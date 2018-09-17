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«Яндекс» попросил привлечь Mail.ru к суду с каналами «Газпром-медиа»

«Яндекс» подал ходатайство в Мосгорсуд с просьбой привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по делам телеканалов «Газпром-медиа» о пиратстве. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекса» Илья Грабовский.

«В ходе заседания мы представили несколько ходатайств, направленных на формирование полной и достоверной доказательственной базы, а также определение полного круга лиц, участие которых в рассматриваемом деле необходимо для вынесения судом правосудного решения», – рассказал он. Грабовский уточнил, что кроме Mail.ru и Rutube компания намерена привлечь к разбирательству и другие сайты, чьи интересы были затронуты этим разбирательством.

«Яндекс» также попросил суд провести техническую экспертизу по соответствующим делам. «Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований», – пояснил Грабовский. Он добавил, что компания работает над решением по усилению борьбы с пиратством в сети и вскоре покажет свои наработки.

Мосгорсуд 17 сентября провел досудебную подготовку по искам телеканалов «Супер» и ТВ3 (входят в «Газпром-медиа») к «Яндексу» из-за пиратских копий сериалов, размещенных в «Яндекс.Видео». Ходатайства «Яндекса» суд пока не рассмотрел, дав возможность высказаться истцу по заявленным ходатайствам. Следующее заседание пройдет 27 сентября.

Ранее телеканалы «Супер», ТВ3, ТНТ и «2х2», входящие в «Газпром-медиа», через суд потребовали от «Яндекса» убрать из списка выдачи ссылки на пиратские копии их шоу и сериалов. Роскомнадзор по решению суда направил поисковику уведомление о необходимости удалить пиратский контент и заявил, что если меры не будут приняты, то сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован. «Яндекс» назвал требование необоснованным. Тем не менее компания убрала пиратский контент, подчеркнув, что продолжает считать требования необоснованными. 4 сентября «Яндекс» обжаловал решение Мосгорсуда, попросив отменить обеспечительные меры Мосгорсуда.