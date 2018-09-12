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Бывший первый заместитель Мединского стал директором НИИ

Владимир Аристархов, покинувший пост первого заместителя министра культуры в июне, назначен директором Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Дмитрия Лихачева. Указ об этом подписал Мединский, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-релиз Минкультуры.

С назначением Аристархова НИИ должен получить «дополнительный импульс для изучения состояния российского общества в свете реализации государственной культурной политики», цитируются в пресс-релизе слова руководителя департамента науки и образования Минкультуры Александра Аракелова.

Аристархов в свою очередь отметил, что перед институтом ставится задача «научного обеспечения проведения государственной культурной политики», говорится в пресс-релизе. «Для меня очень важно то, что когда мы работали над важнейшими документами нашей отрасли, мы опирались именно на помощь экспертов института наследия», — добавил он.

21 июня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Аристархова. В документе говорилось, что он освобожден от должности по собственной просьбе. В предыдущем составе правительства — до утверждения президентом Владимиром Путиным в мае нового состава — у Мединского было пять заместителей, а статус первого имел только Аристархов. Он курировал деятельность двух департаментов — музеев, а также науки и образования.

Согласно декларации о доходах 2017 г., Аристархов в 2017 г. заработал больше всех в министерстве — 142 млн руб.

В мае 2016 г. депутаты Госдумы Сергей Обухов и Валерий Рашкин направили в правоохранительные органы запросы с требованием проверить деятельность Аристархова. Парламентарии подозревали его в злоупотреблении должностными полномочиями. В октябре того же года Медведев объявил ему замечание по ст. 59.1 закона о госслужбе (Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции). Причина такого решения не называлась.