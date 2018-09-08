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Политика
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Минобороны сообщило о согласовании боевиками плана провокации в Сирии

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По данным Министерства обороны России, 7 сентября в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. На встрече присутствовали представители группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», запрещена в России) и Исламской партии Туркестана, а также местные координаторы организации «Белые каски», утверждает Минобороны.

«На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, все участники инсценировки должны быть готовы к вечеру 8 сентября. Сигналом к началу станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», отмечается в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

Провокацию готовит группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» при содействии НПО «Белые каски», утверждает Минобороны. Россия передала эти данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Идлиб — последний крупный анклав боевиков в Сирии. Среди них высок процент непримиримых джихадистов, свезенных туда по условиям перемирия из уже взятых под контроль правительства Сирии анклавов.

Технологии
Новости

В России началась разработка ракетного экраноплана

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Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров на «Гидроавиасалоне-2018».

«В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 (ГПВ — государственная программа вооружения. — Ред.) ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», — приводит «РИА Новости» слова Мантурова.

По словам министра, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей. По мнению экспертов, экраноплан будет эффективным оружием, невидимым для радаров противников, добавил Мантуров.

Экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, летающее в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. Площадь крыла экраноплана намного меньше, чем у самолета. По международной классификации экранопланы относятся к морским судам.

Самый большой из когда-либо построенных экранопланов — «Каспийский монстр» — имел максимальную взлетную массу 544 т.

Новое оружие, которое показал Путин

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Политика
Новости

В Москве задержали руководителя отдела расследований ФБК

Ведомости
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В Москве задержали руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. Об этом он сообщил в Twitter. «Меня задержали на выходе из подъезда. Документов с собой не было, везут в какое-то ОВД», — написал Албуров. Позже он уточнил, что его везут а ОВД «Даниловский», адвокат уже выехал туда.

Ранее в субботу активистка Яна Герасимова сообщила, что в Москве за организацию митинга задержали Николая Касьяна, сотрудника столичного штаба политика Алексея Навального. По словам Герасимовой, он останется в отделении до суда, который назначен на понедельник.

В пятницу полиция задержала восемь человек в московском штабе Навального. Как рассказал начальник штаба политика Леонид Волков, «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей. Все были доставлены в ОВД «Даниловский».

В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве

Политика
Новости

Матвиенко рассказала подробности встречи с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время официального визита в Пхеньян. По ее словам, она передала северокорейскому лидеру послание от президента Владимира Путина. В ответ Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию в ближайшее время.

«Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он (Ким Чен Ын. — Ред.) сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Ким Чен Ын заявил, что для него крайне важна встреча с Путиным, на которой он планирует обсудить стратегию и перспективу сотрудничества Москвы и Пхеньяна, рассказала Матвиенко. Лидер КНДР отметил важную роль России в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова.

Матвиенко охарактеризовала Ким Чен Ына как энергичного и умного человека. «Он произвел впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека. Мы очень часто смеялись, шутили. Так что ничто человеческое ему не чуждо», — сказала спикер Совфеда. Матвиенко отметила, что на экране телевизора лидер КНДР казался ей суровым и строгим, но он оказался улыбчивым и доброжелательным. Встреча, по словам спикера, продлилась дольше, чем было запланировано.

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко в пятницу прибыла в Пхеньян с официальным визитом. Российские сенаторы примут участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР. Заранее о том, что у Матвиенко были запланированы переговоры с Ким Че Ыном, не сообщалось.

В апреле КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний и пусков баллистических ракет. После этого отношения КНДР с другими странами улучшились. В мае Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это была первая встреча российского чиновника с северокорейским лидером.

Ким Чен Ын сходил на концерт южнокорейских поп-звезд

Экономика
Новости

Мантуров выступил против принуждения «списка Белоусова» к инвестированию

Ведомости
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Компании металлургического и химического секторов должны вкладывать средства в собственное развитие, российским властям не следует принуждать их к инвестированию, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Нет, конечно», сказал он, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли принуждать компании к инвестированию (цитата ТАСС).

Министр подчеркнул, что он поддерживает принцип инвестирования в развитие российских промышленных предприятий. «Мы должны максимально создать удобные условия, чтобы предприятия были заинтересованы вкладывать в себя, в развитие наилучших доступных технологий, в создание новых продуктов», сказал Мантуров.

В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.

Компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил в пятницу Белоусов. Работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель. Говоря об основных критериях отбора проектов, помощник президента привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий. 

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Экономика
Новости

Россия и Вьетнам расширят зону добычи нефти и газа на шельфе республики

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе республики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны поддержали планы «Газпрома» по участию в сооружении газовой электростанции в провинции Куангчи, а также планы «Новатэка» по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в провинции Биньтхуан.

Кроме того, лидеры России и Вьетнама договорились о сотрудничестве в таких отраслях, как промышленное производство, электроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации и др.

Также Путин и Нгуен Фу Чонг подтвердили намерение начать строительство во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. «Стороны договорились, что в случае возврата Вьетнама к планам создания национальной атомной энергетики Россия будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в указанной области», — говорится в заявлении.

Нгуен Фу Чонг по приглашению Путина 5 сентября прибыл в Россию с официальным визитом.

Во что приходится наряжаться мировым лидерам

Политика
Новости

Полиция Британии сообщила о серьезном инциденте на севере Англии

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Центр города Барнсли на севере Англии в субботу был перекрыт в связи с серьезным инцидентом, сообщила полиция Южного Йоркшира. «В центре Барнсли сегодня большое скопление полицейских в связи с серьезным инцидентом», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Позже полиция сообщила о задержании одного человека и наличии одного пострадавшего «с незначительными травмами». Подробности инцидента в сообщении полиции не приводятся. «Начато расследование. Сейчас выясняется, идет ли речь об одиночном инциденте», — говорится в нем.

По данным британской газеты Daily Star, в центре Барнсли женщина с ножом пыталась ранить прохожих. Издание со ссылкой на свидетелей сообщает, что женщина с «большим ножом» бегала по улицам, «кричала по-арабски» и пыталась напасть на прохожих. Некоторые свидетели рассказали изданию, что нападавших было несколько.

На странице местной радиостанции в Twitter, по данным газеты, также появилось сообщение: «Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция».

Технологии
Новости

Apple предупредила о подорожании ее устройств в случае новых пошлин

Ведомости
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Американская компания Apple предупредила о возможном подорожании ее продукции в случае введения новых пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, которое компания направила в торговое представительство США. Документ датирован 5 сентября.

«Наша обеспокоенность по поводу этих пошлин заключается в том, что они больше ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности в США и к высоким ценам для американских покупателей», — говорится в письме.

В случае принятия новых пошлин возрастут цены на «умные часы» Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, а также на различные зарядные устройства и адаптеры, заявила Apple.

Пошлины фактически станут налогом для потребителей в США и «увеличат стоимость продукции Apple, на которую наши клиенты полагаются в своей повседневной жизни», добавила компания. В связи с этим Apple попросила правительство страны пересмотреть эти меры.

В III квартале текущего года Apple получила от продаж в Китае $9,6 млрд, отмечает Bloomberg. Это 18% от общих доходов компании за отчетный период.

В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Он также напомнил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату Трамп не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.

Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

Основатель Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию с поста главы компании

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Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма сообщил, что с 10 сентября перестанет возглавлять компанию. При этом он сохранит место в совете директоров Alibaba и останется советником руководства. Как сообщает The New York Times, Ма займется благотворительностью и образовательными проектами.

В понедельник миллиардеру исполнится 54 года. Также в этот день, 10 сентября, в Китае празднуют День учителя. До основания Alibaba Ма был учителем английского языка.

Как отмечает издание, Ма решил уйти на пенсию из-за того, что в Китае испортилась деловая среда, а государственные предприятия все чаще вмешиваются в работу частных компаний. Бизнесмен назвал свой уход на пенсию «началом новой эры».

Ма уходит из компании постепенно: он оставил пост генерального директора Alibaba еще в 2013 г. Предприниматель владеет 6,4% акций Alibaba, отмечает издание. По данным Bloomberg Billionaires Index, Ма занимает 19-е место в списке самых богатых людей мира и первое место в Китае, его состояние оценивается в $39,9 млрд.

Миллиардер является активным борцом за сохранение природы. В 2009 г. по его решению Alibaba запретила продажи продуктов из акульих плавников. В 2010 г. Ма стал председателем Китайского совета по защите природы. Тогда же он объявил о том, что Alibaba будет отчислять 0,3% от годовой выручки на различные программы по охране окружающей среды.

Ма основал Alibaba в 1999 г. в городе Ханчжоу вместе с 17 компаньонами. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания превратилась в одного из крупнейших онлайн-ритейлеров. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых медиаактивах Китая, в их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета The South China Morning Post.

Кроме того, Alibaba занимается разработкой беспилотных автомобилей. Цель компании — разработать самоуправляемый автомобиль, способный полностью контролировать процесс вождения без вмешательства человека. По данным издания Caixin, компания уже начала испытания.

В прошлом месяце Alibaba сообщила о 60%-ном увеличении квартальных продаж, даже на фоне падения прибыли. Годовой доход компании составляет около 250 млрд юаней, или $40 млрд.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Финансы
Новости

Суд отказал ЦБ в признании Русского национального банка банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить заявление Центробанка о признании Русского национального банка банкротом. Об этом говорится в материалах суда.

Причина отказа не уточняется. На следующей неделе, 12 сентября, суд рассмотрит иск Русского национального банка к ЦБ в лице Управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе. Речь идет о заявлении о признании решений и действий (бездействий) незаконными, говорится в картотеке арбитражных дел. Еще какие-либо подробности не раскрываются.

Русский национальный банк зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Банк является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация по величине активов на 1 мая занимала 339-е место в банковской системе России.

ЦБ отозвал лицензию у Русского национального банка в начале июня. Бизнес-модель банка в значительной степени ориентировалась на обслуживание интересов его собственников, говорилось в сообщении ЦБ.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Американский президент также объявил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату он не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.

Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. Этим летом американский президент обещал обложить пошлинами практически весь китайский импорт на $500 млрд, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от КНР перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

«Я делаю это не ради политики, а делаю то, что правильно для нашей страны. Китай надувает нас уже долгое время», – передавало CNBC слова Трампа. По его словам, некие китайские чиновники заявили ему, что до его прихода к власти в Белом доме «никто бы никогда не стал жаловаться» на торговую политику Китая.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

В московском штабе Навального задержали восемь человек

Ведомости
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Полицейские пришли в московский штаб политика Алексея Навального, сообщил в Twitter начальник штаба Леонид Волков. По его словам, в штаб «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин уточнил, что полиция задержала восемь человек. По его данным, их везут в ОВД «Даниловский». Причину задержания сотрудники полиции не сообщили.

Дежурный в ОВД «Даниловский» перенаправил все вопросы в пресс-службу УВД по ЮАО Москвы. В пресс-службе УВД по ЮАО не ответили на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не ответила на сообщение «Ведомостей». Ляскин в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» связал задержание с акцией, запланированной на 9 сентября.

В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест в 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Как прошла «Забастовка избирателей» в Москве