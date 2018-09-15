ООН назвала страны с самым высоким уровнем человеческого развития

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Норвегия в 2018 г. возглавила рейтинг стран с самым высоким индексом человеческого развития, следует из доклада ООН. Вторую строчку заняла Швейцария, замыкает тройку лидеров Австралия. В первую десятку также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.
При расчете индекса человеческого развития учитываются три вида показателей: продолжительность жизни людей, уровень грамотности населения страны и покупательная способность граждан. Индекс публикуется ежегодно с 1990 г. Фактически он сравнивает уровень жизни в разных странах.
Россия в 2018 г. заняла в рейтинге 49-е место. Ее соседями в списке являются Аргентина, Оман, Черногория, Болгария.
Всего в списке 189 государств, в число стран с самым низким индексом человеческого развития вошли Мозамбик, Либерия, Мали, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Бурунди, Чад, Южный Судан, Центральная Африканская Республика и Нигер.
В докладе ООН отмечается, что в целом в мире показатели развития человеческого потенциала растут. В этом году у 59 стран из списка высокий индекс человеческого развития, и только 38 стран входят в группу с низкими показателями развития. Восемь лет назад в 2010 г. в первой группе было 46 стран, во второй — 49.
10 самых счастливых стран мира по версии ООН
FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Финляндия оказалась самой счастливой страной в мире. Такой вывод сделан в докладе ООН под названием The World Happiness Report. В исследовании приведены данные по 156 странам мира. Составляя рейтинг, эксперты рассматривали уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свободу самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции
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Reinhard, N. / Arco Images G / TASS
«Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место», — говорится в докладе ООН
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Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash
На третьем месте рейтинга Дания. В 2016 г. она возглавляла рейтинг самых счастливых стран по версии ООН
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Colin Rex / Unsplash
На четвертом месте рейтинга Исландия. В 2017 г. она была на третьем месте
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David Azia / AP
На пятом месте Швейцария, в 2017 г. эта страна занимала четвертую строчку рейтинга
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Anne-Marie Pronk / Unsplash
На шестом месте рейтинга Нидерланды. В 2017 г. страна занимала аналогичную строчку
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Imago/TASS
На седьмом месте рейтинга, как и год назад, Канада
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Matt Lamers / Unsplash
На восьмом месте Новая Зеландия. За прошедший год ее место в рейтинге не изменилось
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Henrik Montgomery / REUTERS
На девятом месте расположилась Швеция, поднявшись на одну строчку рейтинга
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Alvin Balemesa / Unsplash
Топ-10 самых счастливых стран мира замыкает Австралия. В прошлом году страна находилась на 9-м месте рейтинга
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Андрей Гордеев / Ведомости
Россия в 2018 г. оказалась на 59-м месте рейтинга самых счастливых стран мира. В 2017 г. Россия была на 49-м месте. Впервые доклад World Happiness Report эксперты ООН составили в 2012 г.
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Журналисты ABC News, The Independent и The Bell дозвонились по номеру телефона, указанному в досье Александра Петрова из базы Федеральной миграционной службы (ФМС). Документ в пятницу опубликовали исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Его подлинность не подтверждена, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС, не уточняется.
Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и второго подозреваемого в покушении на Скрипалей, Руслана Боширова, отличаются на одну цифру, утверждает The Insider. Отмечается, что паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.
Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Как сообщил корреспондент ABC News Патрик Ривел в Twitter, в три часа ночи он позвонил по номеру, указанному в документе. Человек, который поднял трубку, сказал, что это номер Министерства обороны России.
Примерно в это же время по тому же номеру позвонил и журналист The Independent Оливер Кэролл. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что номер принадлежит приемной Министерства обороны. После вопроса, работает ли у них Петров, мужчина повесил трубку.
Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk
Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Он подставлял коды 495 и 499, по телефону со вторым кодом никто не ответил, а по первому долго не поднимали трубку и ответили лишь после того, как журналист оставил сообщение на автоответчике. Человек, разговаривавший с корреспондентом, назвался администратором минимаркета (какого именно он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером. В субботу по этому телефону уже не брали трубку.
Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.
В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.
В интервью RT Петров и Боширов подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
2/10
Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Россия хочет оккупировать Азовское море так же, как оккупировала Крым, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post. Отрывки из интервью приводит в субботу пресс-служба Порошенко.
Россия не имеет права останавливать украинские суда в Азовском море, подчеркнул президент Украины. Из-за действий российской стороны украинские производители терпят убытки, добавил он. «Если они заблокируют судно с украинскими металлопродуктами из Мариуполя на один день, то цена убытков составит тысячи долларов», — пояснил Порошенко.
По словам президента Украины, Киев «начинает дело против России в международной постоянной палате третейского суда». Кроме того, он пригрозил российской стороне санкциями, «если Россия не остановится».
Ранее госдепартамент США обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море и призвал снять эти ограничения. По данным госдепа, с апреля 2018 г. Россия задержала сотни коммерческих судов. «Действия России по ограничению морского транзита являются очередным примером ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине, а также неуважения норм международного права», — заявил госдепартамент.
По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило России компромисс, который позволит восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в письме руководителя WADA Крэйга Риди и генерального директора организации Оливье Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову, которое публикует телерадиокомпания BBC.
Риди и Ниггли предложили России в обмен на восстановление РУСАДА предоставить WADA копию базы данных московской антидопинговой лаборатории и аналитические данные, позволяющие выявить подозрительные допинг-пробы. После этого WADA хочет получить доступ к тем пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные. «Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — говорится в письме. Ранее организация уже говорила, что одним из критериев восстановления РУСАДА в правах является предоставление доступа к данным московской лаборатории.
Колобков в ответном письме, которое также есть в распоряжении BBC, соглашается с условиями WADA. «Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — написал министр. Письмо было написано 13 сентября, а на следующий день комитет WADA рекомендовал восстановить РУСАДА в правах. Вопрос статуса Российского антидопингового агентства будет рассматриваться на заседании исполкома WADA 20 сентября.
Риди подтвердил подлинность переписки. По его словам, предложенный компромисс — это идея комитета, и он полностью соответствует разработанной ранее дорожной карте по восстановлению РУСАДА. При этом Риди подчеркнул, что РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA, если оно не выполнит условия и не предоставит доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Новости
Участника Pussy Riot Верзилова отправят на лечение в Берлин
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Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова 15 сентября отправят на лечение в Берлин, сообщила «Медуза» со ссылкой на его девушку Веронику Никульшину. По ее словам, перевести Верзилова в Германию предложил друг его отца — врач, работающий в одной из берлинских клиник. Мать активиста Елена Верзилова и Никульшина отправятся в Берлин вместе с ним.
Состояние Верзилова улучшилось, но у него сохраняются «бред и галлюцинации», рассказала Никульшина. «Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал», — сообщила она.
Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября. Он почувствовал недомогание после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против него. Сначала у него начало пропадать зрение, затем речь и способность передвигаться. Участника Pussy Riot доставили в токсикореанимационное отделение городской больницы им. Бахрушина в Сокольниках в тяжелом состоянии, затем перевели в институт им. Склифосовского.
Врачи диагностировали у Верзилова отравление лекарственными препаратами. Близкие активиста считают, что сам он не мог их принять. До 14 сентября он находился в реанимации без сознания.
О группе Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в храме Христа Спасителя. Двое ее участниц — Надежда Толоконникова и Мария Алехина — получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка, Екатерина Самуцевич, — условное наказание. Верзилов был продюсером группы.
В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.
Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира
Christian Hartmann/REUTERS
Четверо активистов Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
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Carl Recine/REUTERS
Они были одеты в полицейскую форму, чем ввели в заблуждении стюардов. На самом деле – во время матча ни одного сотрудника полиции на стадионе нет. Порядок охраняют стюарды и сотрудники частных охранных предприятий
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Maxim Shemetov/REUTERS
На своей страничке в Facebook Pussy Riot пояснили, что провели акцию «Милиционер вступает в игру»
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Darren Staples/REUTERS
Цель акции – привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью
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Carl Recine/REUTERS
Pussy Riot требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах
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Darren Staples/REUTERS
Матч был прерван на несколько минут
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Dylan Martinez/REUTERS
Это был первый и единственный инцидент на чемпионате мира в России, когда матч прерывался из-за выбежавших болельщиков
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В субботу утром в работе банка «ФК Открытие» произошел сбой: клиенты испытывали трудности с проведением платежей в мобильном приложении, а также в банкоматах и терминалах банка.
«В течение часа наблюдалось замедление в работе отдельных дистанционных сервисов в связи с переходом на резервные мощности, вследствие сбоя внешнего электропитания в одном из центров обработки данных банка», — заявил представитель «ФК Открытие». В настоящий момент все системы работают в штатном режиме, добавил он.
Корреспонденту «Ведомостей» в 15.10 мск оператор колл-центра банка сообщил, что работа интернет-банка восстановлена, и клиенты вновь могут совершать операции. «В работе банкоматов еще могут наблюдаться проблемы, но большая часть из них уже работает», — добавил он.
В прошлом году банк «ФК Открытие» прошел процедуру санации под руководством Центробанка, она заняла 3,5 месяца вместо запланированных 6-8 месяцев. По размеру активов банк, по данным на 1 августа, занимает 8-е место в банковской системе России.
Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки
Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС
В октябре 2017 г. телеведущий Иван Ургант стал лицом Тинькофф банка. Срок контракта: 2018–2019 гг., за аналогичный контракт несколько лет назад запросил $1 млн (здесь и далее стоимость контрактов – оценки людей, знакомых с деталями сделки, и/ или независимых маркетологов)
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Сайт о путешествиях TripAdvisor временно перестал принимать отзывы о готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. «TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», — сообщается на сайте.
Пользователям, которые хотят поделиться личными впечатлениями от посещения этого собора, предлагается сделать это позже. На какое время сайт приостановил прием отзывов о Солсберийском соборе, не уточняется.
Ранее Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в интервью телеканалу RT рассказали, что приезжали в Солсбери посмотреть на собор. «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город (Солсбери)», — сказал Петров. «Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только по всей Европе. Он знаменит, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — продолжил Боширов.
Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.
В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.
Скрипали были обнаружены в марте без сознания на скамейке в Солсбери, их госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным Лондона, это было вещество «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР. На этом основании Британия обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей, Москва отвергает обвинения.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
1/10
Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
2/10
Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
3/10
Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
4/10
Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
5/10
Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
6/10
Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
7/10
Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
8/10
Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
9/10
Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Центробанк пересмотрел базовый прогноз по ценам на нефть с учетом текущей ситуации на рынке, говорится в сентябрьском докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Базовый сценарий ЦБ предполагает постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Регулятор допустил, что цены на нефть могут оставаться высокими более длительное время, чем ожидалось ранее.
Согласно скорректированному базовому прогнозу, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. – до $55. Постепенному снижению цен на нефть будут способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.
По мнению ЦБ, изменение цен на нефть не окажет существенного влияния на темпы и структуру экономического роста с учетом бюджетного правила. «Оно сглаживает влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на внутренние экономические условия и государственные финансы», — говорится в докладе.
В то же время текущая высокая цена на нефть несколько сдержала ослабление рубля, отмечает ЦБ. Нынешний рост цен на нефть регулятор объяснил увеличением глобального спроса, а также тем, что участники соглашения ОПЕК+ увеличили добычу меньше, чем предполагалось. Кроме того, рост предложения нефти со стороны Саудовской Аравии, России, Кувейта, Ирака и ОАЭ был частично компенсирован его снижением со стороны Венесуэлы, где продолжается экономический кризис, и Ирана — в связи с геополитической напряженностью.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
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Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Посольство России в Швейцарии усомнилось в правдивости сообщений об атаке российских хакеров на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В комментарии посольства отмечается, что эта «сказка» появилась сразу после того, как комитет WADA рекомендовал восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
«Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих WADA «российских хакерах» потребовалась именно к этому моменту», — говорится в сообщении.
Ранее нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщили, что швейцарские прокуроры заподозрили россиян в кибератаках на WADA. По данным СМИ, речь идет о тех самых двоих россиянах, которых ранее задержали в Гааге и выслали из Швейцарии.
В пятницу Tages Anzeiger и NRC Handelsblad опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпиц пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. Однако россияне были задержаны и высланы, сообщают газеты. По их данным, это произошло весной, точная дата и другие обстоятельства происшедшего неизвестны.
Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу усомнился, что такая крупная операция по поимке «российских шпионов» могла пройти незаметно. Министр заявил, что Москва будет готова «вразумительно» прокомментировать сообщения только после получения конкретных фактов.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Сотрудники ФСБ утром в субботу провели контртеррористическую операцию на севере Дагестана, в ходе которой были ликвидированы трое боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о планирующихся терактах, с целью их предотвращения были организованы поиски боевиков в горно-лесистой местности в районе селения Талги, рассказал НАК. В лесу сотрудники ФСБ обнаружили группу бандитов в составе трех человек. В ответ на предложение сдаться они открыли огонь из автоматов. «Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.
На месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы. Пострадавших среди местных жителей и сотрудников ФСБ нет. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
НАК опубликовал несколько фотографий с места событий.
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Планируемое повышение пенсионного возраста может оказать положительное влияние на темпы роста российской экономики, говорится в сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. По оценкам регулятора, пенсионная реформа внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 г. и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020–2021 гг.
ЦБ ожидает, что пенсионная реформа смягчит проблему дефицита кадров. «Следствием реализации реформы должно стать ежегодное дополнительное расширение численности занятых в экономике и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях», — говорится в докладе.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) поддержал планы провести пенсионную реформу в России. По данным экспертов МВФ, пенсионная реформа временно компенсирует негативные демографические тенденции, ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда.
Предложенная правительством пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Первоначальная версия предполагала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, но в конце августа президент Владимир Путин выступил с предложением о смягчении условий реформы. Законопроект о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении, поправки президента внесены ко второму чтению.
Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы
Александр Колбасов/ТАСС
Предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Установить для работодателей «административную и даже уголовную ответственность» за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ прнимать на работу граждан по причине их возраста
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Наталья Шарапова / Ведомости
Уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
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Юрий Смитюк/ТАСС
Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре года, а для женщин, у которых пять и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет»
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Максим Стулов / Ведомости
Сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 г., в частности, льготы по налогам на недвижимость и землю. «Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет»
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Александра Астахова / Ведомости
Начать выплату 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем работы не менее 30 лет
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АГН «Москва»
Ввести программы переквалификации для людей предпенсионного возраста. На переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию
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Денис Кожевников/ТАСС
Сохранить действующие пенсионные льготы для коренных малочисленных народов Севера
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Андрей Гордеев / Ведомости
Сохранить льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий
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Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко организованно сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) при участии западных спецслужб. Об этом в субботу заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент нашими правоохранительными органами проведены следственные мероприятия. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт совершен при участии 5-го департамента контрразведки СБУ», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
По словам врио главы ДНР, при исследовании остатков взрывного устройства были выявлены факты применения высоких технологий, которыми Украина не располагает. Это, по мнению властей ДНР, свидетельствует об участии в подготовке убийства западных спецслужб.
Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Взрывное устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. Помимо главы ДНР при взрыве также погиб его охранник, еще 11 человек получили ранения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
На следующий день после случившегося власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, показания которых указывают на причастность украинских спецслужб. Киев отвергает обвинения в организации взрыва.
В Донецке простились с Александром Захарченко
Валерий Мельников / РИА Новости
В воскресенье в Донецке простились с главой ДНР Александром Захарченко. Церемония прощания прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко
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Валерий Мельников / РИА Новости
Последние почести Захарченко пришли отдать министры, депутаты, руководители администраций, военнослужащие, работники предприятий разных отраслей, пенсионеры, студенты и школьники
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Валентин Спринчак / ТАСС
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе 31 августа
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Валерий Мельников / РИА Новости
Заместитель председателя совета министров ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев пришел проститься с главой ДНР. Тимофеев выжил во время теракта, но получил тяжелое ранение
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Валентин Спринчак / ТАСС
Желающих почтить память главы республики оказалось несколько тысяч, очередь растянулась на километры
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Валерий Мельников / РИА Новости
Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников (слева) и вдова Наталья Захарченко после церемонии прощания
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Игорь Маслов / РИА Новости
В траурном шествии в память о главе ДНР приняли участие около 200 000 человек, сообщает Донецкое агентство новостей
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Валентин Спринчак / ТАСС
В руках собравшиеся держат гвоздики и розы с траурными лентами
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Игорь Маслов / РИА Новости
По военной традиции гроб с телом Захарченко водрузили на лафет пушки. Люди аплодировали и кричали «спасибо!», отдавали честь и плакали, пишет «РИА Новости»