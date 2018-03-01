На лыжах каких марок выигрывали золотые медали в Пхенчхане
Горные лыжи для профессиональных спортсменов выпускают более 10 марок
На завершившихся в Пхенчхане XXIII зимних Олимпийских играх были разыграны награды в 21 горнолыжной дисциплине – классических видах и фристайле. Горные лыжи для профессиональных спортсменов выпускают более 10 марок (в сноуборде выбор намного меньше). «Ведомости» проанализировали, на лыжах каких брендов спортсмены и спортсменки побеждали в Корее
Чешская спортсменка Эстер Ледецка преподнесла главную сенсацию Пхенчхана. Чемпионка мира в параллельном гигантском слаломе на сноуборде на Играх в Корее Ледецка заявилась также на соревнования в супергигантском слаломе на лыжах. И победила! (На лыжах Atomic.) Следом чешка выиграла и соревнования на сноуборде, став первой в мире спортсменкой, завоевавшей два золота в двух разных видах спорта на одной Олимпиаде
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Главная фаворитка в женском слаломе, американка Микаэла Шиффрин, не попала даже в тройку призеров. А победила Фрида Хансдоттер из Швеции на французских лыжах Rossignol
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В мужском слаломе также победил представитель Швеции – Андре Мюрер, на лыжах австрийской марки Head
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Марсель Хиршер катается на лыжах другой австрийской марки, Atomic. В Пхенчхане австриец стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в гигантском слаломе и супергиганте
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Свою золотую медаль в Пхенчхане Микаэла Шиффрин все же получила – победив в гигантском слаломе на лыжах Atomic
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Итальянка София Годжа была одной из главных фавориток в соревнованиях по скоростному спуску и не разочаровала своих болельщиков, завоевав золото на лыжах Atomic. Другая фаворитка, 33-летняя американка Линдси Вонн, показала третий результат, став самой возрастной спортсменкой в горных лыжах, завоевавшей медаль
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В скоростном спуске у мужчин все три медалиста выступали на лыжах Head. А лучший результат показал норвежец Аксель Лунд Свиндаль
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В женской суперкомбинации первенствовала швейцарка Мишель Гизин на лыжах Rossignol, финишировавшая третьей в скоростном спуске и первой - в слаломе
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Большой финал в мужском ски-кроссе сложился драматично для россиянина Сергея Ридзика (в центре) – его сбил канадец Кевин Друри (слева). В результате Ридзик финишировал только третьим, а победил Брейди Лимен из Канады. Оба медалиста выступали на лыжах Elan
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В женском ски-кроссе также победила представительница Канады – Келси Серва, и тоже на лыжах Elan
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В соревнованиях по могулу также первенствовал канадский атлет, Майкл Кингсбери, но лыжи у него были японские – ID one
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В соревнованиях по женской акробатике весь подиум заняли спортсменки, выступавшие на лыжах швейцарской марки Oxess. Лучше всех оказалась Анна Гуськова из Белоруссии
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В мужской акробатике первою золотую медаль на зимних Олимпиадах для Украины завоевал Александр Абраменко. Примечательно, что спортсмен выступал на… украинских лыжах – TISA производства компании «Фишер-Мукачево». Третьим оказался россиянин Илья Буров на Oxess
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В женском слоупстайле первенствовала Сара Хeффлин из Швейцарии, выступавшая на лыжах молодой швейцарской марки Faction, созданной всего 12 лет назад
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В мужском слоупстайле победил Ойстейн Бротен из Норвегии на лыжах Voelkl. Для немецкой марки, которая отметит в 2023 г. 100-летие, это оказалось единственное золото в Пхенчхане
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В женском могуле победила француженка Перрин Ляффон, патриотично выступавшая на лыжах Rossignol
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В мужском хафпайпе также победил патриот – Дэвид Вайз из США на лыжах Moment, выпускающихся в городе Рино, штат Невада
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Канадка Кэсси Шарп выиграла золото в хафпайпе на лыжах японского бренда Zuma – производящая их компания Swallow Ski базируется в Нагано
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