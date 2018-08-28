Путин готовит заявление о пенсионной реформе

Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин пообещал в ближайшее время публично сформулировать свое отношение к предложенной пенсионной реформе, предполагающей повышение пенсионного возраста. Об этом он сообщил на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске.

«Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление», – сказал Путин.

«Обозначу некоторые принципиальные подходы: прошу не забывать, что все наши решения должны быть справедливыми. Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – подчеркнул он.

Позднее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин выступит с телеобращением. Песков подтвердил, что обращение ожидается в среду.

Путин однажды уже комментировал пенсионную реформу. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов [пенсионной реформы] мне нравится, я, как тогда, так и сейчас, могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», – говорил президент 20 июля.

В начале августа источники «Ведомостей» рассказывали, что Путин в ближайшее время активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. До второго чтения законопроекта в Госдуме можно ожидать несколько его высказываний по этой теме, говорили собеседники.

О том, что Путин во время поездки в Новосибирскую и Омскую области 28 августа заявит о смягчении пенсионной реформы, написал со ссылкой на источники «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным). Это должно стать неожиданностью для россиян, предстоящее высказывание президента – «страшная тайна», рассказал один из собеседников. По данным «Проекта», речь может идти, в частности, о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63.

Также о том, что Путин в конце августа может объявить о смягчении параметров пенсионной реформы, сообщал и телеканал RTVI.

Песков тогда не стал комментировать эти сообщения. «Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», – подчеркнул он.

Что чиновники думают о пенсионной реформе