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СК возбудил дело о хищении против министра здравоохранения Камчатки

Следователи возбудили уголовное дело о крупном хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Аналогичное дело возбуждено против адвоката и учредителя коммерческой организации, их имена и название компании СК не уточняет. Подозреваемые задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

По версии следствия, в 2017 г. региональный министр здравоохранения с целью хищения средств краевого бюджета вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В результате они похитили не менее 22 млн руб. через приобретение по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3.

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски в жилищах фигурантов, Минздраве и Торгово-промышленной палате Камчатского края, а также в поликлинике и компании.

Министры и заместители под следствием