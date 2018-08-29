Что сказал Путин в телеобращении о пенсионной реформе. Главное

Пресс-служба президента России

По словам Владимира Путина, правительство до последнего времени искало способы обеспечить устойчивость пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. «Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны», – заверил президент (цитаты по kremlin.ru).

Путин предложил смягчить параметры пенсионной реформы:

– повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, как предусмотрено принятым в первом чтении законопроектом о пенсионной реформе;

– предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей; если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше, если четверо – на четыре года, а женщины, у которых пять и более детей, смогут по-прежнему выходить на пенсию в 50 лет (сейчас в 50 лет на пенсию могут выйти женщины, имеющие пять и более детей, воспитавшие их до 8-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 15 лет. – «Ведомости»);

– те, кто по действующему законодательству мог выйти на пенсию в ближайшие два года, смогут оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста;

– установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ принимать на работу граждан по причине их возраста;

– уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин – до 37 лет с 40 лет, для мужчин – до 42 лет с 45 лет.

– увеличить максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4 900 руб. до 11 280 руб. с 2019 г. и установить период такой выплаты в один год;

– сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 г., в частности, льготы по налогам на недвижимость и землю;

– ввести 25%-ную надбавку к страховой пенсии для неработающих пенсионеров на селе со стажем работы не менее 30 лет;

– на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию;

– разработать меры для стимулирования бизнеса нанимать на работу граждан предпенсионного возраста;

– сохранить действующие пенсионные льготы для коренных малочисленных народов Севера.