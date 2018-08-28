Путин может смягчить условия пенсионной реформы

Один из вариантов, которые ему предлагали, – повысить пенсионный возраст для женщин только до 60 лет

Президент Владимир Путин выбрал лучшее время, чтобы поговорить о пенсиях Евгений Разумный / Ведомости

В трехмесячной дискуссии, что все-таки делать с пенсионной реформой, в среду может быть поставлена точка. Президент Владимир Путин, сам военный пенсионер, публично сформулирует свое отношение к изменениям – обозначит некоторые принципиальные подходы. На этом все обсуждения реформы закончатся, говорят три федеральных чиновника, начнется подготовка проекта федерального бюджета на 2019–2021 гг.

Законопроект о пенсионной реформе правительство внесло в Госдуму в июне. Пенсионный возраст будет подниматься постепенно: у мужчин – до 65 лет к 2028 г., у женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.

Населению реформа не понравилась, популярность президента начала снижаться: за неделю после объявления о повышении пенсионного возраста электоральный рейтинг Путина упал с 62 до 54%, доля доверяющих ему снизилась с 75 до 67%. Исходя из опроса 1600 человек из всех регионов страны, который по просьбе «Ведомостей» в августе провело агентство Magram Market Research, отрицательно относятся к идее повысить пенсионный возраст 84% респондентов и лишь 8% в той или иной степени поддержали реформу.

Людям важен именно возраст выхода на пенсию, льготы существенной роли не играют, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Что именно скажет президент, опрошенные «Ведомостями» чиновники не знают, но скорее всего он объявит о смягчении условий реформы. Главными в выступлении президента должны быть конкретные предложения о корректировке правительственной концепции реформы, говорит бывший сотрудник администрации президента. Вариантов, как именно это сделать, много, отмечают два чиновника: президент проводил совещания, выслушал разные идеи, но что решил, не известно.

Среди идей, например, сохранить налоговые льготы для тех, кто должен был выйти на пенсию (предлагали депутаты «Единой России»), увеличить шаг повышения пенсионного возраста, повысить возраст выхода на пенсию женщин только до 60 лет. Обсуждались и понижающие коэффициенты для тех, кто хочет раньше выйти на пенсию, а также предложение бизнеса снизить страховые взносы за работающих пенсионеров, знает чиновник.

Корректировки могут касаться сохранения льгот и некоторого смягчения возраста выхода на пенсию для отдельных категорий людей, полагает бывший сотрудник администрации президента. Скорее всего для женщин, считает федеральный чиновник.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это не комментирует: «Смотрите завтра». Представители Минфина, Минтруда и вице-премьера Татьяны Голиковой отказались от комментариев.

Пенсионная реформа должна решить проблему старения населения (людей старше 65 лет в России стало рекордно много – 27% от людей трудоспособного возраста) и, как следствие, дефицита Пенсионного фонда (ПФР). Реформа сократит число пенсионеров к 2034 г. до 31 млн, оценивала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. К 2035 г. людей трудоспособного возраста станет больше на 12 млн человек, писала Высшая школа экономики.

Экономить на повышении пенсионного возраста федеральный бюджет начнет с 2020 г., следовало из проекта Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенной политики на 2019–2021 гг.: сначала трансферт на обязательное пенсионное страхование сократится всего на 9,3 млрд руб., а в 2021 г. – уже на 156,3 млрд. К 2024 г. ПФР может сэкономить 0,8 трлн руб., оценивала Орлова. Вся эта экономия должна идти на повышенную индексацию пенсий (на 1000 руб. ежемесячно), говорит федеральный чиновник. Это заберет примерно 80% экономии ПФР от реформы, оценивает Орлова.

Для бюджета до 2024 г. смягчение условий повышения пенсионного возраста – например, для женщин до 60 лет и (или) мужчин до 63 лет – никакого значения не имеет, говорит замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин: все сэкономленные деньги идут на ускоренную индексацию пенсий. Правда, в случае роста инфляции и (или) замедления экономического роста на индексацию может потребоваться увеличение трансферта из федерального бюджета, продолжает он, тяжелее будет выполнить обещание при более медленном повышении возраста. Именно из-за нее был выбран такой шаг, знает чиновник.

До 2024 г. можно делать что угодно, согласен эксперт, участвовавший в обсуждении реформы, но индексация, возможно, окажется меньше.

С фискальной точки зрения решение не отразится на бюджете в 2019–2024 гг., согласен и чиновник, но реформа готовилась для балансировки пенсионной системы уже после 2025 г. И если смягчать ее сейчас, все равно придется возвращаться к теме пенсионного возраста в следующий президентский срок, говорит он.

Так делали многие страны, которые проводили пенсионные реформы, спорит эксперт, участвовавший в обсуждении реформы: сначала повышали возраст на несколько лет, а потом решали, продолжать ли повышение, исходя из демографической ситуации. Самый же лучший способ – меньше повысить возраст, заключает он.

Опрошенные Magram Market Research люди так не считают: 21% из них думают, что лучше было бы отложить повышение пенсионного возраста на 10 и более лет, и только 5% – повысить женщинам возраст в среднем до 60 лет, а мужчинам до 63,5 года. Еще 4% респондентов и вовсе предложили уменьшить пенсионный возраст или сделать его зависимым от стажа или профессии, следует из опроса.

С точки зрения драматургии сюжета вполне логично, если выступление Путина закроет дискуссию, полагает политолог Евгений Минченко: до этого уже был первый шок, первый раунд пропаганды пенсионной реформы – и ее оказалось явно недостаточно. Затем последовало первое психотерапевтическое выступление президента – о необходимости общественного обсуждения реформы. Его пиком стали общественные слушания в Госдуме, теперь Путин подведет общий итог. Это произойдет как раз по окончании избирательной региональной кампании, в которую «Единая Россия» будет входить не на негативе, а как политическая сила, которая внесла свой вклад в минимизацию ущерба, заключает Минченко.