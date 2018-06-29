Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: У партии пенсия не выходит
«Единая Россия» не знает, как объяснить повышение пенсионного возраста
Встреча партийного актива с членами правительства результата не принесла
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А если кто не согласен с пенсионной реформой, то «Единая Россия» никого не держит, пересказывают слова Турчака участники совещания
Евгений Разумный / Ведомости
«Единая Россия» обсудила пенсионную реформу на закрытом расширенном заседании совета руководителей партийных фракций в региональных и муниципальных парламентах – с участием депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и правительства. На заседании, сообщила «Единая Россия», выступил председатель партии и правительства Дмитрий Медведев: он подчеркивал необходимость изменений и говорил, что их главная цель – сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить рост пенсий выше инфляции.
Пресс-секретарь премьера отказалась от комментариев.
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