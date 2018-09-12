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Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года

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Президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. «Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», – заключил Путин.

Ранее на форуме Абэ призвал Путина подтвердить намерение двигаться к заключению мирного договора. «Если не сделать этого сейчас, то когда? Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» – задался вопросами японский премьер. «На нас лежит ответственность за будущие поколения. Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой», – заявил Абэ. «Дамы и господа! Мы больше не должны бесконечно доставлять затруднения нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению», – обратился он к залу, попросив поддержать его. В ответ в аудитории раздались аплодисменты.

Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились о совместной деятельности на Южных Курилах.

Секреты Сечина, задумчивый Ма и довольный Мантуров. Эмоции Восточного форума

Бизнес
Новости

Китайская CNPC сможет получить миноритарные доли в проектах «Роснефти»

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Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC сможет приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», в частности в Восточной и Западной Сибири. Такое условие содержится в подписанном компаниями соглашении о сотрудничестве в области разведки и добычи на российских месторождениях, сообщает «Роснефть».

Кроме того, стороны договорились рассмотреть предложение CNPC об оказании на рыночных принципах сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

Реализация совместных проектов станет новой вехой в сотрудничестве между двумя крупнейшими энергетическими корпорациями России и Китая и внесет свой вклад в решение стратегических задач, подчеркивают в «Роснефти».

Ранее «Роснефть» и CNPC подписали соглашение о создании совместного координационного комитета для реализации договоренностей между компаниями и продвижения совместных проектов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Экономика
Новости

Орешкин назвал равновесный курс рубля

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Равновесный курс рубля при текущей цене нефти в $78 за баррель и условии отсутствия закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила составляет около 50 руб. за доллар, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «РИА Новости».

В августе после анонса новых санкций США рубль начал резко слабеть. Это вынудило ЦБ остановить закупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца августа, что временно стабилизировало курс. В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 г. значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб. В последующие дни курс скорректировался. Сейчас доллар и евро торгуются по цене около 69,6 руб. и 80,7 руб. соответственно.

По словам Орешкина, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. «И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», – добавил он. Орешкин подчеркнул, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар.

«Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс – около одного процента ВВП профицит, внешний долг – умеренный», – напомнил Орешкин. Он отметил, что несмотря на кризис на рынках развивающихся стран Россия имеет достаточный запас прочности.

В апреле, после введения санкций США против российского бизнеса, Минэкономразвития также указывало, что равновесный курс с начала 2017 г. оценивается на уровне около 50 руб. за доллар.

Равновесным является курс валюты, который обеспечивает равновесие платежного баланса при условии отсутствия торговых ограничений и нетипичной динамики оттока или притока капитала.

Политика
Новости

Мосгоризбирком назвал дату и место инаугурации Собянина

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Церемония инаугурации Сергея Собянина, победившего на выборах мэра Москвы, состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье», подтвердил ТАСС руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Накануне о планах Собянина провести инаугурацию в «Зарядье» сообщал источник «Интерфакса».

Мосгоризбирком на заседании в среду официально утвердил результаты прошедших выборов мэра Москвы, победителем признан Сергей Собянин, передает «Интерфакс». Решение было принято большинством голосов при одном «против». «Больше всех москвичей поддержали Сергея Семеновича Собянина. Если сравнивать с 2013 г., то сейчас его поддержали где-то на 400 000 больше избирателей», – сообщил Горбунов. Явка на выборах составила 30,94%.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По итогам обработки 100% протоколов Собянин набрал 70,17%, или 1 582 762 голоса. Кандидат от КПРФ Вадим Кумин набрал 11,38%, Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,01%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,72%, Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%.

В 2013 г. выборы мэра Москвы проходили 8 сентября, а церемония инаугурации – 12 сентября в Зале славы в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На инаугурации, в частности, присутствовал президент Владимир Путин.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Политика
Новости

Россотрудничество обещает активизировать работу в соцсетях в США

Ведомости
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Россотрудничество намерено разработать программу активизации работы в соцсетях в США. Об этом рассказала руководитель агентства Элеонора Митрофанова в интервью РБК. Задачей Россотрудничества она назвала формирование «дружелюбного отношения к России», в том числе и через расширение аудитории агентства.

«Мы сейчас как раз пытаемся понять, как нам увеличить охват в социальных сетях. Ведь кто-то подписался, кто-то нет. Возможно, нам нужно привлекать блогеров, популярных людей, которые бы писали замечательные вещи о России современным языком. Мы сейчас работаем, будем с профессионалами разрабатывать всю эту программу», — рассказала Митрофанова. Целевой аудиторией Россотрудничества станут простые граждане. Митрофанова признает, что изменить отношение западных политиков к России будет сложнее.

Из опубликованного опроса агентства Gallup следует, что 58% американцев считают важными попытки улучшить отношения с Россией. За жесткие дипломатические или экономические меры выступают 36%. В 1994 г. за улучшение отношений с Россией выступало 76% американцев, против — 20%, сообщает агентство.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

«Роснефть» и Beijing Gas планируют строить в России газовые автозаправки

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Соглашение об условиях создания совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) подписали «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

Компании намерены построить в России более 160 АГНКС. Стороны обсуждают возможность использования в качестве топлива СПГ.

«Мы рассчитываем, что опыт Beijing Gas по строительству и эксплуатации АГНКС на конкурентном рынке Китая поможет в реализации подобного проекта в России», - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Он выразил надежду на углубление стратегического партнерства с Beijing Gas

Beijing Gas Group Company Limited работает в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Она управляет более чем 20 газовыми проектами в Китае, ей принадлежит морской терминал по хранению и перевалке СУГ в Гуадао проектной мощностью 6 млн т в год.

Летом 2017 г. «Роснефть» и Beijing Gas закрыли сделку по продаже китайской компании 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз». Цена приобретенной доли составила около $1,1 млрд.

Бизнес
Новости

Компании из «списка Белоусова» могут инвестировать в проекты РЖД

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Компании из «списка Белоусова» могут инвестировать в проекты «Российских железных дорог» (РЖД), сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (его слова приводит ТАСС). Министр добавил, что возможно финансирование как новых проектов, так и уже входящих в инвестиционную программу РЖД.

В свою очередь вице-премьер Максим Акимов заявил, что идея о финансировании проектов РЖД компаниями из «списка Белоусова» достойна обсуждения и «имеет смысл».

В июле помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. На прошлой неделе Белоусов сообщил, что компании уже представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Бизнес
Новости

«Газпром» и Mitsui подписали меморандум по «Балтийскому СПГ»

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«Газпром» и японская Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. «Сегодня «Газпром» и Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому будут рассмотрены возможности сотрудничества по проекту», — сказал журналистам предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, Япония традиционно является крупнейшим покупателем СПГ «Газпрома»: в 2017 г. на нее пришлось порядка 36% от общего объема продаж.

Проект «Балтийский СПГ» подразумевает строительство в Ленинградской области (в Усть-Луге) завода по производству до 10 млн т сжиженного газа в год. В прошлом году «дочка» «Газпрома» – «Газпром СПГ Санкт-Петербург» – и Royal Dutch Shell подписали договор о выполнении совместного технико-экономического исследования по проекту. Mitsubishi и Mitsui ранее уже выражали интерес стать младшими партнерами в проекте.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал об уходе Игоря Буланцева с поста руководителя «Сбербанк CIB»

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Руководитель «Сбербанк CIB», оказывающего услуги корпоративного кредитования, Игорь Буланцев уйдет со своего поста до конца года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Отставка станет следствием перестройки работы Сбербанка с корпоративными клиентами и интеграцией блоков «Корпоративный бизнес» и «Сбербанк CIB». Ответственным за объединение назначен руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. Ранее в Сбербанке заявляли, что Буланцев продолжит свою работу под его руководством.

В пресс-службе Сбербанка опровергают возможный уход Буланцева: «Данная информация не соответствует действительности». Сам топ-менеджер заявил, что ему «нечего добавить». «До выхода на новое место работы или хотя бы появления определенности с ним анонсировать свой уход не захочет ни один топ-менеджер», — поясняет собеседник издания. Ясности с новым местом работы у Буланцева, по словам источников, пока нет.

До Сбербанка Буланцев работал на позиции предправления Нордеа-банка. Принять корпоративную культуру Сбербанка после работы в западной структуре ему оказалось непросто, отмечают собеседники. При этом «Сбербанк CIB» под его руководством не демонстрировал «никакого внушительного результата», отмечает источник в банке. В первом полугодии 2018 г. выручка от оказания услуг и комиссионные доходы составили 862 млн руб. – на 6% ниже аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности банка. За отчетный период убыток «Сбербанк CIB» составил 1,5 млрд руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Евтушенков назвал число претендентов на «Детский мир»

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АФК «Система» обсуждает продажу контрольного пакета в ПАО «Детский мир» с 12 потенциальными покупателями, в том числе зарубежными, сообщил основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков на Восточном экономическом форуме.

«Там 12 номинантов. Кто больше даст, тому и продадим», — передал слова Евтушенкова «Интерфакс».

В конце июля АФК высвободила из залога у Газпромбанка контрольный пакет «Детского мира», рефинансировав заем за счет 5 млрд руб. собственных средств и еще 15 млрд руб., привлеченных у банка «Открытие». В начале августа «Коммерсантъ» написал, что один из претендентов на контрольный пакет «Детского мира» — структуры российского сенатора Сулеймана Керимова.

«Детский мир» – крупнейший российский ритейлер детских товаров. АФК «Система» – основной владелец компании с долей в 52,1%. Еще 14,03% ритейлера находятся у Российско-китайского инвестиционного фонда, остальное – в свободном обращении.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Генпрокурор Чайка рассказал о «кознях» братьев Магомедовых

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Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы мешали иностранному предпринимателю Мишелю Литваку инвестировать в портовую инфраструктуру Краснодарского края. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме генеральный прокурор Юрий Чайка.

«Инвестор, француз, фамилия его Литвак, хотел инвестировать в Краснодарский край несколько миллиардов долларов на развитие портовой инфраструктуры и так далее. Братья Магомедовы выступали за то, чтобы за счет государственного ресурса создавать эту инфраструктуру, и строили всякие козни этому человеку», — рассказал Чайка (его цитирует «Интерфакс»).

По словам генпрокурора, французский предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру. «Мы все эти вопросы сняли, решили», — добавил Чайка.

ЗАО «Таманьнефтегаз» (входит в группу компаний «ОТЭКО» Мишеля Литвака) является оператором Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, «ОТЭКО» строит в порту «Тамань» терминальный комплекс по перевалке навалочных грузов (уголь, железная руда, минудобрения и сера) мощностью 35 млн т в год.

В 2016 г. президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта обеспечить условия для скорейшей выдачи разрешения «ОТЭКО» на строительство железнодорожных подходов к морскому порту «Тамань».

Братья Магомедовы с 30 марта находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Сами они вину отрицают. Зиявудин и Магомед Магомедовы занимают девятое место в списке богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в $1,4 млрд.

Богатейшие семьи России по версии Forbes

Политика
Новости

Греф увидел неизбежность повышения пенсионного возраста в макроэкономике

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Альтернатив повышению пенсионного возраста нет уже по макроэкономическим соображениям, заявил сегодня президент Сбербанка Герман Греф. «Я не вижу альтернатив повышению пенсионного возраста», — сказал Греф на Восточном экономическом форуме.

«Альтернативы не в плане политического популизма, а в плане повышения соотношения средней пенсии и средней заработной платы, — пояснил он. — Макроэкономика даже, если посмотреть на перспективы 2030 г., радикальным образом меняется по сравнению с тем, что мы видим сегодня». Он отметил, что соотношение пенсионеров и работающих меняется, поэтому необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы повысить уровень пенсии.

Греф уже не раз защищал свою позицию по пенсионной реформе. В июне после общего собрания акционеров Сбербанка он заявил, что люди в среднем живут дольше и лучше, поэтому выход на пенсию целесообразно отодвинуть. Еще до принятия решения о повышении пенсионного возраста Греф говорил, что его нужно квалифицированно объяснить населению. «Из-за плохих разъяснений этих мер они не поддерживаются большинством. Хотя если хорошо проработать реформу и разъяснить людям ситуацию, то и на эту реформу можно получить вотум доверия», — говорил президент Сбербанка.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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