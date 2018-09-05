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Минсвязи отказалось от приказа о переводе россиян на одобренные ФСБ сим-карты

Минсвязи остановило разработку приказа об обязательном переходе мобильных операторов на сим-карты с использованием отечественной криптографической защиты. Об этом федеральный чиновник и источник, близкий к одному из сотовых операторов, рассказали RNS.

По словам федерального чиновника, расчеты показали, что в России используется 260 млн сим-карт, «естественным путем» ежегодно заменяется от 30 до 50 млн из них, то есть за 6-7 лет происходит полная их замена. Приказ же требовал менять их каждые 15 месяцев.

Источник уточнил, что себестоимость каждой сертифицированной сим-карты — 30 центов, а производители называли закупочную цену в $5. «В соответствии с приказом в год должно было меняться 200 млн сим-карт. То есть возникал бизнес в $1 млрд», - отметил чиновник.

Минкомсвязь отказалась от приказа после смены команды в Министерстве цифрового развития, говорит источник, близкий к одному из мобильных операторов. Он не исключил, что в будущем подобный приказ все же будет принят.

Заместитель министра цифрового развития Олег Иванов, который курирует телекоммуникации, не ответил на звонки и сообщения RNS. В пресс-службе ведомства отказались от комментариев.

Минкомсвязь в марте опубликовала проект приказа, в котором говорилось, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Это потребовало бы перевода пользователей на новые сим-карты. На документ обратила в августе внимание газета «Коммерсантъ».

Операторы оценили затраты на исполнение предложенных мер в 5 млрд руб. Также они указали, что реализация приказа потребует регулярной замены сим-карт у абонентов. По оценке Минэкономразвития, расходы на реализацию требований могут составить 83,2 млрд руб. Кроме того, считает ведомство, потребуются затраты на усиление криптозащиты в 700 млн руб.