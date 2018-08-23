Песков не стал комментировать сообщения о планах Путина смягчить пенсионную реформу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что 28 августа Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. «Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в четверг.
В начале августа источники «Ведомостей» рассказывали о том, что Путин в ближайшее время активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. По их словам, до второго чтения соответствующего законопроекта в Госдуме можно ожидать несколько высказываний президента по этой теме на разных площадках. Один из собеседников отмечал, что Путин выступит до выборов 9 сентября, при этом выступления могут быть приурочены к Дню шахтера 26 августа или к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске (с 27 по 30 августа). Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия, объяснял собеседник «Ведомостей».
О том, что Путин во время поездки в Новосибирскую и Омскую область 28 августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщил со ссылкой на источники «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным). Смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян, пояснил один из собеседников. «Проект» уточняет, что точно никто пока не знает, о чем именно может сказать Путин, но есть несколько вариантов. Среди них – снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, увеличение переходного периода, сохранение возраста получения льгот.
Впервые повышение пенсионного возраста Путин комментировал также в поездке - в Калининград. Тогда он сказал, что предложенная реформа ему не нравится. Путин подчеркивал, что окончательного решения пока нет и параметры реформы будут определены после дискуссии.
В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст в России. Предполагается, что это будет происходить поэтапно. В итоге пенсионный возраст достигнет для мужчин 65 лет к 2028 г., а для женщин – 63 года к 2034 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении в июле.
На президентских выборах, прошедших в марте, Путин получил рекордный результат. Однако после объявления о пенсионной реформе популярность президента начала снижаться. За неделю его электоральный рейтинг упал с 62 до 54%, число доверяющих ему снизилось с 75 до 67%, подсчитал ФОМ.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин