Минобороны сообщило о согласовании боевиками плана провокации в Сирии

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По данным Министерства обороны России, 7 сентября в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. На встрече присутствовали представители группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», запрещена в России) и Исламской партии Туркестана, а также местные координаторы организации «Белые каски», утверждает Минобороны.
«На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин», — говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, все участники инсценировки должны быть готовы к вечеру 8 сентября. Сигналом к началу станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», отмечается в сообщении.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».
Провокацию готовит группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» при содействии НПО «Белые каски», утверждает Минобороны. Россия передала эти данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Идлиб — последний крупный анклав боевиков в Сирии. Среди них высок процент непримиримых джихадистов, свезенных туда по условиям перемирия из уже взятых под контроль правительства Сирии анклавов.
Технологии
Новости
В России началась разработка ракетного экраноплана
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Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров на «Гидроавиасалоне-2018».
«В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 (ГПВ — государственная программа вооружения. — Ред.) ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», — приводит «РИА Новости» слова Мантурова.
По словам министра, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей. По мнению экспертов, экраноплан будет эффективным оружием, невидимым для радаров противников, добавил Мантуров.
Экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, летающее в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. Площадь крыла экраноплана намного меньше, чем у самолета. По международной классификации экранопланы относятся к морским судам.
Самый большой из когда-либо построенных экранопланов — «Каспийский монстр» — имел максимальную взлетную массу 544 т.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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В Москве задержали руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. Об этом он сообщил в Twitter. «Меня задержали на выходе из подъезда. Документов с собой не было, везут в какое-то ОВД», — написал Албуров. Позже он уточнил, что его везут а ОВД «Даниловский», адвокат уже выехал туда.
Ранее в субботу активистка Яна Герасимова сообщила, что в Москве за организацию митинга задержали Николая Касьяна, сотрудника столичного штаба политика Алексея Навального. По словам Герасимовой, он останется в отделении до суда, который назначен на понедельник.
В пятницу полиция задержала восемь человек в московском штабе Навального. Как рассказал начальник штаба политика Леонид Волков, «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей. Все были доставлены в ОВД «Даниловский».
В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время официального визита в Пхеньян. По ее словам, она передала северокорейскому лидеру послание от президента Владимира Путина. В ответ Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию в ближайшее время.
«Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он (Ким Чен Ын. — Ред.) сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.
Ким Чен Ын заявил, что для него крайне важна встреча с Путиным, на которой он планирует обсудить стратегию и перспективу сотрудничества Москвы и Пхеньяна, рассказала Матвиенко. Лидер КНДР отметил важную роль России в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова.
Матвиенко охарактеризовала Ким Чен Ына как энергичного и умного человека. «Он произвел впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека. Мы очень часто смеялись, шутили. Так что ничто человеческое ему не чуждо», — сказала спикер Совфеда. Матвиенко отметила, что на экране телевизора лидер КНДР казался ей суровым и строгим, но он оказался улыбчивым и доброжелательным. Встреча, по словам спикера, продлилась дольше, чем было запланировано.
Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко в пятницу прибыла в Пхеньян с официальным визитом. Российские сенаторы примут участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР. Заранее о том, что у Матвиенко были запланированы переговоры с Ким Че Ыном, не сообщалось.
В апреле КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний и пусков баллистических ракет. После этого отношения КНДР с другими странами улучшились. В мае Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это была первая встреча российского чиновника с северокорейским лидером.
Ким Чен Ын сходил на концерт южнокорейских поп-звезд
KCNA/via Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой сходил на концерт южнокорейских поп-звезд в Пхеньяне. Мероприятие можно назвать историческим – это первый с 2005 г. визит южнокорейских артистов в КНДР
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Korea Pool / AP
По словам министра культуры Южной Кореи До Чон Хвана, лидер КНДР проявил большой интерес к шоу и задавал ему вопросы о текстах песен
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Korea Pool / AP
Среди выступавших была женская поп-группа Red Velvet (на фото), в репертуаре которой есть песни Russian Roulette и Bad Boy. Ранее группа выступала на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане
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KCNA/via Reuters
Концерт «Идет весна» прошел в Восточнопхеньянском Большом театре в преддверии саммита между представителями Южной Кореи и КНДР
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KCNA/via Reuters
По данным Bloomberg, Ким Чен Ын назвал шоу «подарком» для жителей Северной Кореи. После концерта он и его супруга сфотографировались с музыкантами
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Компании металлургического и химического секторов должны вкладывать средства в собственное развитие, российским властям не следует принуждать их к инвестированию, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Нет, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли принуждать компании к инвестированию (цитата ТАСС).
Министр подчеркнул, что он поддерживает принцип инвестирования в развитие российских промышленных предприятий. «Мы должны максимально создать удобные условия, чтобы предприятия были заинтересованы вкладывать в себя, в развитие наилучших доступных технологий, в создание новых продуктов», — сказал Мантуров.
В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.
На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.
Компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил в пятницу Белоусов. Работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель. Говоря об основных критериях отбора проектов, помощник президента привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий.
Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров и акционер «Мечела» Игорь Зюзин (в центре) у здания РСПП перед началом совещания
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент «Алросы» Сергей Иванов у здания РСПП
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Симушкин (в центре на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий после совещания
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Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Фосагро» и акционер Андрей Гурьев
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Страшнов
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Гендиректор «Полюса» Павел Грачев (на фото в центре)
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Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов
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Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин
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Сергей Бобылев/ТАСС
Президент и совладелец «Евраза» Александр Фролов
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Сергей Бобылев/ТАСС
Президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Григорий Федоришин
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Евгений Разумный / Ведомости
Согласно списку, который раздали журналистам, на встрече также были гендиректор ММК Павел Шиляев (на фото), Дмитрий Мазепин («Уралхим»), гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев и гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе республики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.
Стороны поддержали планы «Газпрома» по участию в сооружении газовой электростанции в провинции Куангчи, а также планы «Новатэка» по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в провинции Биньтхуан.
Кроме того, лидеры России и Вьетнама договорились о сотрудничестве в таких отраслях, как промышленное производство, электроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации и др.
Также Путин и Нгуен Фу Чонг подтвердили намерение начать строительство во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. «Стороны договорились, что в случае возврата Вьетнама к планам создания национальной атомной энергетики Россия будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в указанной области», — говорится в заявлении.
Нгуен Фу Чонг по приглашению Путина 5 сентября прибыл в Россию с официальным визитом.
Во что приходится наряжаться мировым лидерам
Дмитрий Астахов / ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите в Мьянме, 12 ноября 2014 г.
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Денис Абрамов / Ведомости
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС в Пекине, 10 ноября 2014 г.
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Денис Абрамов / Ведомости
Президент США Барак Обама перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС в Пекине, 10 ноября 2014 г.
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Dita Alangkarai / AP
Госсекретарь США Джон Керри во время форума АТЭС в Бали, Индонезия, 2013 г.
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Dmitry Astakhov / AP/RIA Novosti
Президент России Дмитрий Медведев во время форума АТЭС в Перу, 2008 г.
5/9
Charles Dharapak / AP
Президент США Джордж Буш и президент России Владимир Путин во время форума АТЭС в Ханое, Вьетнам, 2006 г.
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Itsuo Inouye / AP
Президент США Дордж Буш и президент России Владимир Путин во время саммита АТЭС в Чили, 2004 г.
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Vincent Thian / AP
Премьер-министр России Евгений Примаков (слева) во время форума АТЭС, Малайзия, 1998 г.
8/9
David Longstreath / AP
Президент США Билл Клинтон во время саммита АТЭС в Филиппинах, 1996 г.
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Центр города Барнсли на севере Англии в субботу был перекрыт в связи с серьезным инцидентом, сообщила полиция Южного Йоркшира. «В центре Барнсли сегодня большое скопление полицейских в связи с серьезным инцидентом», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Позже полиция сообщила о задержании одного человека и наличии одного пострадавшего «с незначительными травмами». Подробности инцидента в сообщении полиции не приводятся. «Начато расследование. Сейчас выясняется, идет ли речь об одиночном инциденте», — говорится в нем.
По данным британской газеты Daily Star, в центре Барнсли женщина с ножом пыталась ранить прохожих. Издание со ссылкой на свидетелей сообщает, что женщина с «большим ножом» бегала по улицам, «кричала по-арабски» и пыталась напасть на прохожих. Некоторые свидетели рассказали изданию, что нападавших было несколько.
На странице местной радиостанции в Twitter, по данным газеты, также появилось сообщение: «Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция».
Технологии
Новости
Apple предупредила о подорожании ее устройств в случае новых пошлин
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Американская компания Apple предупредила о возможном подорожании ее продукции в случае введения новых пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, которое компания направила в торговое представительство США. Документ датирован 5 сентября.
«Наша обеспокоенность по поводу этих пошлин заключается в том, что они больше ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности в США и к высоким ценам для американских покупателей», — говорится в письме.
В случае принятия новых пошлин возрастут цены на «умные часы» Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, а также на различные зарядные устройства и адаптеры, заявила Apple.
Пошлины фактически станут налогом для потребителей в США и «увеличат стоимость продукции Apple, на которую наши клиенты полагаются в своей повседневной жизни», добавила компания. В связи с этим Apple попросила правительство страны пересмотреть эти меры.
В III квартале текущего года Apple получила от продаж в Китае $9,6 млрд, отмечает Bloomberg. Это 18% от общих доходов компании за отчетный период.
В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Он также напомнил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату Трамп не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.
Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма сообщил, что с 10 сентября перестанет возглавлять компанию. При этом он сохранит место в совете директоров Alibaba и останется советником руководства. Как сообщаетThe New York Times, Ма займется благотворительностью и образовательными проектами.
В понедельник миллиардеру исполнится 54 года. Также в этот день, 10 сентября, в Китае празднуют День учителя. До основания Alibaba Ма был учителем английского языка.
Как отмечает издание, Ма решил уйти на пенсию из-за того, что в Китае испортилась деловая среда, а государственные предприятия все чаще вмешиваются в работу частных компаний. Бизнесмен назвал свой уход на пенсию «началом новой эры».
Ма уходит из компании постепенно: он оставил пост генерального директора Alibaba еще в 2013 г. Предприниматель владеет 6,4% акций Alibaba, отмечает издание. По данным Bloomberg Billionaires Index, Ма занимает 19-е место в списке самых богатых людей мира и первое место в Китае, его состояние оценивается в $39,9 млрд.
Миллиардер является активным борцом за сохранение природы. В 2009 г. по его решению Alibaba запретила продажи продуктов из акульих плавников. В 2010 г. Ма стал председателем Китайского совета по защите природы. Тогда же он объявил о том, что Alibaba будет отчислять 0,3% от годовой выручки на различные программы по охране окружающей среды.
Ма основал Alibaba в 1999 г. в городе Ханчжоу вместе с 17 компаньонами. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания превратилась в одного из крупнейших онлайн-ритейлеров. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых медиаактивах Китая, в их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета The South China Morning Post.
Кроме того, Alibaba занимается разработкой беспилотных автомобилей. Цель компании — разработать самоуправляемый автомобиль, способный полностью контролировать процесс вождения без вмешательства человека. По данным издания Caixin, компания уже начала испытания.
В прошлом месяце Alibaba сообщила о 60%-ном увеличении квартальных продаж, даже на фоне падения прибыли. Годовой доход компании составляет около 250 млрд юаней, или $40 млрд.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить заявление Центробанка о признании Русского национального банка банкротом. Об этом говорится в материалах суда.
Причина отказа не уточняется. На следующей неделе, 12 сентября, суд рассмотрит иск Русского национального банка к ЦБ в лице Управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе. Речь идет о заявлении о признании решений и действий (бездействий) незаконными, говорится в картотеке арбитражных дел. Еще какие-либо подробности не раскрываются.
Русский национальный банк зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Банк является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация по величине активов на 1 мая занимала 339-е место в банковской системе России.
ЦБ отозвал лицензию у Русского национального банка в начале июня. Бизнес-модель банка в значительной степени ориентировалась на обслуживание интересов его собственников, говорилось в сообщении ЦБ.
10 крупнейших банков континентальной Европы
Андрей Гордеев / Ведомости
26 февраля Сбербанк стал самым дорогим банком континентальной Европы. Его капитализация превысила во время торгов 91,7 млрд евро
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Mark Lennihan / AP
Таким образом, он обогнал испанский Banco Santander – его капитализация 91,48 млрд евро
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Jacques Brinon / AP
Банк BNP Paribas (Франция). Капитализация – 80,98 млрд евро
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Peter Dejong / AP
ING Groep (Нидерланды). Капитализация – 57,31 млрд евро
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Luca Bruno / AP
Банк Intesa Sanpaolo (Италия). Капитализация – 51,92 млрд евро
5/10
Juan Medina / Reuters
Банк BBVA (Испания). Капитализация – 46,12 млрд евро
6/10
Simon Newman / Reuters
Банк Credit Agricole (Франция). Капитализация – 39,90 млрд евро
7/10
Ints Kalnins / Reuters
Банк Nordea Bank (Швеция). Капитализация – 38,17 млрд евро
8/10
Antonio Calanni / AP
Банк UniCredit (Италия). Капитализация – 38,16 млрд евро
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Lionel Cironneau / AP
Банк Societe Generale (Франция). Капитализация – 37,70 млрд евро
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Американский президент также объявил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату он не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.
Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. Этим летом американский президент обещал обложить пошлинами практически весь китайский импорт на $500 млрд, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от КНР перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.
«Я делаю это не ради политики, а делаю то, что правильно для нашей страны. Китай надувает нас уже долгое время», – передавало CNBC слова Трампа. По его словам, некие китайские чиновники заявили ему, что до его прихода к власти в Белом доме «никто бы никогда не стал жаловаться» на торговую политику Китая.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Полицейские пришли в московский штаб политика Алексея Навального, сообщил в Twitter начальник штаба Леонид Волков. По его словам, в штаб «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей.
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин уточнил, что полиция задержала восемь человек. По его данным, их везут в ОВД «Даниловский». Причину задержания сотрудники полиции не сообщили.
Дежурный в ОВД «Даниловский» перенаправил все вопросы в пресс-службу УВД по ЮАО Москвы. В пресс-службе УВД по ЮАО не ответили на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не ответила на сообщение «Ведомостей». Ляскин в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» связал задержание с акцией, запланированной на 9 сентября.
В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест в 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей».