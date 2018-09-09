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СК возбудил дело против зампреда участковой комиссии в Улан-Удэ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя избирательной комиссии одного из участков для голосования в Улан-Удэ, сообщается на сайте СУСК РФ по Бурятии. Его обвиняют в фальсификации бюллетеней для голосования.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 725, расположенного на территории Железнодорожного района города Улан-Удэ», - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 9 сентября 2018 г. подозреваемый внес в 50 избирательных бюллетеней для голосования заведомо ложные отметки за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 бюллетеней отметки о голосовании за одну из политических партий. Затем он положил бюллетени в сейф для последующего учета в протоколе подсчета голосов.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову сообщило, что бюллетени были заполнены в пользу партии «Единая Россия». По ее словам, обвиняемого ждет «уголовная статья».

Сегодня в Республике Бурятии проходят выборы депутатов народного хурала шестого созыва. В них приняли участие 12 партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Яблоко», КПРФ, «Трудовая партия России», «Защитники отчества», «Гражданская платформа», «Аграрная партия России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия».