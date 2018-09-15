TripAdvisor приостановил прием отзывов о соборе в Солсбери
Сайт о путешествиях TripAdvisor временно перестал принимать отзывы о готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. «TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», — сообщается на сайте.
Пользователям, которые хотят поделиться личными впечатлениями от посещения этого собора, предлагается сделать это позже. На какое время сайт приостановил прием отзывов о Солсберийском соборе, не уточняется.
Ранее Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в интервью телеканалу RT рассказали, что приезжали в Солсбери посмотреть на собор. «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город (Солсбери)», — сказал Петров. «Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только по всей Европе. Он знаменит, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — продолжил Боширов.
Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.
В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.
Скрипали были обнаружены в марте без сознания на скамейке в Солсбери, их госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным Лондона, это было вещество «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР. На этом основании Британия обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей, Москва отвергает обвинения.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.