Стиль жизни / Спорт

На лыжах каких марок выигрывали золотые медали в Пхенчхане

Горные лыжи для профессиональных спортсменов выпускают более 10 марок
На завершившихся в Пхенчхане XXIII зимних Олимпийских играх были разыграны награды в 21 горнолыжной дисциплине – классических видах и фристайле. Горные лыжи для профессиональных спортсменов выпускают более 10 марок (в сноуборде выбор намного меньше). «Ведомости» проанализировали, на лыжах каких брендов спортсмены и спортсменки побеждали в Корее
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото