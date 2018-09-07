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Следователи заподозрили в сговоре тушивших «Зимнюю вишню» пожарных

Следователи полагают, что между кемеровскими пожарными может быть сговор с целью помешать расследованию уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом на судебном заседании в пятницу сообщил представитель Следственного комитета.

Центральный районный суд Кемерова сегодня рассматривал вопрос о продлении ареста начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину, обвиняемому в халатности.

«Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были [на пожаре], и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими», — приводит ТАСС слова следователя. По его словам, по данному факту проводилась проверка, результаты которой приобщены к материалам дела.

Генина оставили в СИЗО до 11 октября. В суде он снова заявил о своей невиновности, отметив, что при тушении пожара в «Зимней вишне» соблюдал боевой устав.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По уголовному дело по факту пожара проходят 11 человек, все они арестованы.

Генина обвиняют в том, что он, прибыв на место пожара, не прислушался к словам очевидца Александра Ананьева, который сообщил о нахождении большого количества людей в кинозале на четвертом этаже торгового центра. В результате халатных действий начальника караула, по версии следствия, погибли не менее 37 человек.

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