Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы

Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет

"Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин", - заявил Владимир Путин во время телеобращения Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, которые предложило правительство, а Госдума утвердила в первом чтении. В частности, Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

«В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», - отметил он.

Многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо детей - на четыре, заявил президент. Для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», отметил Путин.

Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, президент предложил установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. К примеру, если человек должен был выйти на пенсию по новому пенсионному возрасту в январе 2020 г., он сможет сделать это в июле 2019 г.

Путин предложил на переходной период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. По его мнению, необходимо «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».

Также он поручил правительству «предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста», и утвердить для этой категории «специальную программу по повышению квалификации». «Она [программа] должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета», - подчеркнул Путин.

Максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста Путин предложил увеличить с 4900 руб. до 11 200 руб. с января 2019 г. Кроме того, президент предложил снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Сейчас он составляет 40 и 45 лет для женщин и для мужчин соответственно, его необходимо снизить до 37 и 42 лет, считает Путин.

«Нетрадиционные» телеобращения Путина к россиянам Если не считать традиционные обращения президента, приуроченные к праздникам или выборам, Владимир Путин выбирал формат телеобращения к россиянам в основном для реакции на негативные события, подсчитала Русская служба Би-би-си. Таких событий было шесть: 31 декабря 1999 г. Путин впервые поздравил россиян с Новым годом в качестве и. о. президента после того, как Борис Ельцин решил уйти в отставку. 17 мая 2000 г. Путин впервые в качестве президента внес пакет законопроектов в Госдуму. 22 июня 2001 г. Путин выступил с обращением в связи с 60-летием начала Великой Отечественной войны. 26 октября 2002 г. Путин обратился к россиянам после операции по освобождению заложников, захваченных террористами на мюзикле «Норд-Ост». В результате теракта погибли 130 человек. 4 сентября 2004 г. Обращение Путина после штурма школы в Беслане, захваченной террористами 1 сентября 2004 г. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе более 180 детей. 23 апреля 2007 г. Путин в обращении объявил 25 апреля 2007 г. днем общенационального траура в связи с кончиной Бориса Ельцина.

О намерении сделать отдельное заявление о пенсионной реформе Путин объявил во вторник, 28 августа. Он подчеркнул, что при принятии решения о повышении пенсионного возраста должно присутствовать «человеческое измерение». Если «ответственно относиться к стране, то принцип «после меня хоть потоп» неприменим, заявил Путин. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что выступление пройдет в формате телеобращения. Источники «Ведомостей» отмечали, что на этом обсуждения реформы закончатся и начнется подготовка федерального бюджета на 2019–2021 гг.

До этого Путин комментировал пенсионную реформу только один раз. 20 июля он назвал этого вопрос «чувствительным» и сказал, что ни один из предложенных вариантов реформы ему не нравится. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», - отметил Путин.

В законопроекте, который правительство внесло в Госдуму в июне, предусмотрено, что пенсионный возраст будет повышен постепенно: у женщин - до 63 лет к 2034 г., у мужчин - до 65 лет к 2028 г. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.

За неделю после объявление о пенсионной реформе электоральный рейтинг Путина, согласно данным ФОМа, упал с 62 до 54%, доля доверяющих ему снизилась с 75 до 67%. Количество россиян, одобряющих деятельность президента, уменьшилось с 75 до 68%.

Песков заявил, что телеобращение Путина связано не с падением рейтинга, а с «важностью темы».

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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