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Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года

Президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», – заключил Путин.

Ранее на форуме Абэ призвал Путина подтвердить намерение двигаться к заключению мирного договора. «Если не сделать этого сейчас, то когда? Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» – задался вопросами японский премьер. «На нас лежит ответственность за будущие поколения. Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой», – заявил Абэ. «Дамы и господа! Мы больше не должны бесконечно доставлять затруднения нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению», – обратился он к залу, попросив поддержать его. В ответ в аудитории раздались аплодисменты.

Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились о совместной деятельности на Южных Курилах.

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