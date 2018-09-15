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Россия приняла упрощенные условия WADA по восстановлению РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило России компромисс, который позволит восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в письме руководителя WADA Крэйга Риди и генерального директора организации Оливье Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову, которое публикует телерадиокомпания BBC.

Риди и Ниггли предложили России в обмен на восстановление РУСАДА предоставить WADA копию базы данных московской антидопинговой лаборатории и аналитические данные, позволяющие выявить подозрительные допинг-пробы. После этого WADA хочет получить доступ к тем пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные. «Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — говорится в письме. Ранее организация уже говорила, что одним из критериев восстановления РУСАДА в правах является предоставление доступа к данным московской лаборатории.

Колобков в ответном письме, которое также есть в распоряжении BBC, соглашается с условиями WADA. «Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — написал министр. Письмо было написано 13 сентября, а на следующий день комитет WADA рекомендовал восстановить РУСАДА в правах. Вопрос статуса Российского антидопингового агентства будет рассматриваться на заседании исполкома WADA 20 сентября.

Риди подтвердил подлинность переписки. По его словам, предложенный компромисс — это идея комитета, и он полностью соответствует разработанной ранее дорожной карте по восстановлению РУСАДА. При этом Риди подчеркнул, что РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA, если оно не выполнит условия и не предоставит доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Политика
Новости

Журналисты дозвонились по номеру из обнародованного СМИ досье Петрова

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Журналисты ABC News, The Independent и The Bell дозвонились по номеру телефона, указанному в досье Александра Петрова из базы Федеральной миграционной службы (ФМС). Документ в пятницу опубликовали исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Его подлинность не подтверждена, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС, не уточняется.

Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и второго подозреваемого в покушении на Скрипалей, Руслана Боширова, отличаются на одну цифру, утверждает The Insider. Отмечается, что паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.

Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Как сообщил корреспондент ABC News Патрик Ривел в Twitter, в три часа ночи он позвонил по номеру, указанному в документе. Человек, который поднял трубку, сказал, что это номер Министерства обороны России.

Примерно в это же время по тому же номеру позвонил и журналист The Independent Оливер Кэролл. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что номер принадлежит приемной Министерства обороны. После вопроса, работает ли у них Петров, мужчина повесил трубку.

Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Он подставлял коды 495 и 499, по телефону со вторым кодом никто не ответил, а по первому долго не поднимали трубку и ответили лишь после того, как журналист оставил сообщение на автоответчике. Человек, разговаривавший с корреспондентом, назвался администратором минимаркета (какого именно он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером. В субботу по этому телефону уже не брали трубку.

Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.

В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.

В интервью RT Петров и Боширов подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Политика
Новости

Порошенко обвинил Россию в желании оккупировать Азовское море

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Россия хочет оккупировать Азовское море так же, как оккупировала Крым, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post. Отрывки из интервью приводит в субботу пресс-служба Порошенко.

Россия не имеет права останавливать украинские суда в Азовском море, подчеркнул президент Украины. Из-за действий российской стороны украинские производители терпят убытки, добавил он. «Если они заблокируют судно с украинскими металлопродуктами из Мариуполя на один день, то цена убытков составит тысячи долларов», — пояснил Порошенко.

По словам президента Украины, Киев «начинает дело против России в международной постоянной палате третейского суда». Кроме того, он пригрозил российской стороне санкциями, «если Россия не остановится».

Ранее госдепартамент США обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море и призвал снять эти ограничения. По данным госдепа, с апреля 2018 г. Россия задержала сотни коммерческих судов. «Действия России по ограничению морского транзита являются очередным примером ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине, а также неуважения норм международного права», — заявил госдепартамент.

По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.

Политика
Новости

ООН назвала страны с самым высоким уровнем человеческого развития

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Норвегия в 2018 г. возглавила рейтинг стран с самым высоким индексом человеческого развития, следует из доклада ООН. Вторую строчку заняла Швейцария, замыкает тройку лидеров Австралия. В первую десятку также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

При расчете индекса человеческого развития учитываются три вида показателей: продолжительность жизни людей, уровень грамотности населения страны и покупательная способность граждан. Индекс публикуется ежегодно с 1990 г. Фактически он сравнивает уровень жизни в разных странах.

Россия в 2018 г. заняла в рейтинге 49-е место. Ее соседями в списке являются Аргентина, Оман, Черногория, Болгария.

Всего в списке 189 государств, в число стран с самым низким индексом человеческого развития вошли Мозамбик, Либерия, Мали, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Бурунди, Чад, Южный Судан, Центральная Африканская Республика и Нигер.

В докладе ООН отмечается, что в целом в мире показатели развития человеческого потенциала растут. В этом году у 59 стран из списка высокий индекс человеческого развития, и только 38 стран входят в группу с низкими показателями развития. Восемь лет назад в 2010 г. в первой группе было 46 стран, во второй — 49.

10 самых счастливых стран мира по версии ООН

Политика
Новости

Участника Pussy Riot Верзилова отправят на лечение в Берлин

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Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова 15 сентября отправят на лечение в Берлин, сообщила «Медуза» со ссылкой на его девушку Веронику Никульшину. По ее словам, перевести Верзилова в Германию предложил друг его отца — врач, работающий в одной из берлинских клиник. Мать активиста Елена Верзилова и Никульшина отправятся в Берлин вместе с ним.

Состояние Верзилова улучшилось, но у него сохраняются «бред и галлюцинации», рассказала Никульшина. «Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал», — сообщила она.

Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября. Он почувствовал недомогание после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против него. Сначала у него начало пропадать зрение, затем речь и способность передвигаться. Участника Pussy Riot доставили в токсикореанимационное отделение городской больницы им. Бахрушина в Сокольниках в тяжелом состоянии, затем перевели в институт им. Склифосовского.

Врачи диагностировали у Верзилова отравление лекарственными препаратами. Близкие активиста считают, что сам он не мог их принять. До 14 сентября он находился в реанимации без сознания.

О группе Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в храме Христа Спасителя. Двое ее участниц — Надежда Толоконникова и Мария Алехина — получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка, Екатерина Самуцевич, — условное наказание. Верзилов был продюсером группы.

В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Финансы
Новости

В работе банка «ФК Открытие» произошел сбой

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В субботу утром в работе банка «ФК Открытие» произошел сбой: клиенты испытывали трудности с проведением платежей в мобильном приложении, а также в банкоматах и терминалах банка.

«В течение часа наблюдалось замедление в работе отдельных дистанционных сервисов в связи с переходом на резервные мощности, вследствие сбоя внешнего электропитания в одном из центров обработки данных банка», — заявил представитель «ФК Открытие». В настоящий момент все системы работают в штатном режиме, добавил он.

Корреспонденту «Ведомостей» в 15.10 мск оператор колл-центра банка сообщил, что работа интернет-банка восстановлена, и клиенты вновь могут совершать операции. «В работе банкоматов еще могут наблюдаться проблемы, но большая часть из них уже работает», — добавил он.

В прошлом году банк «ФК Открытие» прошел процедуру санации под руководством Центробанка, она заняла 3,5 месяца вместо запланированных 6-8 месяцев. По размеру активов банк, по данным на 1 августа, занимает 8-е место в банковской системе России.

Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки

Политика
Новости

TripAdvisor приостановил прием отзывов о соборе в Солсбери

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Сайт о путешествиях TripAdvisor временно перестал принимать отзывы о готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. «TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», — сообщается на сайте.

Пользователям, которые хотят поделиться личными впечатлениями от посещения этого собора, предлагается сделать это позже. На какое время сайт приостановил прием отзывов о Солсберийском соборе, не уточняется.

Ранее Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в интервью телеканалу RT рассказали, что приезжали в Солсбери посмотреть на собор. «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город (Солсбери)», — сказал Петров. «Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только по всей Европе. Он знаменит, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — продолжил Боширов.

Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.

В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.

Скрипали были обнаружены в марте без сознания на скамейке в Солсбери, их госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным Лондона, это было вещество «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР. На этом основании Британия обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей, Москва отвергает обвинения.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Экономика
Новости

ЦБ изменил базовый прогноз по ценам на нефть

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Центробанк пересмотрел базовый прогноз по ценам на нефть с учетом текущей ситуации на рынке, говорится в сентябрьском докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Базовый сценарий ЦБ предполагает постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Регулятор допустил, что цены на нефть могут оставаться высокими более длительное время, чем ожидалось ранее.

Согласно скорректированному базовому прогнозу, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. – до $55. Постепенному снижению цен на нефть будут способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

По мнению ЦБ, изменение цен на нефть не окажет существенного влияния на темпы и структуру экономического роста с учетом бюджетного правила. «Оно сглаживает влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на внутренние экономические условия и государственные финансы», — говорится в докладе.

В то же время текущая высокая цена на нефть несколько сдержала ослабление рубля, отмечает ЦБ. Нынешний рост цен на нефть регулятор объяснил увеличением глобального спроса, а также тем, что участники соглашения ОПЕК+ увеличили добычу меньше, чем предполагалось. Кроме того, рост предложения нефти со стороны Саудовской Аравии, России, Кувейта, Ирака и ОАЭ был частично компенсирован его снижением со стороны Венесуэлы, где продолжается экономический кризис, и Ирана — в связи с геополитической напряженностью.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Посольство России назвало сказкой сообщения об атаке российских хакеров на WADA

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Посольство России в Швейцарии усомнилось в правдивости сообщений об атаке российских хакеров на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В комментарии посольства отмечается, что эта «сказка» появилась сразу после того, как комитет WADA рекомендовал восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих WADA «российских хакерах» потребовалась именно к этому моменту», — говорится в сообщении.

Ранее нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщили, что швейцарские прокуроры заподозрили россиян в кибератаках на WADA. По данным СМИ, речь идет о тех самых двоих россиянах, которых ранее задержали в Гааге и выслали из Швейцарии.

В пятницу Tages Anzeiger и NRC Handelsblad опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпиц пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. Однако россияне были задержаны и высланы, сообщают газеты. По их данным, это произошло весной, точная дата и другие обстоятельства происшедшего неизвестны.

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу усомнился, что такая крупная операция по поимке «российских шпионов» могла пройти незаметно. Министр заявил, что Москва будет готова «вразумительно» прокомментировать сообщения только после получения конкретных фактов.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

В Дагестане ликвидированы трое боевиков

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Сотрудники ФСБ утром в субботу провели контртеррористическую операцию на севере Дагестана, в ходе которой были ликвидированы трое боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о планирующихся терактах, с целью их предотвращения были организованы поиски боевиков в горно-лесистой местности в районе селения Талги, рассказал НАК. В лесу сотрудники ФСБ обнаружили группу бандитов в составе трех человек. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь из автоматов. «Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

На месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы. Пострадавших среди местных жителей и сотрудников ФСБ нет. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

НАК опубликовал несколько фотографий с места событий.

Экономика
Новости

ЦБ оценил влияние пенсионной реформы на рост ВВП

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Планируемое повышение пенсионного возраста может оказать положительное влияние на темпы роста российской экономики, говорится в сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. По оценкам регулятора, пенсионная реформа внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 г. и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020–2021 гг.

ЦБ ожидает, что пенсионная реформа смягчит проблему дефицита кадров. «Следствием реализации реформы должно стать ежегодное дополнительное расширение численности занятых в экономике и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях», — говорится в докладе.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) поддержал планы провести пенсионную реформу в России. По данным экспертов МВФ, пенсионная реформа временно компенсирует негативные демографические тенденции, ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда.

Предложенная правительством пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Первоначальная версия предполагала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, но в конце августа президент Владимир Путин выступил с предложением о смягчении условий реформы. Законопроект о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении, поправки президента внесены ко второму чтению.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

ДНР заявила о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

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Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко организованно сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) при участии западных спецслужб. Об этом в субботу заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент нашими правоохранительными органами проведены следственные мероприятия. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт совершен при участии 5-го департамента контрразведки СБУ», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По словам врио главы ДНР, при исследовании остатков взрывного устройства были выявлены факты применения высоких технологий, которыми Украина не располагает. Это, по мнению властей ДНР, свидетельствует об участии в подготовке убийства западных спецслужб.

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Взрывное устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. Помимо главы ДНР при взрыве также погиб его охранник, еще 11 человек получили ранения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

На следующий день после случившегося власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, показания которых указывают на причастность украинских спецслужб. Киев отвергает обвинения в организации взрыва.

В Донецке простились с Александром Захарченко

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