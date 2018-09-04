От редакции
Статья опубликована в № 4646 от 05.09.2018 под заголовком: Воспитание Google Навальным

Перевоспитание Google Навальным

Попытка ответа США на обвинения во вмешательстве в американские выборы вышла совсем асимметричной
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Российские власти нашли достойный ответ на обвинения США во вмешательстве России в американские выборы. Сразу четыре инстанции – Центризбирком, Роскомнадзор, Генпрокуратура и ФАС – письменно предостерегли Google о «недопустимости распространения информации», которая якобы нарушает российское законодательство о выборах. Эффектность ответа – в его многозадачности: поводом для писем стали видеоролики штабов Алексея Навального, призывающего выйти 9 сентября, в единый день голосования, на митинги против повышения пенсионного возраста. То есть и вмешательство тут как тут, и российские агенты иностранных злодеев раскрыты – ну и всем распоясавшимся видеоблогерам заодно назидание.

О письмах стало известно во вторник на совещании комиссии по защите суверенитета в Совете Федерации. В письме Центризбирком с подачи ФАС уведомляет CEO Alphabet (материнская компания Google) Ларри Пейджа, что Навальный покупает у Google рекламные инструменты для размещения на YouTube информации о проведении политических митингов, что, по мнению членов ЦИК, незаконно – равно как и «вмешательство иностранных организаций в выборы». Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин обосновал предостережение Google тем, что иностранные интернет-гиганты предоставляют «неограниченные возможности» некоему «ряду лиц», заинтересованных «в дестабилизации обстановки в России». Это безобразие ведомства требуют прекратить и устранить нарушения – надо думать, закрыть видеоканал Навального, но не только: Роскомнадзор насчитал в сети более 40 вражеских YouTube-каналов.

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