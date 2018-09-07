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Политика
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Следователи заподозрили в сговоре тушивших «Зимнюю вишню» пожарных

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Следователи полагают, что между кемеровскими пожарными может быть сговор с целью помешать расследованию уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом на судебном заседании в пятницу сообщил представитель Следственного комитета.

Центральный районный суд Кемерова сегодня рассматривал вопрос о продлении ареста начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину, обвиняемому в халатности.

«Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были [на пожаре], и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими», — приводит ТАСС слова следователя. По его словам, по данному факту проводилась проверка, результаты которой приобщены к материалам дела.

Генина оставили в СИЗО до 11 октября. В суде он снова заявил о своей невиновности, отметив, что при тушении пожара в «Зимней вишне» соблюдал боевой устав.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По уголовному дело по факту пожара проходят 11 человек, все они арестованы.

Генина обвиняют в том, что он, прибыв на место пожара, не прислушался к словам очевидца Александра Ананьева, который сообщил о нахождении большого количества людей в кинозале на четвертом этаже торгового центра. В результате халатных действий начальника караула, по версии следствия, погибли не менее 37 человек.

Как сносили сгоревшую «Зимнюю вишню»

Экономика
Новости

ФАС выступила против ограничений при выборе продавцов «народных» облигаций

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила допустить к продаже ОФЗ для населения (народные облигации, ОФЗ-н) все финансовые компании, у которых есть соответствующая лицензия. Об этом рассказала ТАСС заместитель руководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«Мы считаем необходимым либо выработать минимальные критерии отбора, либо допустить до работа с ОФЗ для населения все финансовые организации, у которых есть специальные лицензии», – заявила Беляева. По ее словам, ФАС и Минфин обсуждают условия привлечения агентов по продаже ОФЗ для населения, по результатом которого примут нормативный акт, определяющий их работу.

Народные облигации можно купить только в Сбербанке или ВТБ, недавно стало известно, что их можно будет приобрести еще в Промсвязьбанке и Почта-банке. Минфин планирует разрешить им продавать ОФЗ-н до конца 2018 г. Кроме того, в июле ведомство также объявило, что собирается изменить условия продажи народных облигаций. В частности, покупатели ОФЗ-н освободятся от комиссии банкам-продавцам, которая сейчас составляет 0,5-1,5% в зависимости от стоимости купленных бумаг. Минфин планирует взять на себя оплату услуг агентов по размещению этих бумаг, говорил директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

Если условия останутся прежними, развитие рынка народных ОФЗ невозможно, тогда как предлагаемые меры должны повысить спрос на бумаги, объяснял ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак: «Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда».

1917–2017: Наследственные болезни российской экономики

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Финансы
Новости

ЦБ установил курс доллара и евро выше 69 и 80 рублей

Ведомости
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Центробанк повысил официальный курс доллара на 78 коп. до 69,03 руб. и евро на 99 коп. до 80,36 руб. на 8 сентября, сообщается на сайте ЦБ.

В четверг курс рубля на Московской бирже упал до более чем двухлетнего минимума: стоимость доллара достигла почти 69,43 руб. впервые с апреля 2016 г., а евро стоил 80,66 руб. впервые с марта 2016 г.

В пятницу к 14.35 мск доллар торгуется возле отметки 69,33 руб. (+0,1% к закрытию предыдущих торгов), евро – 80,46 руб. (-0,05%).

Рубль сейчас недооценен, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в пятницу на Московском финансовом форуме. Он объяснил волатильность двумя факторами – ожиданием второй волны санкций США и нестабильностью на рынках стран с развивающейся экономикой (Турции, ЮАР, Аргентины).

Недвижимость
Новости

Правительство ограничит долю мигрантов в строительных компаниях

Ведомости
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Правительство России согласовало и предлагает ввести в действие с 2019 г. ограничение в 80% (в расчете на компанию) на долю иностранных работников в строительстве, сообщил «Интерфакс».

«Хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства – основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», – сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По ее словам, проект постановления правительства согласован с ведомствами и поддержан объединениями работников и работодателей.

По данным Росстата, в строительной отрасли заняты 6,3 млн человек, «значительную долю из которых составляют мигранты», отметила Голикова. После вступления постановления в силу часть мест займут россияне, поскольку в регионах для этого имеется «достаточно трудовых ресурсов», уверена она.

Вводимое ограничение не коснется трех регионов – Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Для них, как в 2018 г., максимальная доля иностранных работников ограничена не будет.

Экономика
Новости

Эксперты ЦБ объяснили нестабильность рынка «заражением» от Турции и Аргентины

Ведомости
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Рост волатильности на российском финансовом рынке был спровоцирован «эффектом заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планами США ввести против России новые санкции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды» (его выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора).

Волатильность российского рынка стала сопоставимой с нестабильностью в других странах с формирующимися рынками, отмечают эксперты. «Столь сильное падение валют значимых стран с формирующимися рынками вызвало эффект заражения среди других стран этой группы. Во многих случаях эффект заражения оказывается временным», – указывают аналитики.

Они напоминают, что в августе центральные банки многих стран, например Индии, Аргентины, Индонезии, Филиппин и Чехии, повысили ставки. В бюллетене также говорится, что ситуация на российском рынке ухудшилась на фоне общего оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

Эксперты считают, что «динамика ставок на российском денежном рынке указывает на ожидаемое рынками повышение ключевой ставки Банка России в ответ на рост инфляционных рисков».

В четверг курс рубля упал до более чем двухлетнего минимума к доллару (его стоимость достигала почти 69,43 руб.) и евро (80,66 руб.), а доходность ОФЗ резко подскочила. Во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки. Оснований снижать немного, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

Минфин не нашел оправдания льготам нефтяников при повышении пенсионного возраста

Ведомости
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Минфин России не видит возможности оправдать перед россиянами дополнительные льготы для нефтяников в условиях повышения пенсионного возраста и роста НДС до 20%. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

«По итогам 2018 г. мы, скорее всего, увидим рост выручки нефтяных компаний более чем на 30%, рост чистой прибыли – в два раза, рост свободного денежного потока – в 2,5 раза. В этих условиях говорить, что государство должно взять на себя еще дополнительные доплаты нефтяникам за поставки на внутренний рынок, по отношению к гражданам, которым повысили НДС с 18 до 20%, на фоне обсуждения пенсионной реформы это абсолютно несправедливо», – сказал он.

«Может быть, нефтяникам стоит привыкнуть к доходности не 40%, а 20%, – у нас вся экономика с такой доходностью живет», – отметил Сазанов.

Сазонову возразил первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. По его словам, компания не рассматривает снижение налоговой нагрузки: «Мы за то, чтобы не оставлять в месторождениях нефть, которую невыгодно добывать в рамках текущей налоговой нагрузки».

Сазанов ранее говорил, что нефтяные компании недовольны параметрами демпфирующей надбавки к возвратному акцизу и хотели бы получать компенсацию в размере не 50%, а 100% от разницы между внутренней и экспортной ценой на нефть.

Выбор редактора
Политика
Новости

Совет ДНР назначил нового временного главу республики и дату выборов

Ведомости
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Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначен председатель парламента, переговорщик по минским соглашениям Денис Пушилин. Решение об этом сегодня большинством голосов принял Народный совет ДНР, сообщили «Новости ДНР». Прежний глава ДНР Александр Захарченко был убит взрывом 31 августа.

Весь кабинет министров ДНР отправлен в отставку. Выборы нового главы самопровозглашенной республики и депутатов Народного совета назначены на 11 ноября.

Сегодня генпрокуратура ДНР назвала незаконным назначение прежнего и. о. главы республики вице-премьера Дмитрия Трапезникова после убийства Захарченко. В заявлении прокуратуры отмечается, что по конституции ДНР и. о. главы республики должен был стать первый вице-премьер, но такой должности в правительстве не предусмотрено. Поэтому единственным законным органом власти в ДНР является Народный совет, сочла прокуратура.

В Донецке простились с Александром Захарченко

Выбор редактора
Технологии
Новости

Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

Ведомости
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Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома») в пятницу сообщил, что завершил продажу 50% акций крупнейшего в Италии сотового оператора Wind Tre. Долю выкупил партнер Veon – гонкогская CK Hutchison Holdings Ltd. за 2,45 млрд евро ($2,9 млрд).

Полученные от сделки деньги Veon рассчитывает использовать, в частности, для снижения долга. В результате сделки отношение чистого долга к EBITDA снизится до 1,7 (ранее компания прогнозировала снижение показателя до 2), следует из сообщения. Чистую прибыль в размере около $1,2 млрд Veon зафиксирует в III квартале 2018 г.

Wind Tre – совместное предприятие Veon и CK Hutchison, созданное в конце 2016 г. Выручка Wind Tre в 2017 г. составила 6,2 млрд евро (снижение за год – 4,5%), следует из отчета Veon. Компания обслуживала 29,5 млн мобильных подписчиков.

Бизнес
Новости

«Лукойл» потратит более $1 млрд на обратный выкуп до конца 2019 года

Ведомости
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Крупнейшая частная нефтяная компания России «Лукойл» до конца 2019 г. потратит на обратный выкуп своих акций более $1 млрд, сообщил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын. По его словам, компания начнет обратный выкуп уже в сентябре.

У «Лукойла» нет цели, чтобы у менеджмента было больше 50% акций, подчеркнул Матыцын. Он указал, что, действительно, после завершения погашения акций (конец этого года) и до завершения обратного выкупа (рассчитан на 5 лет) менеджмент может остаться с долей меньше 50%, но компанию это не смущает. Сейчас более половины голосующих акций нефтяной компании (50,8%) контролирует менеджмент.

В конце августа капитализация «Лукойла» на Московской бирже ненадолго опередила стоимость Сбербанка. Перед этим «Лукойл» опубликовал сильные финансовые результаты: чистая прибыль компании в первом полугодии 2018 г. выросла в 1,4 раза до 276 млрд руб., выручка – на 32,1% до 3,7 трлн руб. по сравнению с тем же периодом 2017 г. Чистый долг снизился в 1,5 раза до 203 млрд руб., его отношение к EBITDA – 0,2. Тогда же «Лукойл» сообщил, что обратный выкуп акций компании на сумму до $3 млрд начнется 3 сентября 2018 г. и продлится до 30 декабря 2022 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Захарова обвинила Лондон в дезинформации по делу Скрипалей

Ведомости
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МИД России считает дезинформацией утверждение Лондона о том, что люди с обнародованных фото подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери являются сотрудниками российских государственных органов. Такое заявление сегодня сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Очередная попытка привлечь внимание международного сообщества – и государств, и общественных организаций, и журналистов – к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам, – это классический пример дезинформации», – сказала представитель МИДа. Захарова отметила, что Россия уже на высшем уровне заявила, что «не имеет никакого отношения к тому, что там (в Солсбери) произошло».

По мнению МИДа, весь инцидент выгоден именно Великобритании и США, которые имеют «наработки» по производству отравляющих веществ. «Непосредственно возможности и даже колоссальные наработки в этом вопросе имеются у самой Великобритании и США, которые по большому счету и являются главными бенефициарами всей этой глобальной провокации», – заявила Захарова.

На этой неделе власти Великобритании назвали имена подозреваемых в отравлении Скрипалей ядом «Новичок» – это якобы сотрудники российского ГРУ, прибывшие в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Также были показаны фото подозреваемых, в том числе в непосредственной близости от дома Скрипалей в Солсбери в день отравления. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала причастными к этому отравлению людей на «высоком уровне» российской власти и пообещала добиваться усиления антироссийских санкций.

Накануне Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили офицеры ГРУ и что операция была одобрена на высоком уровне.

Выбор редактора
Политика
Новости

Силуанов назвал срок запуска новых накопительных пенсий

Ведомости
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Новую накопительную пенсионную систему, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), можно запустить с 2020 г., сообщил сегодня первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве. Полагаю, что где-то с 2020 г. мы сможем запустить действие этого индивидуального пенсионного капитала», – сказал Силуанов. По его оценке, ИПК «будет работать как на гражданина, так и на экономику».

Новую систему пенсионных накоплений ЦБ и Минфин разработали еще в 2016 г., после того, как было объявлено о продлении заморозки пенсионных накоплений. Концепция ИПК предполагает, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% до 6% от зарплаты – на 1 процентный пункт в год. Минфин предлагал подключать всех граждан к системе ИПК автоматически, но против этого выступал социальный блок правительства.

Обсуждение концепции ИПК было заморожено перед президентскими выборами 2018 г., хотя до того в правительстве рассчитывали на запуск ИПК в 2019 г. Сейчас публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на предложения о повышении пенсионного возраста по инициативе администрации президента, писали «Ведомости». При этом новая накопительная пенсионная система остается в повестке дня.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Катарский фонд QIA и Glencore разделили долю в «Роснефти»

Ведомости
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Швейцарский трейдер Glencore сообщил о завершении сделки, в результате которой он получил в прямое владение 0,57% акций «Роснефти», а катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) стал владельцем 18,93% акций российской компании. Сообщение о закрытии сделки опубликовано на сайте Glencore.

До этого пакетом в 19,5% акций «Роснефти» Glencore и QIA владели через сингапурскую компанию QHG Oil Ventures. Эта компания была создана в декабре 2016 г. специально под приобретение доли в «Роснефти». QHG Oil Ventures стала акционером «Роснефти» в январе 2017 г. За долю в 19,5% она заплатила 10,2 млрд евро. Glencore потратила на сделку 300 млн евро, QIA – 2,5 млрд евро, 5,2 млрд евро консорциум привлек в итальянском Intesa Sanpaolo, 2,2 млрд евро – у пула кредиторов (они не раскрывались).

Осенью 2017 г. QHG Oil Ventures договорилась о продаже 14,16% «Роснефти» китайской частной компании CEFC. Сумма сделки должна была составить $9,1 млрд. Но в мае этого года сделка сорвалась. После этого Glencore и QIA заявили, что решили выйти из QHG Oil Ventures и разделить доли в «Роснефти» в соответствии с первоначальными инвестициями.

Гарантии, которые Glencore ранее предоставила по кредиту, более недействительны, следует из сообщения швейцарской компании. Glencore сообщал, что предоставил гарантии по кредиту «максимум на 1,4 млрд евро, которые, в свою очередь, полностью захеджированы в российских банках». В случае маржин-колла при падении акций «Роснефти» трейдеру пришлось бы довнести обеспечение.

Основной акционер «Роснефти» – государственный «Роснефтегаз», который владеет 50% плюс 1 акция компании. Еще 19,75% принадлежит британской BP.

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