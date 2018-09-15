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TripAdvisor приостановил прием отзывов о соборе в Солсбери

Сайт о путешествиях TripAdvisor временно перестал принимать отзывы о готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. «TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», — сообщается на сайте.

Пользователям, которые хотят поделиться личными впечатлениями от посещения этого собора, предлагается сделать это позже. На какое время сайт приостановил прием отзывов о Солсберийском соборе, не уточняется.

Ранее Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в интервью телеканалу RT рассказали, что приезжали в Солсбери посмотреть на собор. «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город (Солсбери)», — сказал Петров. «Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только по всей Европе. Он знаменит, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — продолжил Боширов.

Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.

В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.

Скрипали были обнаружены в марте без сознания на скамейке в Солсбери, их госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным Лондона, это было вещество «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР. На этом основании Британия обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей, Москва отвергает обвинения.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей