три типа автомобилей: полностью электрические, подключаемые гибриды и так называемые мягкие гибриды, в которых с небольшой мощной аккумуляторной батареей сочетается бензиновый двигатель, в частности приводящий автомобиль в движение. 

Экономика
Новости

Минэкономразвития ухудшило прогноз роста российской экономики на два года

Ведомости
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Российская экономика в 2018-2019 гг. будет расти чуть медленнее, инфляция в этом году окажется выше, а рубль – слабее, чем ожидалось ранее. Это следует из ключевых параметров обновленного макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных в «Картине экономики» за август.

В августе министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что макропрогноз будет пересмотрен из-за санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках и в результате станет чуть более пессимистичным. Однако Минэкономразвития не видит оснований для пересмотра долгосрочных трендов развития экономики, подчеркивается в сообщении ведомства.

Согласно обновленному макропрогнозу, в 2018 и 2019 гг. рост российской экономики окажется ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов на фоне роста ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г.

Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер», а разработанные правительством меры (в том числе планы по инфраструктурным стройкам, повышению инвестиций, а также пенсионная реформа) должны в перспективе ускорить рост экономики до 2% в 2020 г. и выше 3% с 2021 г.

Курс рубля к доллару до конца 2018 г. и на первое полугодие 2019 г. пересмотрен в сторону ослабления – до 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ (ранее предполагалось, что доллар к концу 2018 и 2019 гг. будет стоить 61,7 руб. и 63,8 руб.).

Прогнозная среднегодовая цена нефти марки Urals в 2018 г. увеличена до $69,6 за баррель с $69,3. В 2019 г. цена снизится до $63,4 и в дальнейшем нефть продолжит дешеветь, ожидает министерство.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Мосгорсуд признал законными 30 суток ареста Навальному за «Забастовку избирателей»

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Мосгорсуд в среду, 5 сентября, отказался удовлетворить жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на решение суда об административном аресте на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия в ходе протестной акции «Забастовка избирателей» 28 января в Москве. «Решение без изменений», - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

27 августа Тверской суд Москвы отправил Навального под административный арест на 30 суток. Оппозиционер признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия). Это означает, что оппозиционер не сможет принять участие в объявленной им акции против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября.

Власти Москвы не согласовали заявку сторонников оппозиционера Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Минфин не смог занять на рынке из-за всплеска волатильности

Ведомости
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Запланированный на 5 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке, сообщает Минфин.

На предыдущем аукционе 29 августа Минфин смог занять 13,2 млрд руб. или 88% от планируемой суммы. При этом спрос на аукционе достиг почти 25 млрд руб., превысив предложение в 1,7 раза. Тогда средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

До этого Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ, взяв паузу на неделю впервые за четыре месяца. Ведомство объяснило это резким ростом волатильности на финансовых рынках из-за санкций США, а также позицией участников аукционов. Ранее Минфину также несколько раз не удавалось занять планируемую сумму.

В августе инвесторы активно распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже. До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Нестабильность рынка и резкое ослабление рубля в августе также вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.

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