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Мосгоризбирком сообщил об отсутствии нарушений в «день тишины»

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«День тишины», в который запрещена предвыборная агитация за кандидатов, накануне выборов мэра Москвы прошел без нарушений, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

« День тишины» впервые прошел совсем спокойно. Ни одной жалобы, ни одного нарушения», – сказал руководитель избирательной комиссии (цитаты по «Интерфаксу»).

По данным Горбунова, 9 сентября все 3808 избирательных участков в столице открылись своевременно. Более 283 000 москвичей решили голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения. На дачных участках изъявили желание проголосовать более 125 000 москвичей. Более 162 000 избирателей решили проголосовать на дому.

Ранее московские власти сообщали, что сторонники политика Алексея Навального в день голосования планируют в ходе акции против пенсионной реформы менять агитационные материалы ЦИК и действующего мэра Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией.

На пост мэра Москвы баллотируются Собянин (самовыдвиженец), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»).

В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра

Политика
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Полиция оценила число участников акции против пенсионной реформы в Москве

Ведомости
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В несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве принимают участие около 2000 человек, сообщает столичный главк МВД. «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении полиции. О числе задержанных не сообщается.

Акция против повышения пенсионного возраста, организованная Алексеем Навальным, началась в 14.00 мск, есть задержанные. «ОВД-инфо» сообщает о пяти задержанных. Задержания носят точечный характер, сотрудники правоохранительных органов, выстроившись в линию, оттесняют протестующих с проезжей части.

Акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования организовал Алексей Навальный. Самого политика на митинге нет, поскольку он отбывает административный арест за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Акции в воскресенье проходят также в Санкт-Петербурге и других городах России, во многих из них митинги тоже были не согласованы с властями. Больше всего задержанных в Омске (44 человека, по данным «ОВД-инфо») и Томске (25 человек). В Петербурге задержано более 20 человек, передает телеканал «Дождь».

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

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Политика
Новости

В Москве на акции против повышения пенсионного возраста начались задержания

Ведомости
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На Пушкинской площади в Москве начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей». Акция против повышения пенсионного возраста в столице, организованная Алексеем Навальным, не согласована с властями. Сколько всего человек были задержаны, пока не сообщается, задержания носят точечный характер.

Полиция просит протестующих разойтись, поскольку акция не согласована и является нарушением общественного порядка. «В случае неповиновения законным требованиям полиции вы будете привлечены к административной ответственности», — объявляют полицейские в рупор. Сотрудники правоохранительных органов выстроились в линию напротив протестующих.

Люди скандируют «Мы здесь власть», «Жулики и воры, пять минут на сборы», «Один за всех и все за одного», «Россия без Путина», «Правительство в отставку», «Путин — вор». У памятника Пушкину стоят молодые люди с плакатами.

В Санкт-Петербурге также проходит не согласованная с властями акция против повышения пенсионного возраста. Как передает телеканал «Дождь», полиция выборочно задерживает людей на акции. Сколько всего задержано, пока неизвестно. Кто-то бросил дымовую шашку.

Ранее акции прошли во многих других российских городах, в некоторых мероприятия тоже были не согласованы. Больше всего задержанных в Омске — более 40 человек.

Акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования организовал Алексей Навальный. Самого политика на митинге нет, поскольку он отбывает административный арест за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января.

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

Финансы
Новости

Сбербанк предложит пенсионерам скидки

Ведомости
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Сбербанк намерен предлагать банковские продукты со скидкой для пенсионеров, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» президент банка Герман Греф.

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров, будем предлагать специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для людей старшего возраста», – сказал Греф (цитаты по ТАСС).

Комментируя запланированное в России повышение пенсионного возраста, Греф подчеркнул, что «эта мера направлена на долгосрочное и стабильное повышение жизненного уровня пенсионеров». По его словам, «те, кто понимают, что долгосрочная стабильность экономики страны, ее социальной сферы превыше политических интересов, не могут занимать иную позицию, кроме как позицию поддержки».

Одобренный в первом чтении Госдумой правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин к 2034 г. и 65 лет для мужчин к 2028 г. Президент Владимир Путин внес поправки ко второму чтению законопроекта, которые, в частности, предусматривают повышение пенсионного возраста для женщин только до 60 лет, сохранение налоговых льгот для действующих пенсионных возрастов и другие послабления пенсионной реформы.

Как живется пенсионерам в разных странах

Политика
Новости

На Ямале вступил в должность самый молодой губернатор России

Ведомости
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Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа в воскресенье утвердили губернатором Дмитрия Артюхова. По итогам тайного голосования кандидатуру врио главы региона поддержали 14 депутатов, за его соперников Александра Голубенко и Виталия Лагутина отдали голоса двое и один парламентарий соответственно. Один бюллетень признан недействительным.

В Салехарде после голосования состоялась церемония инаугурации губернатора, передает «Интерфакс-Урал». 30-летний Артюхов стал самым молодым действующим руководителем региона в России.

Артюхов ранее занимал пост вице-губернатора ЯНАО. Он был назначен врио губернатора 29 мая этого года в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды.

Артюхов уроженец Ямала, по образованию экономист, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. С 2010 г. работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2012 г. – в резерве управленческих кадров региона, с 2014 г. – помощник губернатора. Курировал взаимодействие с «Реновой» Виктора Вексельберга по проектам аэропорта Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также проект железной дороги «Северный широтный ход». Заместителем губернатора по экономике Артюхов стал в 2016 г. Отец Дмитрия Артюхова – Андрей Артюхов – первый зампред областной думы Тюменской области, руководитель фракции «Единая Россия», бывший директор Новоуренгойского филиала Тюменского государственного нефтегазового университета.

В ЯНАО, в отличие от большинства российских регионов, где губернаторов выбирают прямым голосованием населения, глава утверждается местным парламентом. Артюхов, Голубенко и Лагутин были предложены законодательному собранию в качестве кандидатов на губернаторский пост президентом Владимиром Путиным.

Законодательные поправки об отмене прямых выборов губернатора были одобрены законодательным собранием ЯНАО осенью 2014 г. ЯНАО вместе с Ханты-Мансийским автономным округом входит в Тюменскую область – сложносоставной регион.

Самые молодые губернаторы России на момент их назначения

Политика
Новости

Наблюдатели сообщили о фейковом видео вброса бюллетеней на участке в Москве

Ведомости
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В Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы поступило фальсифицированное видео о вбросе на одном из столичных избирательных участков, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

На видео показано, как якобы председатель участковой избирательной комиссии вбрасывет в урну бюллетени на участке № 2342. «Мы вывели на экран этот участок, и там видно, что это не участок 2342: другое расположение столов, другая организация пространства. Кто-то намерено скопировал участок и поставил московский титр», – отметил Венедиктов.

«Мы столкнулись с намеренной фальсификацией. Нужно быть сумасшедшим, чтоб так встать и под камерами вбросить», – заключил Венедиктов.

Он добавил, что кандидаты в мэры Москвы не направили своих наблюдателей на три столичных избирательных участка, где присутствуют лишь по одному наблюдателю от Общественной палаты. «Кандидаты и партии переложили на плечи Общественной палаты наблюдение. Это безобразие, мы будем об этом говорить с кандидатами», – подчеркнул Венедиктов.

Явка на выборах мэра Москвы к 10.00 составила 2,61%. На загородных избирательных участках к этому моменту проголосовали 6,76% избирателей.

В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра

Бизнес
Новости

«Ростех» продал «Калашникову» 60% авиакосмического предприятия «Молния»

Ведомости
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«Ростех» и концерн «Калашников» подписали договор о продаже последнему 60% акций научно-производственного объединения (НПО) «Молния», участвовавшего в создании орбитального космического корабля «Буран». Об этом сообщил ТАСС замдиректора госкорпорации Александр Назаров.

«Мы долго готовили сделку, просчитывая все нюансы по дальнейшему финансовому оздоровлению предприятия и развитию», – отметил Назаров. По его словам, «Ростех» сохраняет право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества предприятия, не отнесенного к непрофильным активам. Кроме того, в пользу госкорпорации регистрируется залог акций «Молнии» с запретом на отчуждение без согласия «Ростеха» сроком на десять лет.

По данным источника ТАСС, концерну придется погасить часть исторической задолженности «Молнии» в размере 600-700 млн руб. за счет собственных средств. В результате суммарные затраты концерна по сделке с учетом инвестиционной стоимости пакета акций в 348,2 млн руб. составят более 1 млрд руб. Частично кредитную задолженность предприятия планируется погасить за счет средств, вырученных от продажи непрофильных активов (оцениваются в более чем 1 млрд руб.). «Калашникову» предоставляется отсрочка платежа сроком на один год с возможностью пролонгации.

Стороны планировали закрыть сделку еще в апреле 2018 г., однако процесс продажи затянулся из-за длительного согласования ее условий, рассказывал источник информагентства.

«Калашников» заинтересован в дорабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», которые имитируют крылатые ракеты противника на высотах от 300 м до 18 км.

«Молния» является одним из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России. Она участвовала в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», который совершил свой единственный космический полет в 1988 г. С 2010 г. «Молния» находилась в процедуре банкротства. В январе 2017 г. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение НПО с кредиторами и прекратил производство по делу.

Что показывают в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ

Политика
Новости

Мосгоризбирком сообщил первые данные о явке на выборы мэра Москвы

Ведомости
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На выборах мэра Москвы к 10.00 проголосовали 2,61% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На мэрских выборах в 2013 г. к этому времени явка составила 1,93%.

«Если явку сравнивать с предыдущими выборами, то она выше, чем на предыдущих выборах мэра, и на уровне выборов 2016 г., когда избирали депутатов Государственной думы», – отметил Горбунов (цитаты по «Интерфаксу»).

На загородных участках изъявили желание проголосовать более 125 000 москвичей – здесь явка составила 6,76%. Более 283 000 москвичей решили голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения, более 162 000 собираются проголосовать на дому.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что «никакой гонки за явку нет», в то же время она выразила надежду на активность избирателей.

В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра

Экономика
Новости

Минфин назвал невозможным выравнивание бюджетов всех регионов России

Ведомости
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Выравнивание бюджетной обеспеченности российских регионов потребовало бы централизации на федеральном уровне до 80% всех их доходов, что было бы неэффективно и невозможно, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин в интервью «РИА Новости».

«Для того чтобы убрать всю неравномерность, чтобы у нас бюджетная обеспеченность регионов с учетом всех факторов и различий была одинаковой, нам нужно было бы централизовать до 80% всех доходных источников на федеральном уровне с последующим перераспределением. Это неэффективно и невозможно», – сказал Горнин.

Замминистра отметил, что неравномерная обеспеченность регионов проистекает из того, что и производительные силы, и полезные ископаемые распределены неравномерно. До выравнивания, которое проводит Минфин через межбюджетные трансферты, она различается более чем в десять раз, а после выравнивания этот показатель доводится до 2,6 раза, сказал Горнин.

Сильную дифференциацию по бюджетной обеспеченности в основном дает налог на прибыль, указывает Горнин. С 2017 г. правительство перераспределило сборы по налогу на прибыль в пользу федерального центра – с 2 до 3 процентного пункта (п. п.) от общей ставки в 20%. Централизованный 1 п. п. сборов в этом году составил 36 млрд руб. По словам Горнина, эти средства были перераспределены между регионами с невысоким уровнем налогового потенциала, а также частично возвращены регионам, не получающим федеральных дотаций.

Экономика
Новости

Трутнев оценил долю инвестиций Китая на Дальнем Востоке

Ведомости
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Китайские инвестиции составляют 7% от общих инвестиций на Дальнем Востоке, сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе – вице-премьер Юрий Трутнев.

«Сегодня Китай – основной внешний партнер России на Дальнем Востоке. Объем китайских инвестиций составляет 7% от общего объема инвестиций», – сказал Трутнев журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам Трутнева, китайские инвесторы вкладывают средства в большинство направлений, в частности в инфраструктуру, сельское хозяйство, переработку природных ресурсов. Среди последних проектов Трутнев отметил запланированное строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске. Китайская China Paper Сorporation (входит в China Chengtong Holdings) готова вложить в проект порядка $1,5 млрд. Предполагается, что комбинат будет выпускать до 500 000 т целлюлозы в год, продукция будет поставляться в Китай.

В Хабаровском крае перерабатывается около 40% всей добываемой древесины, а в Амурске работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий лесопромышленному холдингу Russian Forest Products Group (RFP), инвестору территории опережающего развития «Комсомольск».

Стиль жизни
Новости

Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

Ведомости
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП поздно вечером в субботу, 8 сентября, сообщает Apsny Online. Автомобиль, в котором в качестве пассажира ехал Гагулия, двигался в кортеже делегации, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию. Делегацию на переговорах в Сирии возглавлял президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Авария произошла примерно в 22.40 по местному времени (21.40 мск) на трассе Псоу - Ингур. Как сообщило МВД Абхазии, по предварительным данным, в автомобиль Toyota Camry, где находился премьер, въехал ВАЗ-21099, не уступивший дорогу правительственному кортежу. Водитель ВАЗ-21099 задержан. По данным МВД Абхазии, это житель Гудаутского района 1996 года рождения, он пребывал в состоянии наркотического опьянения и управлял машиной без водительского удостоверения.

Гагулия получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу, сообщил Sputnik пресс-секретарь министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария. Водитель и охранник премьер-министра «получили не опасные для жизни и здоровья телесные повреждения», сообщило МВД. По словам Зантарии, у них небольшие ушибы и ссадины, врачи отпустили их домой.

Основной состав абхазской делегации, ехавшей за кортежем в автобусе, не пострадал, сообщила член делегации, начальник управления внешних связей Торгово-промышленной палаты Абхазии Кама Цвижба.

Геннадию Гагулии было 70 лет. Он занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995-1997 гг. и 2002-2003 гг. В 2003-2004 гг. руководил администрацией президента Абхазии. Снова премьер-министром Абхазии он был назначен 24 апреля 2018 г.

Политика
Новости

Прокуратура США признала ошибку в интерпретации переписки Марии Бутиной

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Американские прокуроры по делу Марии Бутиной заявили, что они ошиблись, говоря о том, что обвиняемая предлагала интимные услуги в обмен на должность в интересующей ее организации. Гособвинение признало, что изначально неверно интерпретировало часть текстовых сообщений россиянки. Об этом сообщает CNN.

В то же время гособвинение по-прежнему полагает, что отношения Бутиной с политическим активистом Полом Эриксоном были прикрытием. Поэтому прокуроры сомневаются в заявлении ответчицы о том, что ее отношения с американским гражданином являются достаточно крепкими и являются гарантией ее присутствия на судебном процессе в случае освобождения из-под стражи.

Бутина была задержана в США в июле. Ее обвиняют по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отрицает вину.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не раскрывалось, но сообщалось, что в апреле 2018 г. он был включен в санкционный список США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, писали ранее Reuters и The Washington Post.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл дело сфабрикованным и призывал освободить Бутину. Американские прокуроры обращали внимание, что российские дипломаты шесть раз посещали Бутину в тюрьме, а Лавров дважды жаловался на дело россиянки госсекретарю США Майку Помпео. По мнению прокуроров, это свидетельствует о важности Бутиной для российских властей.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

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