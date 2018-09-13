Российский программист Левашов признал вину в кибермошенничестве в США

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Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в США в кибермошенничестве, в суде Хартфорда (штат Коннектикут) признал вину. Об этом говорится на сайте минюста США. Меру наказания суд огласит 6 сентября 2019 г.
«38-летний Петр Юрьевич Левашов из Санкт-Петербурга, также известный как Петр Левашов, Петер Севера и Сергей Астахов, заявил о своей виновности... Ранее ему были предъявлены обвинения в использовании ботнета «Келихос» для хищения кодов доступа, распространения спама в электронной почте и внедрения вредоносных компьютерных программ, предназначенных для вымогательства выкупа», — отмечает минюст.
Согласно судебным документам, ботнет представляет собой сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, которое позволяет третьей стороне контролировать всю компьютерную сеть без ведома или согласия владельцев устройств. С конца 1990-х гг. Левашов контролировал несколько ботнетов, в частности Storm, Waledac и Kelihos, утверждает минюст. Он занимался сбором личной информации с зараженных компьютеров. Благодаря полученной информации россиянин распространял спам и вредоносные программы в целях личного обогащения, говорится на сайте ведомства.
По информации минюста, Левашов признал вину в причинении умышленного ущерба защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных.
Россиянина задержали в Испании по запросу США в апреле 2017 г. 3 октября того же года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Сейчас он содержится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Ранее в США ему предъявили обвинения суды нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.
В феврале этого года российское посольство в Вашингтоне обвинило власти США в жестоком обращении с Левашовым. «Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – говорилось в заявлении посольства. По информации посетивших россиянина дипломатов, Левашов содержится в одиночной камере размером 2 на 2 м. В ней практически отсутствует освещение. Он постоянно подвергается «шумовому воздействию со стороны соседних помещений». Левашову не были выданы подушка и матрац, он спит на подстилке толщиной 1 см. Ему запрещено общаться с другими заключенными, россиянина не выводят на «прогулки на свежем воздухе». Из-за таких условий содержания здоровье Левашова ухудшилось. Выписанные тюремным врачом лекарства ему не были выданы.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Американская корпорация Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox в марте 2019 г. и сосредоточиться только на развитии Gmail. Об этом говорится в блоге компании. Часть функций Inbox будет добавлена в Gmail.
Компания собирается использовать «более целенаправленный подход» при развитии электронной почты. «Мы представили обновленный Gmail в апреле этого года, включив в него многие из тех функций, которые вам нравятся в Inbox, а также такую функцию, как Smart Compose, позволяющую быстрее создавать черновики писем», — говорится в блоге.
Google представила Inbox в октябре 2014 г. Изначально компания предполагала, что новый сервис будет дополнять почту Gmail, упростит работу с почтовым ящиком для пользователей мобильных устройств. «Inbox был разработан теми же людьми, что создали Gmail, но это не Gmail. Это абсолютно новый тип почтового сервиса, сфокусированный на действительно важных вещах», — поясняла компания.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина, подтвердив эту информацию и «Ведомостям». Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках.
По словам Никульшиной, которую цитирует «Медуза», Верзилов почувствовал недомогание накануне днем, 11 сентября, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против нее. Приехав домой, Верзилов лег спать, а когда вечером Никульшина пришла домой, то сказал, что начинает терять зрение. В следующие два часа, по воспоминаниям девушки, состояние Верзилова ухудшалось в геометрической прогрессии – он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. «Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества». Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», – рассказала Никульшина.
Девушка сообщила, что врачи отказываются сообщать ей диагноз Верзилова и подробности его состояния, ссылаясь на то, что статус гражданской жены не дает ей таких прав. «Медуза» пишет, что вечером 12 сентября в больницу приезжала и мать Верзилова, однако ее также не пустили к сыну.
В токсикореанимационном отделении больницы им. Бахрушиных отказались говорить по телефону корреспонденту «Ведомостей», есть ли среди пациентов Верзилов и в каком он состоянии.
О Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в Храме Христа Спасителя. Двое ее участниц – Надежда Толоконникова и Мария Алехина – получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка Екатерина Самуцевич – условное наказание. Верзилов был продюсером группы и активно занимался освещением дела, сумев привлечь внимание многих зарубежных политиков и музыкантов.
В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.
Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира
Christian Hartmann/REUTERS
Четверо активистов Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
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Carl Recine/REUTERS
Они были одеты в полицейскую форму, чем ввели в заблуждении стюардов. На самом деле – во время матча ни одного сотрудника полиции на стадионе нет. Порядок охраняют стюарды и сотрудники частных охранных предприятий
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Maxim Shemetov/REUTERS
На своей страничке в Facebook Pussy Riot пояснили, что провели акцию «Милиционер вступает в игру»
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Darren Staples/REUTERS
Цель акции – привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью
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Carl Recine/REUTERS
Pussy Riot требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах
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Darren Staples/REUTERS
Матч был прерван на несколько минут
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Dylan Martinez/REUTERS
Это был первый и единственный инцидент на чемпионате мира в России, когда матч прерывался из-за выбежавших болельщиков
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Власти Чехии одобрили план переноса посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают израильский телеканал I24news и AFP. «Перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим будет осуществлен в три этапа. Первым шагом станет открытие почетного консульства (в Иерусалиме) в следующем месяце», — цитирует телеканал президента Чехии Милоша Земана. По его словам, в новое здание в Иерусалиме также будут перенесено представительство чешских государственных учреждений по продвижению инвестиций и торговли.
В свою очередь пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан примет участие в торжественной церемонии открытия здания во время его визита в Израиль в ноябре. По его словам, из Тель-Авива в Иерусалим также будет перенесена некоммерческая организация CzechTourism.
Решение о переносе посольства было принято на совещании, в котором принимали участие Земан, премьер Чехии Андрей Бабиш, председатель нижней палаты парламента Радек Вондрачек, министр иностранных дел Ян Гамачек и министр обороны Лубомир Метнар.
США 14 мая открыли посольство в Иерусалиме. Официальная церемония состоялась через пять месяцев после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и сообщил о переносе посольства в этот город из Тель-Авива.
Посольство США открылось в Иерусалиме. Как это было
Menahem KAHANA / AFP
14 мая 2018 г., в день 70-летия со дня образования Израиля, власти США открыли в Иерусалиме новое американское посольство. Ранее оно располагалось в Тель-Авиве
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Ronen Zvulun / Reuters
Инициатива открытия посольства в Иерусалиме исходила от президента США Дональда Трампа. Приехать на церемонию открытия он не смог (фото сделано в мае 2017 г.), но записал видеообращение. В нем он заявил, что США многие годы не признавали очевидного: что Иерусалим – столица Израиля
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Menahem KAHANA / AFP
Вместо Трампа приехали его дочь и советник Иванка Трамп и ее супруг, старший советник Трампа Джаред Кушнер (на фото в красном галстуке)
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Menahem KAHANA / AFP
Иванка Трамп у памятной доски в честь открытия посольства в Иерусалиме
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Sebastian Scheiner / AP
В церемонии открытия посольства приняли участие около 800 человек
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MENAHEM KAHANA / AFP
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за историческое решение
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Corinna Kern / DPA / TASS
Посольство США располагается на окраине Иерусалима, в районе Арнона. Здание построили недавно, и до сих пор там располагалось генеральное консульство США в Израиле
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Ariel Schalit / AP
На прошлой неделе на улицах Иерусалима установили дорожные указатели к посольству на иврите, арабском и английском языках
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Gilles Bader / crowdspark.com / TASS
Площадь рядом с новым посольством США будет в ближайшее время переименована в честь Трампа
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MAHMUD HAMS / AFP
Решение Трампа раскритиковали в арабских странах. В секторе Газа начались беспорядки (на фото), а движение «Хамас» объявило о начале третьей интифады (восстание) и пообещало провести новый «День гнева»
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Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Беспорядки на границе между Израилем и сектором Газа в день открытия американского посольства в Иерусалиме
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Thomas COEX / AFP
Палестинцы вывозят раненого демонстранта после столкновений с полицией у границы Израиля
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Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Беспорядки на границе между Израилем и сектором Газа
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Khalil Hamra / AP
Горящие покрышки на границе между Израилем и сектором Газа
В связи с этим председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил обновить кадровый состав следственных органов в Подмосковье. В среду, 12 сентября, Бастрыкин провел личный прием граждан, обратившихся по уголовным делам и материалам, находящимся в производстве следственных органов СКР по Московской области. В отношении нескольких следователей были назначены служебные проверки. Большинство жалоб касались работы следователей районного звена.
«Председатель СКР отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК России проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Светланы Петренко. Часть жалоб касалась расследования убийств, проведения экспертиз, правомерности действий и бездействия следователей. Всего Бастрыкин принял 36 человек.
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Власти России не принимают достаточных мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Об этом говорится в докладе международной антикоррупционной организации Transparency International «Экспорт коррупции» (Exporting Corruption).
В России с 2014 до 2017 г. не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц. В российском законодательстве не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки такому лицу, отметили эксперты организации. По их мнению, в России недостаточно налажено взаимодействие между госструктурами, занимающимися расследованием коррупции. В частности, речь идет о взаимодействии МВД и Следственного комитета России.
«У России есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия (большая часть стран из доклада даже не публикуют судебные решения в интернете)», — приводятся в документе слова юриста «Трансперенси интернешнл — Россия» Григория Машанова. Однако, по его словам, в отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний прогресса нет. Руководство страны не проявляет какого-либо интереса к решению данной проблемы, отметил он. «О масштабах коррупции мы можем судить лишь по преследованию российских компаний за рубежом, например по истории со взяткой МТС в Узбекистане дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой», — добавил Машанов.
При подготовке доклада эксперты Transparency International изучали работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, подписавших Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. На эти страны приходится свыше 80% мирового экспорта. Согласно конвенции, эти государства, в том числе и Россия, должны расследовать случаи коррупции компаниями, зарегистрированными в их юрисдикции. Речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства других стран (например, подкуп иностранных чиновников).
Эксперты разделили исследованные ими страны по четырем категориям: активно противодействующие экспорту коррупции (США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия, Израиль), противодействующие экспорту коррупции, но не в полной мере (Австралия, Бразилия, Швеция, Португалия), недостаточно противодействующие экспорту коррупции (Франция, Нидерланды, Канада, Австрия, Венгрия, Южная Африка, Чили, Греция, Аргентина, Новая Зеландия, Литва) и не принимающие необходимых мер для борьбы с коррупцией. В последнюю категорию включены помимо России такие страны, как Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Ирландия, Польша, Турция, Дания, Чехия, Люксембург, Словакия, Финляндия, Колумбия, Словения, Болгария, Эстония, Китай, Гонконг, Индия, Сингапур.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Ian Langsdon / REUTERS
20 марта 2018 г. экс-президента Франции Николя Саркози задержали в Нантере по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщили Le Monde, Mediapart и Reuters со ссылкой на источники. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн
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Ahn Young-joon / AP
В февраля 2018 г. суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Чой Сун Силь к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Она была признана виновной в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны
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Paulo Whitaker / REUTERS
В июле 2017 г. бывшего президента Бразилии, 71-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву, федеральный суд Куритибы приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы. Экс-президента страны признали виновным в «пассивной коррупции и отмывании денег», а также в получении взятки в $1,2 млн
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Claudio Santisteban / Zuma / TASS
В Аргентине идет судебный процесс над экс-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины, незаконном обогащении и коррупции
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Mary Altaffer / AP
В феврале 2018 г. Перу официально запросило у США экстрадиции бывшего президента страны Алехандро Толедо. Власти Перу просили США выдать Толедо еще в начале 2017 г. В феврале 2017 г. суд в Перу выдал ордер на арест Толедо. Его подозревают в получении взяток на сумму $20 млн от бразильской строительной компании. В коррупции по этому же делу подозревают и нынешнего президента Перу Пабло Кучински
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Ben Curtis / AP
В мае 2012 г. специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии, 64-летнего Чарльза Тейлора, к 50 годам тюремного заключения. Бывший диктатор, находившийся у власти с 1997 по 2003 г., признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в подстрекательстве и причастности к пыткам, убийствам и изнасилованиям
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Chen Cheng / Imago / TASS
В преступлениях против человечности обвинялся действующий президент Кении Ухуру Кениата. Прокуроры Международного уголовного суда подозревали его в преступлениях против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 гг., однако суд признал его невиновным. В марте 2017 г. Кениату переизбрали президентом Кении на второй срок
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Максим Стулов / Ведомости
На Украине в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича расследуют дело о госизмене и пособничестве российским властям
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Fritz Reiss / AP
В 2011 г. суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака (1995-2007 гг.) к двум годам тюрьмы условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в то время, когда он занимал пост мэра Парижа. Ширака признали виновным в злоупотреблении доверием и полномочиями, растрате общественных средств
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Uriel Sinai / AP
В марте 2011 г. окружной суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава (2000-2007 гг). виновным в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и изнасиловании подчиненной, а также в попытках воспрепятствовать правосудию. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы
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REUTERS
В марте 2017 г. отстраненный от власти в 2011 г. бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет тюрьмы. После «арабской весны» он был осужден за коррупцию и растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн)
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Eraldo Peres / AP
Президентом Египта после Мубарака стал Мухаммед Мурси. Однако у власти он был недолго. Прокуратура Каира обвинила его в беспорядках, из-за которых власти лишился Мубарак, и в шпионаже в пользу Катара. Суд приговорил Мурси к пожизненному заключению
12/16
REUTERS
Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в попытке свержения возглавлявшего Кубу диктатора Фульгенико Батисты. В 1955 г. переизбранный на новый срок Батиста амнистировал осужденного. В 1959 г. Кастро возглавил страну после революции
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Faleh Kheiber /REUTERS
Саддама Хусейна свергли с поста президента Ирака после военного вторжения США. Суд признал его виновным в массовом убийстве в 1982 г. жителей одной из иракских деревень. Хусейна приговорили к смертной казни. В декабре 2006 г. приговор был приведен в исполнение
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Д. Гришкин / Ведомости
В 2014 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Михаилу Саакашвили заочные обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды и превышении полномочий во время разгона протестов в ноябре 2007 г. Власти Грузии уже несколько лет безуспешно пытаются объявить Саакашвили в международный розыск по линии Интерпола
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Michael Kooren / REUTERS
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела более 25 лет провел в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1964 г. за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. 17 из 27 лет заключения Мандела провел в одиночной камере
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Минэнерго предложило правительству начать субсидировать цены на бензин не с января 2019 г., а раньше — с октября 2018 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и одному из профильных министерств.
Правительство рассчитывало, что субсидия в виде демпфера позволит сдержать рост цен на бензин, который мог бы произойти из-за роста акцизов и НДС. Ввести ее планировалось с начала следующего года. Однако с тех пор макроусловия сильно изменились, пояснил один из источников издания. Чиновники, «все пересчитав», призвали ввести субсидирование цен на бензин раньше.
«Демпфер считался исходя из $60 за баррель нефти марки Brent и 58,5 руб. за доллар: думали, что цены на нефть к концу года упадут», — сообщил изданию один из собеседников. Другой рассказал РБК, что правительство договорилось с нефтяниками о том, что «как раз осенью позволит им потихоньку отпускать цены на бензин: вечно их держать невозможно». Он уточнил, что более ранний срок введения субсидий позволит избежать резкого роста цен на заправках.
В то же время представитель Минфина заявил РБК, что с 1 октября применение демпфирующей компоненты невозможно, поскольку такие расходы не заложены в законе о бюджете. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, Илья Джус сообщил изданию, что решения о досрочном введении субсидий пока нет.
Представители Минэнерго, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» пока не ответили на запросы РБК.
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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Перечень санкций в отношении конкретных стран или компаний, которые попытаются вмешаться в американские выборы, будет готовить минфин США. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, ограничение на финансирование от американских банков и граждан.
«Это еще одно усилие, предпринятое администрацией для защиты США от иностранного вмешательства в выборы и в наш политический процесс в целом», — прокомментировал документ Болтон.
Определение «вмешательства в выборы» включает кампании в социальных сетях, публикации политических документов, полученных путем взлома, а также попытки нарушить работу избирательной системы, в том числе работу базы данных регистрации избирателей. В подобных действиях в ходе предвыборной кампании в США в 2016 г. американские власти обвиняли Россию.
Ранее о подготовке нового пакета ограничительных мер в США сообщили источники The Wall Street Journal. По их словам, санкции будут вводиться как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. Один из источников газеты говорил, что это еще один инструмент среди прочих «для предотвращения вмешательства со стороны иностранных противников». Агентство Reuters со ссылкой на источники уточняло, что таким образом будут наказываться в том числе кибератаки и кампании по дезинформированию американцев. Один из источников в администрации США говорил, что при выборе целей для санкций американские власти будут опираться на выводы разведки.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
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Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
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Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
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Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
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Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
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Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в 2019 г. начнет выпуск бизнес-версии Sukhoi Superjet 100 (SBJ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента ГСС по продажам SBJ Евгения Андрачникова. По его словам, лайнер сможет долететь из Москвы на Дальний Восток.
Андрачников напомнил, что SBJ с дополнительными баками способен преодолеть 6000 км. Однако компания рассчитывает увеличить дальность полета до 7200 км, чтобы преодолеть маршрут от столицы до Владивостока. «Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7200 км — ровно то, что позволит нам решить эту задачу», — пояснил топ-менеджер.
По мнению Андрачникова, VIP-версия SSJ-100 может быть востребована в сегментах «летающих» отелей и казино. Хотя из-за регулирования это пока «совсем экзотическая тема», признал он, но такие продукты есть у Four Seasons и Crystal luxury air. «С развитием игорных зон в России и достаточно серьезным потоком, который движется и в Сочи, и во Владивосток, я считаю, у этой темы точно совершенно есть точка роста», — подчеркнул Андрачников. По его словам, машина также может вызвать интерес у руководства африканских стран.
Первый SBJ был продан в 2013 г. Сейчас в мире летают 11 таких самолетов. Их заказчиками являются специальный летный отряд «Россия», МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, погранслужба Казахстана, оператор VIP-авиации «Русджет».
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
1/10
Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
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Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
5/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
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Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
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Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
9/10
Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Юлия Навальная отреагировала на обращение директора Росгвардии Виктора Золотова к своему мужу политику Алексею Навальному. В своем Instagram она написала, что считает Золотова трусом и вором.
«Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь», – отметила жена Навального. По ее словам, презрение – это единственное чувство, которое она испытывает к Золотову: «Я презираю его как вора и труса».
По ее мнению, Золотова можно назвать трусом, потому что он выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом. Кроме того, директор Росгвардии «вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени тумба-юмба», добавляет Навальная. Она также обращает внимание, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Навальная также пообещала, что муж ответит на обращение после окончания ареста.
«Ведомости» запросили комментарий у представителя Росгвардии.
Во вторник, 11 сентября, Золотов вызвал Навального на поединок, пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Видеообращение было опубликовано на сайте Росгвардии, а также в ее официальных аккаунтах в соцсетях и на канале в YouTube. Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел ФБК.
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Бывший топ-менеджер издательского дома ACMG Екатерина Тихомирова займет должность генерального директора «Медиа бизнес солюшенс», сервисной компании, которая оказывает услуги бэк-офиса «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС медиа». Об этом сообщила компания НМГ. Тихомирова подтвердила «Ведомостям» свой переход на новую должность. «Я очень рада присоединиться к команде НМГ и благодарна Ольге Паскиной за приглашение в компанию и оказанное доверие. Для меня это отличное карьерное развитие на медиарынке», — сказала она «Ведомостям».
В сообщении компания отмечает большой опыт Тихомировой в медиаотрасли. До последнего времени Тихомирова была вице-президентом медиахолдинга ACMG и издателем Forbes. 30 августа журнал сменил владельцев: предыдущий владелец российского журнала Александр Федотов продал Магомеду Мусаеву 100% АО «Ас рус медиа», компании – издателя Forbes. В период с 2012 по 2016 г. Тихомирова возглавляла холдинг «Европейская медиагруппа» (управление радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей»).
«Медиа бизнес солюшенс» оказывает услуги бэк-офиса для активов «Национальной медиа группы» и «СТС медиа». 51% компании принадлежит ЗАО НМГ, а 49% — ООО «СТС медиа».
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Цена на нефть марки Brent впервые с 22 марта превысила $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов поднялась до $80,08 за баррель. К 18.18 мск нефть марки Brent торгуется на уровне $79,92 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла до $71,21 за баррель. К 18.18 мск она торгуется на уровне $71,13 за баррель.
Ранее министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране сократились на 5,3 млн баррелей, или на 1,3%, до 396,2 млн баррелей. При этом снижение ожидалось на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, до 400,2 млн баррелей.
Американское ведомство указывало также на снижение добычи нефти в США. Добыча по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 100 000 баррелей до 10,9 млн баррелей в сутки.
Цена на нефть марки Brent превышала $80 за баррель лишь 17 и затем 22 мая. До этого jyf торговалась на этом уровне в ноябре 2014 г.