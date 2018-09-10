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Губернатор Приморья определится по итогам второго тура выборов

Ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог преодолеть 50-процентный барьер, победитель определится во втором туре выборов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя крайизбиркома Наталью Камаеву.

Во второй тур выходит кандидат от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, который по итогам подсчета почти 100% протоколов получил 46,57 % голосов, а также кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 24,64%. На третьем месте кандидат Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева, за которую проголосовали 10,94% избирателей.

Не обработанными остаются данные из трех комиссий, но, по словам представителя крайизбиркома, на результат они уже не повлияют. Явка в первом туре составила 30,24%. Второй тур должен пройти не позднее, чем через 21 день.

Определить победителя губернаторских выборов в первом туре не удалось также в Хабаровском крае. Там нынешний губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, набравший 35,62%, проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, за которого проголосовали 35,81%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий.