Власти готовы запустить процесс повышения пенсионного возраста

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Премьер Дмитрий Медведев готов предложить Госдуме повысить ему пенсионный возраст Евгений Разумный / Ведомости

Уже завтра правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Ранее об этом сообщал со ссылкой на источники РБК. Правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов – 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, говорят собеседники «Ведомостей». Принципиальное решение, по их словам, принято давно.

Предметов для торга между финансово-экономическим блоком правительства и социальным блоком, который в мае возглавила Татьяна Голикова, осталось не так уж много. Правительство предложит повышать пенсионный возраст по сценарию Минфина – по году в год, начиная с 2019 г., а при обсуждении в Госдуме будут определены уступки: по темпу повышения, возможно, частично по итоговому пенсионному возрасту, замечает эксперт, знакомый с ходом обсуждения в правительстве.