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Мосгоризбирком сообщил об отсутствии нарушений в «день тишины»

«День тишины», в который запрещена предвыборная агитация за кандидатов, накануне выборов мэра Москвы прошел без нарушений, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

« День тишины» впервые прошел совсем спокойно. Ни одной жалобы, ни одного нарушения», – сказал руководитель избирательной комиссии (цитаты по «Интерфаксу»).

По данным Горбунова, 9 сентября все 3808 избирательных участков в столице открылись своевременно. Более 283 000 москвичей решили голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения. На дачных участках изъявили желание проголосовать более 125 000 москвичей. Более 162 000 избирателей решили проголосовать на дому.

Ранее московские власти сообщали, что сторонники политика Алексея Навального в день голосования планируют в ходе акции против пенсионной реформы менять агитационные материалы ЦИК и действующего мэра Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией.

На пост мэра Москвы баллотируются Собянин (самовыдвиженец), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»).

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