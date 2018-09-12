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Чехия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Власти Чехии одобрили план переноса посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают израильский телеканал I24news и AFP. «Перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим будет осуществлен в три этапа. Первым шагом станет открытие почетного консульства (в Иерусалиме) в следующем месяце», — цитирует телеканал президента Чехии Милоша Земана. По его словам, в новое здание в Иерусалиме также будут перенесено представительство чешских государственных учреждений по продвижению инвестиций и торговли.

В свою очередь пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан примет участие в торжественной церемонии открытия здания во время его визита в Израиль в ноябре. По его словам, из Тель-Авива в Иерусалим также будет перенесена некоммерческая организация CzechTourism.

Решение о переносе посольства было принято на совещании, в котором принимали участие Земан, премьер Чехии Андрей Бабиш, председатель нижней палаты парламента Радек Вондрачек, министр иностранных дел Ян Гамачек и министр обороны Лубомир Метнар.

США 14 мая открыли посольство в Иерусалиме. Официальная церемония состоялась через пять месяцев после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и сообщил о переносе посольства в этот город из Тель-Авива.

Посольство США открылось в Иерусалиме. Как это было