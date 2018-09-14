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Политика
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СМИ узнали о попытках «российских агентов» шпионить за лабораторией в Швейцарии

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Двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием биологического и химического оружия, однако их задержали в Гааге и выслали. Об этом сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad.

По данным этих газет, двух россиян задержали весной. Точная дата, а также обстоятельства происшедшего неизвестны.

В ответ на запрос изданий в швейцарской разведывательной службе сообщили, что властям страны «известно о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге, а затем высланных». «Швейцарская разведывательная служба активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими коллегами. Это способствовало предотвращению незаконных действий в отношении критической швейцарской инфраструктуры», — подчеркнуло ведомство.

Представитель института в Шпице сказал, что не может комментировать информацию разведывательной службы. «Мы можем подтвердить, что лаборатория в Шпице была целью хакерских атак. Мы были готовы к этому, утечек не произошло», — отметил он. Как пишет Tages Anzeiger, в июне стало известно, что по электронной почте рассылалось приглашение на конференцию института в Шпице, которое содержало вредоносное ПО.

Tages Anzeiger со ссылкой на источники сообщает, что действия, совершенные в Нидерландах, «были больше, чем атаки через интернет»: при задержании у россиян было найдено шпионское оборудование. Почему их выслали, не передав властям Голландии или Швейцарии, неизвестно, отмечает газета.

Как подчеркивает издание, эксперты института провели в последние месяцы исследования как газовых атак в Сирии, так и вещества, при помощи которого был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В апреле на данные института в Шпице сослался глава МИД России Сергей Лавров. Комментируя доклад ОЗХО об отравлении Скрипалей, он сказал, что в документе не полностью представлены результаты анализа швейцарской лаборатории. По его словам, в отчете лаборатории в Шпице по результатам исследования по делу отравленных россиян упоминается не только яд класса «Новичок», но вещество BZ, которое стояло на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Однако, утверждал Лавров, в итоговый доклад ОЗХО информация о BZ не вошла.

Лаборатория в Шпице в тот же день ответила на заявление Лаврова. «Мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун [лаборатория в Великобритании] идентифицировала вещество «Новичок». Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», — подчеркнула она.

Политика
Новости

Избирком Хакасии назначил дату второго тура выборов главы республики

Ведомости
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Глава Хакасии Виктор Зимин, уступивший в первом туре региональных выборов коммунисту Валентину Коновалову, дал согласие на участие во втором туре. Избирком Хакасии назначил второй тур на воскресенье 23 сентября.

«Сегодня Виктор Михайлович Зимин подал свое согласие на участие во втором туре выборов. В 12:00 прошло заседание избиркома, на котором принято решение о дате проведения выборов — 23 сентября», — сказали в пресс-центре. В регионе уже начали печатать бюллетени, в которых будут два кандидата — Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

На выборах 9 сентября Коновалов с 44,8% уверенно обыграл Зимина (32,4%). В Кремле есть консенсус в отношении Зимина, писали «Ведомости»: считается, что он выборы выиграть не способен. В республике «неуправляемая ситуация», рассказывал источник, близкий к администрации президента: там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о претензиях Кремля к работе главы Хакасии.

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Бизнес
Новости

«Яндекс» и Сбербанк определились с концепцией своего маркетплейса

Ведомости
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«Яндекс.Маркет» и Сбербанк согласовали концепцию своего маркетплейса, полноценный запуск которого запланирован на октябрь, пишет РБК со ссылкой на директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева. По словам топ-менеджера, торговая площадка не будет ориентироваться на товары из Китая, а уже договорилась с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США. На локальных рынках есть много сильных игроков, производящих качественный товар и не выходящих с ним в Россию — именно на них и будет делать акцент, подчеркнул Васильев.

С точки зрения поставки маркетплейс будет ориентирован на модель настоящего Amazon — по схеме «фулфилмент на платформе» (от англ. fulfilment — выполнение, исполнение). По ней продавец доставляет свой товар на бонодовый (таможенный) склад маркетплейса в Европе — у «Яндекс.Маркета» он в Лавтии — или в партнерские логистические хабы; оттуда товар направляется к покупателю. Логистику организует маркетплейс, ему и предъявляет претензии продавец в случае проблем с отправлением.

Как рассказал Васильев, не все продавцы готовы заниматься организацией доставки в Россию, особенно европейские: им не очень хорошо известен рынок, выход на него нового игрока достаточно рискован. По его словам, «Яндекс.Маркет» дает возможность выйти в Россию брендам без инвестиций с их стороны.

Эта схема позволит покупателям получать товары быстрее, отметил он: на складах маркетпейса будут храниться самые популярные товары, их доставка займет примерно два дня, тогда как сейчас доставки трансграничных покупок составляют как минимум 15 дней. Он добавил, что при конфликтных ситуациях многим покупателям комфортнее общаться с представителями маркетплейса — продавцы зачастую не говорят по-русски.

Васильев также рассказал, что приоритетными товарами для маркетплейса станут одежда, обувь, а также смартфоны и подобные гаджеты. Средний чек в маркетплейсе будет выше, чем на маркетплейсах, ориентированных на китайских продавцов: $30 для категории «одежда и обувь», $100 — для гаджетов. При этом Васильев не отрицает, что вначале в ассортименте будут преобладать товары из Китая — в количественном, а не в денежном выражении.

Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании предприятия электронной торговали на базе «Яндекс.Маркета» в декабре прошлого года. По утвержденным договоренностям, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. В мае была запущена бета-версия маркетплейса под названием «Беру». По словам Васильева, название маркетплейса окончательно пока не определено.

Бизнес
Новости

Российский союз туриндустрии не исключил возобновления работы «Натали турс»

Интерфакс
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Позднее руководитель компании Владимир Воробьев рассказал «Интерфаксу», что информация о возобновлении профильной деятельности «Натали Турс» не соответствует действительности. По его словам, это «очередным фейком».

«Натали турс» намерен возобновить туроператорскую деятельность на базе компании «Центр туризма «Согласие». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Сейчас «Центр туризма «Согласие» является единственным из работавших под брендом «Натали» юрлицом, оставшимся в едином федеральном реестре. Эта компания была учреждена в конце ноября 2017 г. В апреле 2018 г. она начала операционную деятельность под маркой New Travelers с рекламы индивидуальных туров для обеспеченных туристов, рассказала Тюрина.

По данным СПАРК, первоначально собственником «Согласия» был Денис Яров, а гендиректором – Дмитрий Толстик. 12 сентября в ЕГРЮЛ внесены изменения: новым собственником стала Ксения Мостовская. В интервью РБК она сообщала, что ранее она «жила за границей и занималась ребенком». Первое время ее будет консультировать Воробьев. Мостовская пообещала, что компания и впредь будет заниматься выездным туризмом. Пока сайт туроператора не работает.

Позднее президент компании Владимир Воробьев рассказал «Интерфаксу», что информация о возобновлении профильной деятельности «Натали турс» не соответствует действительности. По его словам, это «очередной фейк».

До этого Воробьев заявлял о намерении возобновить туроператорскую деятельность после 1 октября. Затраты на возобновление работы он оценивал в 700-800 млн руб.

Тюрина со ссылкой на источники на рынке рассказала, что Мостовская – «подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов». Предполагается, что на самом деле управлять New Travelers будет именно Воробьев. «То есть фактически он начнет свой бизнес с нуля. Очень сомнительно, что в такое трудное для турбизнеса время кто-то согласился бы купить туристическую компанию с огромными долгами и таким негативным имиджем на рынке. Думаю, что сделать это могли только люди, которые хотели помочь главе «Натали турс», - сообщила Тюрина.

Оператор «Натали турс» аннулировал все подтвержденные туры до 30 сентября, примерно по 12 000 договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд руб., общее число пострадавших приближается к 30 000.

Политика
Новости

В трети регионов России зафиксировали рост смертности от рака

Ведомости
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Более чем в трети — в 30 из 85 — регионов России за прошлый год выросла смертность от рака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты анализа, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Здоровье», данных Минздрава по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016-2017 гг.

Хуже всего со смертностью от рака в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8%) и Севастополе (6,5%). В целом по стране, согласно результатам исследования, смертность от рака упала с 198,9 случая на 100 000 населения в 2016 г. до 194,2 на 100 000 в 2017 г. (на 2,4%).

В 2017 г. на 3% выросло число впервые выявленного рака, следует из итогов исследования. Этот показатель и должен расти, считают эксперты, — растет онконастороженность врачей, диагностика становится тщательнее, что помогает обнаружить рак на ранних стадия развития.

Наибольший рост выявляемости — в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровском крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%). Хуже всего с этим обстоит дело в 2017 г. в Калмыкии и Якутии: в этих регионах рак диагностируют на последних стадиях — в 53 и 52,6% случаев соответственно. За ними по этому показателю в пятерку входят Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

В целом в 2017 г. соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и поздних стадиях, составило 55,6 к 39%. Два года назад это соотношение составляло 54,7 к 39,6%. Оставшаяся доля — неустановленная стадия.

Согласно исследованию, в 2017 г. 22,5% пациентов умерли в течение года с момента обнаружения заболевания. Это довольно критично, отмечает ОНФ. Показатель снизился за год на 0,7%. В 57 регионах показатель одногодичной летальности выше среднероссийского; лидеры — Чукотский автономный округ (33,6%), Якутия (32,1%), Хакасия (30,3%), Еврейская автономная область (29,8%), Тульская область (29,2%).

Политика
Новости

Порошенко обсудил со спецпредставителем США антироссийские санкции

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером ситуацию на Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера. «Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории», - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе в контексте Северного потока - 2. Накануне министр энергетики США Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком предупредил Москву о вероятности введения санкций против этого проекта. Новак выразил в связи с этим обеспокоенность.

Также Порошенко поблагодарил США «за укрепление обороноспособности украинской армии». В конце августа стало известно, что Киев направил США официальный запрос на покупку систем противовоздушной обороны. По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, Украине необходимо как минимум три комплекса стоимостью $750 млн каждый. В военном бюджете США на 2019 финансовый год заложена помощь Украине на поставки вооружений в размере $250 млн. Годом ранее она была на $100 млн больше.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о подготовке «Сухого» к санкциям США

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Руководство авиаконцерна «Сухой» прорабатывает сценарии на случай введения Соединенными Штатами санкций за якобы имевшее место использование российских самолетов при химатаках в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

«Нельзя сказать, что мы боимся, но октября-ноября все ждут с опасением», - рассказал изданию высокопоставленный источник в авиапроме. По его словам, сейчас прорабатываются разные варианты: «Мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки».

О проработке пессимистических сценариев говорит и другой собеседник издания. По его словам, хотя санкции и не отпугивают партнеров, они сильно усложняют расчеты». Если руководство срочно не примется за альтернативные схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто записывать долги в книжку», — предостерег он.

13 сентября, выступая в конгрессе США, помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли выразил обеспокоенность тем, что российские самолеты «могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии». Он уточнил, что американское ведомство рассматривает возможность введения санкций против компании «Сухой». При этом он призвал помнить, что пассажирские самолеты российского концерна эксплуатируют и в США. Москва отрицает участие российских самолетов в химатаках в Сирии.

«Сухой» владеет разработчиком SSJ 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). При этом под американские санкции автоматически попадают компании, в которых санкционным лицам принадлежит от 50%. В случае «Сухого» санкции ударят по ГСС, отмечает издание. ПАО «Компания «Сухой» выпускает военные самолеты, в том числе используемые в Сирии бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С.

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Технологии
Новости

СМИ сообщили о следах от дрели в обшивке «Союза»

Ведомости
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Эксперты, расследующие причины разгерметизации корабля «Союз МС-09», выяснили, что отверстие от сверла не было сквозным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что «никаких новых следов» от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях «Союз» нет. «Это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы», — заверил он.

Ранее об обнаружении новых следов от дрели в обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

30 августа стало известно, что на Международной космической станции упало давление. Причиной стало отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз». Расследованием инцидента занялась комиссия Роскосмоса. Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», - рассказал собеседник агентства.

Обнаружить это позволила фото- и видеосъемка, которую космонавты произвели при помощи эндоскопа, прежде чем заделать отверстия. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», - уточнил источник.

Противометеоритная защита устанавливается на корабль перед тем, как он отправляется в цех окончательной сборки. Как только «Союз» доставили туда, «он был детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было – корабль просверлили позже, полностью собранным», уточнил источник. Снимки защитного экрана также указывают на то, что он был «чистым». В цехе финальной сборки корабли обычно находятся около двух недель, а затем на 90 дней отправляются на контрольно-испытательный стенд (КИС), где фотофиксация не предусмотрена.

«Корабль могли просверлить на самом последнем этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», – считает источник. Официального подтверждения этой версии у агентства нет.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», внутренняя комиссия РКК «Энергия», расследовавшая причины разгерметизации на начальном этапе, допустила преднамеренное повреждение обшивки. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК, назвал неприемлемыми слухи о причастности астронавтов NASA к повреждению «Союза». Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телефонном разговоре с главой NASA Джимом Брайденстайном условились сотрудничать о проблеме «идентификации и ликвидации причин утечки воздуха».

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Технологии
Новости

SpaceX выбрала первого туриста для полета на орбиту Луны

Ведомости
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SpaceX выбрала первого туриста, который совершит полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR. Об этом говорится в Twitter компании. Имя первого космического туриста будет объявлено в понедельник, 17 сентября.

«SpaceX зачислила первого в мире частного пассажира для полета вокруг Луны на борту нашего транспортного средства BFR (Big Falcon Heavy). Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть допуск людям, мечтающим путешествовать в космосе», — говорится в сообщении компании. Только 24 человека побывали на Луне. С 1972 г. — со времени последней миссии Apollo — спутник земли не посетил ни один человек, напомнили в SpaceX.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что SpaceX отложила до середины 2019 г. первый коммерческий запуск ракеты-носителя с людьми на орбиту Луны. «SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет», — заявлял ранее официальный представитель компании Джеймс Глисон. Причины переноса запуска он не объяснял.

«Пятый вид транспорта» Илона Маска

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Бизнес
Новости

Разрыв газопровода Columbia Gas мог стать причиной 70 взрывов в домах Массачусетса

Ведомости
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В трех городах американского штата Массачусетс прогремели 70 взрывов газа, сообщает региональное полицейское управление в своем аккаунте в Twitter. Взрывы произошли в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере. В результате в больнице Лоуренса оказались как минимум шесть человек, передает Reuters. Двое из них – в критическом состоянии, уточняет CBS News.

Взрывы произошли в населенных пунктах, расположенных вдоль газопровода Columbia Gas, разрыв которого считается одной из приоритетных версий инцидента. «Columbia Gas исследует, что произошло в его системе сегодня», - сказал представитель ее головной компании NiSource Кен Стаммен. Ранее Columbia Gas заявляла, что 13 сентября будет производить модернизацию газовых линий по всему штату, включая район, где произошли взрывы. Связаны ли эти работы с инцидентом, пока неясно.

Шесть лет назад Columbia Gas согласилась с обвинением во взрыве газа в Спрингфилде, штат Массачусетс, в результате которого были ранены 17 человек. Причиной взрыва стало случайное повреждение газовой линии техническим специалистом компании, когда он искал причину запаха газа в ночном клубе.

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Политика
Новости

Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Ведомости
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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию требованиям организации рекомендовал на сентябрьском заседании не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом в Twitter написал журналист ВВС Дэн Роан. Он также опубликовал в микроблоге копию документа, подготовленного к сентябрьскому заседанию.

В документе утверждается, что Россия не выполнила два требования из выдвинутых РУСАДА в августе прошлого года. В частности, российское агентство не признало участие чиновников Минспорта в допинг-схеме, о которой стало известно члену независимой комисcии WADA Ричарду Макларену. Помимо этого не выполнен пункт о необходимости предоставить доступ WADA к данным и анализам Московской лаборатории. «Поскольку министр спорта заявил, что доступ к данным и пробам может быть предоставлен в качестве исключения в ходе расследования, WADA должно обратиться со специальным предложением о получении доступа к… пробам на устраивающих обе стороны условиях, которые обеспечат целостность доказательной базы, и если это предложение будет принято, комитет может рекомендовать считать это условие выполненным», — говорится в документе.

WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. На данный момент российское агентство до сих пор не не восстановлено в правах. Для восстановления прав РУСАДА от России требуют признать правдивость доклада Макларена, в котором утверждается, что в России во время зимней Олимпиады в Сочи действовала «государственная допинговая система». «Доклад Макларена мы признавать не будем, потому что он основан на лживых заявлениях одного человека, это признала комиссия Шмидта, исполком МОК это зафиксировал своим решением», — заявил ранее председатель комитета Госдумы по спорту и туризму Михаил Дегтярев. Об отсутствии государственной поддержки допинга в России заявлял и министр спорта Павел Колобков. Бывший руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков говорил, что российская сторона не признает выводы комиссии Макларена , так как они не отвечают действительности.

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о продаже медиахолдингом РБК интернет-издания CNews

Ведомости
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Медиахолдинг РБК бизнесмена Григория Березкина продал интернет-издание о технологиях CNews. Покупателями выступили главный редактор CNews Максим Казак и гендиректор издания Эдуард Эркола, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на медиарынке. Сумма сделки не раскрывается, однако, по информации газеты, РБК несколько лет искал покупателя на этот актив и рассчитывал выручить за него 100 млн руб.

Казак и Эркола получили равные доли в издании. Сотрудники CNews уже уволились из принадлежащей РБК компании «Синьюс.ру» и оформились на работу в новое ООО «Синьюс», утверждает один из источников. Покупатели 20 августа в равных долях зарегистрировали ООО «Синьюс» и ООО «Пакх», следует из базы «СПАРК-Интерфакса».

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев заявил «Коммерсанту», что холдинг рассматривает разные инвестиционные возможности, и от других комментариев отказался. Источник в РБК сообщил, что сделка находится в процессе и еще не закрыта.

CNews был запущен в 2000 г. на базе ленты новостей «Hi-Tech News» агентства «Росбизнесконсалтинг». По данным «СПАРК-Интерфакса», убыток ООО «Синьюс.ру» в 2017 г. составил 27 млн руб., выручка — 75,5 млн руб. По данным SimilarWeb, ежемесячно CNews посещают 3,8 млн пользователей в месяц, в том числе 56% заходов дают поисковые системы.

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