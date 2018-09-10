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Губернатора Хабаровского края выберут во втором туре

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал на выборах губернатора Хабаровского края 35,81% голосов по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России (ЦИК). Так как лидирующий кандидат получил менее 50% голосов, то в регионе должен состояться второй тур выборов.

Нынешний губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха набрала 15,74% голосов по итогам подсчета протоколов, на четвертом месте оказался Игорь Глухов от «Справедливой России» с результатом в 5,49%, на пятом - кандидат от партии «Зеленые» Андрей Петров (3,81%).

Второй тур выборов может пройти 23 сентября. Окончательное решение о его назначении примет краевая избирательная комиссия 12 сентября после подведения итогов единого дня голосования, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов. По его словам, избирательная кампания обошлась Хабаровскому краю в 146 млн руб., на проведение второго тура может потребоваться еще 97 млн руб.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о возможном проведении вторых туров на выборах губернаторов в одном-трех турах. По ее словам, вероятность второго тура свидетельствует о «реальной конкурентной борьбе» в регионах.

В единый день голосования 9 сентября прошли выборы губернаторов в 22 российских регионах, в том числе в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях.