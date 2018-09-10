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Губернатора Хабаровского края выберут во втором туре

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Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал на выборах губернатора Хабаровского края 35,81% голосов по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России (ЦИК). Так как лидирующий кандидат получил менее 50% голосов, то в регионе должен состояться второй тур выборов.

Нынешний губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха набрала 15,74% голосов по итогам подсчета протоколов, на четвертом месте оказался Игорь Глухов от «Справедливой России» с результатом в 5,49%, на пятом - кандидат от партии «Зеленые» Андрей Петров (3,81%).

Второй тур выборов может пройти 23 сентября. Окончательное решение о его назначении примет краевая избирательная комиссия 12 сентября после подведения итогов единого дня голосования, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов. По его словам, избирательная кампания обошлась Хабаровскому краю в 146 млн руб., на проведение второго тура может потребоваться еще 97 млн руб.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о возможном проведении вторых туров на выборах губернаторов в одном-трех турах. По ее словам, вероятность второго тура свидетельствует о «реальной конкурентной борьбе» в регионах.

В единый день голосования 9 сентября прошли выборы губернаторов в 22 российских регионах, в том числе в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях.

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Бизнес
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Ассоциация кондитеров пожаловалась Медведеву на дефицит сухого молока

Ведомости
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Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» написала письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. В документе говорится о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли из-за запрета поставок этой продукции из Белоруссии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин в письме отмечает, что российские поставщики не могут покрыть острую нехватку качественных сухих молочных продуктов. По данным ассоциации, местное сухое молочное сырье обеспечивает только 50% потребностей российских кондитеров.

О том, что запрет поставок белорусского сырья создаст риски для российской пищевой промышленности, ранее предупреждала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Соответствующее письмо АЕБ направила первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву.

Представитель Гордеева заявил, что с разобраться с ситуацией поручено Минсельхозу. «Ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Запрет на импорт части молочного сырья из Белоруссии, в том числе сухое молоко и сыворотку, был введен 6 июня. В июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его белорусский коллега Леонид Заяц договорились о постепенном снижении взаимных ограничений. На данный момент Россельхознадзор разрешил поставки сухого молока в Россию только нескольким белорусским предприятиям.

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Политика
Новости

Воробьев по итогам подсчета двух третей протоколов набрал 62% голосов

Ведомости
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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев получил более 62% голосов избирателей на выборах по итогам подсчета более 65% протоколов избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные избиркома Подмосковья.

Кандидат от КПРФ Константин Черемисов набрал 13,22%, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова - 7,55%. Кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин получил 4,84% голосов избирателей, кандидат от Партии роста Борис Надеждин - 4,39%.

Воробьев занимает пост губернатора Московской области с 2013 г.

В России 9 сентября, в единый день голосования, прошли выборы в 80 регионах России, в том числе в Москве и Московской области. По подсчетам ЦИК, на этих территориях проживают около 65 млн избирателей. Прямые губернаторские выборы состоялись в 22 регионах, в частности, в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях. 

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Политика
Новости

Собянин после подсчета трети голосов набрал почти 70% на выборах мэра

Ведомости
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Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по результатам обработки более 30% протоколов избирательных комиссий набирает 69,64% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Мосгоризбиркома.

Явка на выборах мэра Москвы составила 30,34% избирателей.

За кандидата на пост мэра от КПРФ Вадима Кумина проголосовали 11,63% избирателей, за кандидата от «Справедливой России» Илью Свиридова - 7,12%. Михаил Дегтярев получил 6,79% голосов избирателей, кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин - 1,86%.

На выборах мэра Москвы в 2013 г. за Собянина отдали голоса 51,37% избирателей. Тогда явка составила 32,03%.

Избирательные участки были открыты до 22 часов. В этом году москвичи могли проголосовать и за пределами города: избирательные участки для дачников были открыты в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Выбор редактора
Политика
Новости

Жириновский после драки в центре Москвы предложил поправки в Уголовный кодекс

Ведомости
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инцидент с потасовкой на Пушкинской площади во время несанкционированного митинга, предложил сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление представителей власти.

«Хулиганы оскорбляли… депутата Государственной думы. Мы туда пришли и не потерпим этого никогда — за оскорбления будут отвечать. В ближайшее время мы вносим в Уголовный кодекс статью как во всех европейских странах — пять лет за любое оскорбление представителя власти. Вот человек пятнадцать с Пушкинской площади, мы их посадим в тюрьму на пять лет», — цитирует «РИА Новости» Жириновского. 

Лидер ЛДПР в воскресенье пришел на Пушкинскую площадь, где проходила организованная Алексеем Навальным акция против повышения пенсионного возраста. Толпа начала скандировать «клоун» и «позор».

После этого Жириновский ударил одного из протестующих. В интернете появилось видео, на котором слышно, как лидер ЛДПР говорит: «Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!»

В единый день голосования в Москве и многих других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Некоторые митинги не были согласованы с властями, по данным «ОВД-Инфо», в целом по России задержали 839 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы

Политика
Новости

Экзитпол: Собянин лидирует на выборах мэра Москвы

Ведомости
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На выборах мэра Москвы побеждает действующий глава города Сергей Собянин, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Центром политических технологий. Он набирает 74% голосов.

За кандидата от КПРФ Вадима Кумина, по предварительным данным, проголосовали 10% избирателей, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набирает 2%, Михаил Дегтярев от ЛДПР — 6%, Илья Свиридов от «Справедливой России» — 6%. Недействительными признаны 2% бюллетеней.

Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 27-28% к 20.00. На «дачных» участках к этому времени проголосовали 56-58% избирателей. В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей.

Избирательные участки продолжат работать до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города: избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Политика
Новости

Председатель Мосгоризбиркома оценил явку к 20 часам на выборах мэра

Ведомости
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Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 27-28% к 20 часам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Идет передача сведений с участковых избирательных комиссий, пока предварительно (явка. - Прим. «Ведомостей») - где-то 27-28% внутри города», - заявил Горбунов. Он также отметил, что на «дачных» участках явка к этому времени составила 56-58%.

На предыдущих выборах мэра 9 сентября 2013 г. к этому времени проголосовали 32,07% избирателей. Тогда голосование завершилось в 20.00. В этом году Мосгордума по инициативе Сергея Собянина продлила время голосования с 20.00 до 22.00, чтобы на участки попали те, кто в воскресенье возвращается с дач. Еще одним нововведением в этом году стала система «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать на спецучастках в Подмосковье и других регионах.

Стиль жизни
Новости

Сирену Уильямс оштрафовали на $17 000 за поведение в финале US Open

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Судейский департамент турнира US Open оштрафовал на $17 000 Сирену Уильямс за поведение во время финального матча турнира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ассоциацию тенниса США.

В субботу, 8 сентября, Уильям играла в финале против японской теннисистки Наоми Осаки. Конфликт между Уильямс и судьей Карлосом Рамосом разгорелся во втором сете. Сначала Рамос сделал замечание Уильямс за подсказку тренера. Теннисистка стала убеждать рефери, что нарушения не было. Поведя во втором сете со счетом 3:1, Уильямс уступила гейм на подаче Осаки и сломала ракетку, за что получила второе предупреждение. Следующий гейм американская теннисистка была вынуждена начать со счета 0:15. Это вызвало возмущение у Уильямс. Она потребовала от Рамоса извинений, назвала его вором, а также настояла на присутствии главного судьи соревнований. За оскорбления у нее сняли еще один гейм.

По итогам обсуждения инцидента судейский департамент турнира оштрафовал Уильямс на $10 000 за словесное оскорбление Рамоса, на $4000 за подсказки тренера во время игры и на $3000 за разбитую ракетку.

US Open - открытый чемпионат мира США по теннису, один из четырех турниров «Большого шлема». Он проводится в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу японской теннисистки Наоми Осаки. Эта ее первая победа на турнире серии «Большого шлема».

Политика
Новости

В Москве завели уголовное дело на участника митинга против пенсионной реформы

Ведомости
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Следственный комитет (СК) завел дело на участника акции протеста в Москве против повышения пенсионного возраста за нападение на полицейского. Об этом сообщается на сайте московского управления СК.

«По версии следствия, 9 сентября 2018 г. мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения», - говорится в сообщении ведомства. Имя нападавшего и место проишествия в сообщении не указано.

Сегодня в Москве и других городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. По данным ресурса «ОВД-инфо», 24 человека задержаны в Петербурге и девять в Москве при 291 задержанном по всей России (информация на 16.35 мск). Однако «Фонтанка» со ссылкой на «сотрудников правопорядка» написала о 400-500 задержанных на акции только в Петербурге.

Политика
Новости

СК возбудил дело против зампреда участковой комиссии в Улан-Удэ

Ведомости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя избирательной комиссии одного из участков для голосования в Улан-Удэ, сообщается на сайте СУСК РФ по Бурятии. Его обвиняют в фальсификации бюллетеней для голосования.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725, расположенного на территории Железнодорожного района города Улан-Удэ», - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 9 сентября 2018 г. подозреваемый внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования заведомо ложные отметки за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 бюллетеней отметки о голосовании за одну из политических партий. Затем он положил бюллетени в сейф для последующего учета в протоколе подсчета голосов.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову сообщило, что бюллетени были заполнены в пользу партии «Единая Россия». По ее словам, обвиняемого ждет «уголовная статья».

Сегодня в Республике Бурятии проходят выборы депутатов народного хурала шестого созыва. В них приняли участие 12 партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Яблоко», КПРФ, «Трудовая партия России», «Защитники отчества», «Гражданская платформа», «Аграрная партия России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия».

Политика
Новости

Явка на выборах мэра Москвы к 18 часам оказалась ниже, чем пять лет назад

Ведомости
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На выборах мэра Москвы к 18.00 проголосовали 23,63% избирателей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Московскую городскую избирательную комиссию. На прошлых выборах мэра города в 2013 г. к этому времени явка составляла 26,5%.

В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей. Активнее всего москвичи голосуют в Молжаниновском районе (36,97%), районе Старое Крюково (35,24%) и в районе Восточный (34,25%). Самые низкие показатели явки зафиксированы в Южнопортовом районе (16,23%), в районе Ховрино (15,53%) и в Гагаринском районе (14,82%).

Избирательные участки продолжат работать до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города — избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

На должность мэра столицы претендуют пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

В единый день голосования в Москве и ряде других городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В столице акция была не согласована с властями и завершилась задержаниями. Также участники акции были задержаны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Томске и других городах.

Политика
Новости

МВД назвало количество задержанных на акциях протеста в Москве и Петербурге

Ведомости
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МВД России объявило количество задержанных на акциях протеста в единый день голосования 9 сентября - их «около 100 человек».

Эту цифру около 18.00 мск в воскресенье назвал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев. «У нас в Санкт-Петербурге задержано около 100 человек и в Москве несколько человек за нарушения законодательства», - передало слова Валяева агентство ТАСС. Он уточнил, что речь идет о задержанных на несанкционированных акциях.

Данные МВД существенно расходятся с данными независимых наблюдателей о задержаниях на акциях противников пенсионной реформы. Так, ресурс-интегратор «ОВД-инфо» приводит информацию о 24 задержанных в Петербурге и о девятерых в Москве при 291 задержанном по всей России (информация на 16.35 мск). «Фонтанка» со ссылкой на «сотрудников правопорядка» написала о 400-500 задержанных на акции в Петербурге. Официальной оценки количества задержанных до заявления Валяева не было.

9 сентября в России проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста, к которым призвал оппозиционер Алексей Навальный. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями. Наиболее массовыми акции стали в столицах: в Москве и Санкт-Петербурге в них принимают участие несколько тысяч человек.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы

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