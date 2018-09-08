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Минобороны сообщило о согласовании боевиками плана провокации в Сирии

По данным Министерства обороны России, 7 сентября в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. На встрече присутствовали представители группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», запрещена в России) и Исламской партии Туркестана, а также местные координаторы организации «Белые каски», утверждает Минобороны.

«На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, все участники инсценировки должны быть готовы к вечеру 8 сентября. Сигналом к началу станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», отмечается в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

Провокацию готовит группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» при содействии НПО «Белые каски», утверждает Минобороны. Россия передала эти данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Идлиб — последний крупный анклав боевиков в Сирии. Среди них высок процент непримиримых джихадистов, свезенных туда по условиям перемирия из уже взятых под контроль правительства Сирии анклавов.