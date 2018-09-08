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В России начался единый день голосования

Всего выборы пройдут в 80 из 85 субъектов (за исключением Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Марийской республики и Санкт-Петербурга) и затронут территории, где, по подсчетам ЦИК, проживает в общей сложности 65 млн избирателей.

Прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах, например в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях. Главы еще пяти субъектов - Дагестана, Ингушетии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов - будут избраны в тот же день законодательными органами по представлению президента России).

Выборы в региональные парламенты пройдут в 16 регионах, например в Ростовской, Владимирской и Иркутской областях. В 12 административных центрах субъектов Федерации будут избраны городские парламенты, в четырех столицах — мэры. При этом в Хакасии и Якутии одновременно пройдут все четыре типа выборов - там выберут глав регионов, депутатов региональных и столичных парламентов, а также столичных градоначальников.