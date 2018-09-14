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Комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение рекомендовать восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, на заседании независимый комитет WADA рассмотрел письмо от Министерства спорта России. В нем достаточно признаны проблемы, выявленные в России, уточняется в сообщении WADA. Российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России и в их антидопинговой системе произошли значительные изменения, говорится там же.

Рекомендация WADA по восстановлению в правах РУСАДА стала возможной благодаря колоссальной работе по реформированию российского агентства, рассказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он напомнил, что конечное решение будет принимать исполнительный комитет WADA. «За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время», – отметил Поздняков.

Теперь исполнительный комитет WADA рассмотрит вопрос о восстановлении прав РУСАДА на следующем заседании. Оно пройдет в четверг, 20 сентября.

WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. Это произошло из-за доклада канадского юриста Ричарда Макларена, в котором утверждается, что в России во время зимней Олимпиады в Сочи действовала государственная система допинга. В ноябре 2017 г. WADA оставило в силе дисквалификацию РУСАДА. Одно из главных требований к России – безоговорочно признать выводы комиссии Макларена о существовании государственной системы допинга.

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