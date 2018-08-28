Путин готовит заявление о пенсионной реформе
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Президент Владимир Путин пообещал в ближайшее время публично сформулировать свое отношение к предложенной пенсионной реформе, предполагающей повышение пенсионного возраста. Об этом он сообщил на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске.
«Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление», – сказал Путин.
«Обозначу некоторые принципиальные подходы: прошу не забывать, что все наши решения должны быть справедливыми. Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – подчеркнул он.
Позднее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин выступит с телеобращением. Песков подтвердил, что обращение ожидается в среду.
Путин однажды уже комментировал пенсионную реформу. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов [пенсионной реформы] мне нравится, я, как тогда, так и сейчас, могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», – говорил президент 20 июля.
В начале августа источники «Ведомостей» рассказывали, что Путин в ближайшее время активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. До второго чтения законопроекта в Госдуме можно ожидать несколько его высказываний по этой теме, говорили собеседники.
О том, что Путин во время поездки в Новосибирскую и Омскую области 28 августа заявит о смягчении пенсионной реформы, написал со ссылкой на источники «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным). Это должно стать неожиданностью для россиян, предстоящее высказывание президента – «страшная тайна», рассказал один из собеседников. По данным «Проекта», речь может идти, в частности, о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63.
Также о том, что Путин в конце августа может объявить о смягчении параметров пенсионной реформы, сообщал и телеканал RTVI.
Песков тогда не стал комментировать эти сообщения. «Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», – подчеркнул он.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин