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Российский программист Левашов признал вину в кибермошенничестве в США

Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в США в кибермошенничестве, в суде Хартфорда (штат Коннектикут) признал вину. Об этом говорится на сайте минюста США. Меру наказания суд огласит 6 сентября 2019 г.

«38-летний Петр Юрьевич Левашов из Санкт-Петербурга, также известный как Петр Левашов, Петер Севера и Сергей Астахов, заявил о своей виновности... Ранее ему были предъявлены обвинения в использовании ботнета «Келихос» для хищения кодов доступа, распространения спама в электронной почте и внедрения вредоносных компьютерных программ, предназначенных для вымогательства выкупа», — отмечает минюст.

Согласно судебным документам, ботнет представляет собой сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, которое позволяет третьей стороне контролировать всю компьютерную сеть без ведома или согласия владельцев устройств. С конца 1990-х гг. Левашов контролировал несколько ботнетов, в частности Storm, Waledac и Kelihos, утверждает минюст. Он занимался сбором личной информации с зараженных компьютеров. Благодаря полученной информации россиянин распространял спам и вредоносные программы в целях личного обогащения, говорится на сайте ведомства.

По информации минюста, Левашов признал вину в причинении умышленного ущерба защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных.

Россиянина задержали в Испании по запросу США в апреле 2017 г. 3 октября того же года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Сейчас он содержится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Ранее в США ему предъявили обвинения суды нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.

В феврале этого года российское посольство в Вашингтоне обвинило власти США в жестоком обращении с Левашовым. «Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – говорилось в заявлении посольства. По информации посетивших россиянина дипломатов, Левашов содержится в одиночной камере размером 2 на 2 м. В ней практически отсутствует освещение. Он постоянно подвергается «шумовому воздействию со стороны соседних помещений». Левашову не были выданы подушка и матрац, он спит на подстилке толщиной 1 см. Ему запрещено общаться с другими заключенными, россиянина не выводят на «прогулки на свежем воздухе». Из-за таких условий содержания здоровье Левашова ухудшилось. Выписанные тюремным врачом лекарства ему не были выданы.

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