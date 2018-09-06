В Ростове возобновили дело против бизнесмена из «списка Титова»

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Костин попросил ЦБ смягчить требования по «Базелю III»

Президент ВТБ Андрей Костин попросил Центробанк смягчить требования к капиталу банков по «Базелю III» в условиях санкционного давления. «Конечно, надо укреплять капитальную базу, но сегодня, когда российские банки, из десяти пять крупнейших государственных, не имеют доступ на финансовые рынки капитала из-за санкций, мне кажется, нужно скорректировать это в той мере, в которой это возможно сегодня», – заявил Костин на Московском финансовом форуме (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, альтернативой будет сокращение вложений банков в экономику.

«Базель III» предусматривает, что 10 крупнейших российских банков должны создать капитал на 3 процентных пункта (п. п.) выше, чем любой другой банк. «Цена вопроса для банка ВТБ за 2017-й, 2018-й, и еще предстоит 2019 г. – 450 млрд руб. капитала, – оценил Костин. – Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику России».

«Мне кажется, надо переосмыслить наши международные обязательства, насколько они нам выгодны, насколько они соответствуют нам и насколько это нормально, когда мы приезжаем на "двадцатку" и начинаем обсуждать вопрос сотрудничества в финансовой сфере, а с другой стороны – на нас танком едут, а мы навстречу с газонокосилкой идем. Мне кажется, это не совсем верно», – заключил банкир. Руководитель ВТБ заявил, что «апрельские санкции в отношении наших братьев – крупных бизнесменов, показали, что это уже не ограничение деятельности, это удушение российских корпораций».

Костин ранее уже жаловался на жесткость стандартов Базельского комитета. В мае 2018 г. он говорил, что повышение надбавок к достаточности капитала банков потребует от ВТБ дополнительного капитала на 140 млрд руб. По его оценкам, это эквивалентно невыдаче 1,213 трлн руб. кредитов.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал Костина, указав, что правительству вместе с ЦБ нужно серьезно обдумать подход к исполнению «Базеля III». Экономике нужны кредиты и инвестиции, «а если мы сами себя будем зажимать, откуда мы получим внутреннего инвестора», отметил Силуанов. «Наоборот, нам нужно ослаблять регуляторные путы, которые есть, ослаблять регуляторику по всем позициям. Думаю, здесь уж точно не надо так слепо выполнять, быть отличником при выполнении требований «Базеля», – подчеркнул он. По его словам, целый ряд стран, в том числе развитых, выполняют далеко не все нормы.

Позже на пресс-конференции Силуанов добавил, что понимает и логику ЦБ, который вводит повышенные требования к системообразующим банкам, поскольку они должны быть лучше защищены. «Вопрос – как обеспечить эту защищенность, какими инструментами и следует ли эту защищенность обеспечить отвлечением капитала в таких банках. Это тема для дискуссий с руководством Центрального банка», – заключил Силуанов.

ЦБ с 2016 г. согласно требованиям «Базеля III» ввел для всех банков надбавку для поддержания достаточности капитала (ежегодно повышается на 0,625 п. п. до достижения 2,5% с 2019 г.) и надбавку за системную значимость (увеличивается до достижения 1% к началу 2019 г.). С 2018 г. надбавка для поддержания достаточности капитала составляет 1,875%, надбавка за системную значимость – 0,65% (применяется для 11 системно значимых банков).

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