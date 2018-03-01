На лыжах каких марок выигрывали золотые медали в Пхенчхане

Christophe Ena / AP

Чешская спортсменка Эстер Ледецка преподнесла главную сенсацию Пхенчхана. Чемпионка мира в параллельном гигантском слаломе на сноуборде на Играх в Корее Ледецка заявилась также на соревнования в супергигантском слаломе на лыжах. И победила! (На лыжах Atomic.) Следом чешка выиграла и соревнования на сноуборде, став первой в мире спортсменкой, завоевавшей два золота в двух разных видах спорта на одной Олимпиаде

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