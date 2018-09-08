Google заблокировал рекламу митингов против пенсионной реформы

По мнению Волкова, ролик с призывом выйти на митинг 9 сентября не нарушает «дня тишины» EPA\TASS

Google заблокировал рекламный ролик с призывом выйти на митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом сообщил руководитель штаба политика Алексея Навального Леонид Волков. Реклама распространялась на видеохостинге YouTube (принадлежит Google). Google объяснил блокировку тем, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством. Роскомнадзор заявил, что пока не может подтвердить информацию о блокировке рекламного ролика.

По словам Волкова, реклама была заблокирована в полночь. «Мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома — то есть они считают, что наши видео надо блокировать из-за "дня тишины". При этом блокировка рекламы не зависит от того, проходят в регионе выборы или нет, а также от того, согласован митинг в этом регионе или нет (скажем, в Чебоксарах митинг согласован и выборов нет, тем не менее и там Google закрыл нашу рекламную кампанию)», — написал Волков в социальных сетях.

По мнению Волкова, ролик с призывом выйти на митинг 9 сентября не нарушает «дня тишины» (накануне выборов запрещено распространение любой агитации), а письмо Центризбиркома не является юридическим документом.

Впервые на моей памяти корпорация Google прогнулась под требования российских властей — причем заведомо незаконные.

Это не очень хорошая новость.

Подробности пока здесь, скоро будет больше: https://t.co/j9jm3BYiCG pic.twitter.com/RMLQJ5cVEA — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 8 сентября 2018 г.

Рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google, заявила «Интерфаксу» пресс-служба компании. «Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов», — добавил представитель Google.

Роскомнадзор следит за действиями Google, оценка им будет дана после выборов, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сказал агентству, что пока не располагает подтверждением информации о блокировке рекламного ролика о митинге 9 сентября. «На слово мы никому не верим. Проверим эту информацию», — сказал Жаров.

Ранее несколько российских ведомств направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Помимо Центризбиркома предупреждения Google сделали Генпрокуратура, ФАС и Роскомнадзор. ЦИК уведомил Google, что вмешательство иностранных компаний в избирательный процесс в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона России и вмешательство в выборы. Претензии были связаны с рекламой ролика Навального, в котором он призывает выходить на митинги против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

В начале августа Навальный объявил о желании провести всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября. В Москве и ряде других городов мероприятие не согласовано с властями. Самого Навального на митинге не будет: он находится под административным арестом за акцию «Забастовка избирателей» 28 января.

Штаб Навального регулярно покупает рекламу на YouTube и в Instagram, делает платное промо митингов протестных мероприятий, писал у себя в Facebооk Леонид Волков: «Мы делали это перед всеми массовыми митингами начиная с 26 марта 2017 г., делаем это перед 9 сентября и будем делать дальше». Это единственный канал «массового информирования, который у нас есть», добавил Волков. По его мнению, ЦИК врет, говоря, что митинги нельзя проводить в день голосования.

Как прошла «Забастовка избирателей» в Москве