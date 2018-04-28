От редакции
Статья опубликована в № 4558 от 28.04.2018 под заголовком: Репутация в дыму

Когда спасатели разочаровывают

Критика пожарной службы после трагедии в Кемерово запустила публичную дискуссию о системных проблемах МЧС
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Критика работы пожарных в частности и МЧС в целом, вызванная гибелью в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 60 человек, обнаруживает разрыв между традиционно высоким уровнем одобрения работы МЧС в обществе и опытом конкретных трагедий. Отказ руководства МЧС отвечать на претензии по существу рискует если не пробить, то наметить брешь в почти что сакральном образе всегда приходящих на помощь служб, усиливая ощущения, что за кемеровской трагедией стоят системные проблемы в работе ведомства.

МЧС, в состав которого входит пожарная служба, традиционно один из лидеров по уровню доверия даже среди военизированных структур, и он растет – по данным ВЦИОМа, в 2016 г. 86% россиян считали, что ведомство справляется с поставленными задачами, в 2017 г. – 92%. Такой стабильно высокий уровень доверия в каком-то смысле запрос на патерналистское государство, заботливое и спешащее на помощь, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков.

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